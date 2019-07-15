История и задачи форума регионов России и Белоруссии

ТАСС-ДОСЬЕ. 16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов России и Белоруссии на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белоруссии и России". Ожидается, что 18 июля в пленарном заседании примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории российско-белорусского форума.

Межрегиональное сотрудничество

Межрегиональная договорно-правовая база двух стран включает около 300 документов. Соглашения о сотрудничестве заключены между 80 российскими регионами и областями республики. Наиболее активно с белорусскими партнерами взаимодействуют Тюменская, Московская, Смоленская области и Санкт-Петербург. С 14 субъектами РФ у Белоруссии созданы советы делового сотрудничества.

Инициатива о создании форума

5 июня 2012 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко предложил ей взять под свой патронат развитие межрегиональных отношений двух стран. В ответ российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для активизации деловых контактов - Форума регионов России и Белоруссии. Задачами форума были названы "содействие расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России".

Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии.

Форум в 2014 году

Впервые форум прошел в Минске 5-6 июня 2014 года. Его темой было: "Эффективное развитие агропромышленных комплексов России и Белоруссии - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства".

В этом и последующих мероприятиях приняли участие парламентарии двух стран, губернаторы и представители субъектов РФ, руководители профильных министерств, крупных сельскохозяйственных организаций, представители Евразийской экономической комиссии и др.

Участники форума обсудили основные направления развития российско-белорусского межрегионального сотрудничества, а также ключевые проблемы взаимодействия двух стран в агропромышленной сфере. По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе соглашение между Тюменской и Минской областями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, протокол о намерениях к соглашению о долгосрочном сотрудничестве между Брянской и Могилевской областями.

В рамках форума участники посетили международную специализированную выставку "Белагро-2014" и агрокомбинат "Снов".

Форум в 2015 году

17-18 сентября 2015 года в Сочи состоялся II Форум регионов России и Белоруссии. Его тема: "Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты". Обсуждались вопросы взаимодействия в области промышленного развития и импортозамещения, развитие межрегионального сотрудничества.

Мероприятия форума начались с открытия специализированной выставки промышленной продукции более 100 белорусских и российских предприятий.

Всего в форуме приняли участие представители всех шести белорусских областей и Минска, а также более 50 российских регионов. По его итогам подписаны около двух десятков межрегиональных соглашений и заключены контракты более чем на $250 млн. 18 сентября в работе пленарного заседания приняли участие президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Перед заседанием лидеры двух стран провели двусторонние переговоры, где обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и предстоящие президентские выборы в Белоруссии. Также они осмотрели промышленную выставку и посетили образовательный центр "Сириус", где проходят обучение одаренные дети из России.

Форум в 2016 году

Третий форум состоялся в Минске 7-8 июня 2016 года. Его тема: "Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы". Обсуждалась ситуация в сфере трудовых отношений и социальной защиты. Были рассмотрены вопросы активизации сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туристической сфере.

8 июня в пленарном заседании приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Затем лидеры двух стран посетили международную специализированную выставку "Белагро-2016".

В ходе форума были подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Белоруссии и российскими регионами: Республикой Хакасией, Пермским краем и Томской областью. Аналогичные договоры заключили между собой Гомельская и Владимирская области, а также Вологодская и Минская.

Всего на мероприятии было подписано около 40 межрегиональных соглашений, заключено 150 контрактов на сумму около $300 млн.

Форум в 2017 году

29-30 июня 2017 года в Москве прошел IV Форум регионов России и Белоруссии. Его тема: "Векторы интеграционного развития регионов России и Белоруссии в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". На мероприятии присутствовали делегации из 80 регионов России и всех областей Белоруссии и Минска. 30 июня в пленарном заседании приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во время форума работала выставка инноваций, на которой были представлены новейшие производственно-технические разработки, совместные российско-белорусские проекты в области промышленности и высоких технологий.

Всего по итогам форума было подписано более 70 соглашений, в том числе в области многотоннажной и тонкой химии, космических технологий. Заключено контрактов на $450 млн.

Форум в 2018 году

Темой V Форума регионов России и Белоруссии, который состоялся 10-12 октября 2018 года в Могилеве, стали "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". 12 октября в пленарном заседании участвовали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В рамках форума работала выставка-ярмарка ремесел мастеров декоративно-прикладного искусства двух стран. В ходе мероприятия было подписано 76 региональных соглашений, заключено контрактов на сумму более $500 млн.