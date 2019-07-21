Политические партии, участвующие в досрочных выборах в Верховную раду Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По их итогам 225 мест в Верховной раде IX созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов выберут в одномандатных округах.

По данным Министерства юстиции Украины, на 1 января 2019 года в стране было зарегистрировано 352 политические партии. В досрочных выборах участвуют 65 партий, из которых 22 - по партийным спискам (2747 кандидатов по данным ЦИК на 19 июля). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о партиях, участвующих в выборах по пропорциональной системе (приводятся в порядке расположения в избирательном бюллетене).

1. Партия "Оппозиционный блок"

Зарегистрирована 23 апреля 2010 года. Парламентская партия, представленная в Верховной раде VIII созыва (на выборах 2014 года список партии получил 9,43% голосов; 29 мандатов из 421 по итогам выборов). Председатель политсовета - Борис Колесников. В предвыборном списке - 222 кандидата, под первым номером баллотируется народный депутат Украины Евгений Мураев. Партия выступает за сохранение внеблокового статуса Украины, обещает добиваться установления мира на востоке страны путем активизации переговоров с Россией при участии ЕС, США и других государств. Призывает принять национальный план возрождения Донбасса, предоставить русскому языку статус регионального и др.

2. Партия "Сила и честь"

Зарегистрирована 29 декабря 2004 года. Участвовала в парламентских выборах в октябре 2014 года, но в Раду не прошла (0,08% голосов). Лидер партии и первый номер в предвыборном списке - Игорь Смешко, генерал-полковник, бывший глава Главного управления разведки Минобороны и экс-руководитель Службы безопасности Украины. Всего в списке - 76 фамилий. Партия является сторонницей интеграции Украины с ЕС и НАТО. В случае победы на выборах обещает разработать "действенные механизмы возвращения" Крыма и Донбасса. Выступает за ограничение президентских полномочий, деофшоризацию, введение налоговых льгот для среднего класса, борьбу с коррупцией и пр.

3. Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Образовано 9 июля 1999 года. Партия представлена в парламенте, на выборах в октябре 2014 года прошла в Раду с результатом 5,68% голосов (19 мандатов). Лидер "Батькивщины" и первый номер в списке кандидатов - народный депутат, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Всего в списке 205 фамилий. Партия идет на выборы с программой "Новый курс Украины". Выступает за интеграцию с ЕС и НАТО. В предвыборной программе обещает в течение пяти лет повысить заработную плату в стране "до уровня средней заработной платы Польши", продлить мораторий на продажу земли, ввести персонифицированную пенсионную систему, снизить в два раза цены на газ для населения и др.

4. Партия "Патриот"

Создана 25 марта 2005 года. В выборах 2014 года партия не участвовала. Ее лидером является Николай Голомша, бывший первый заместитель генпрокурора Украины. Он же возглавляет предвыборный список партии, включающий 122 кандидата. "Патриот" обещает в случае победы на выборах очистить украинскую политику от олигархов, ввести научный подход к управлению государством и за семь лет сделать Украину процветающей страной. Партия выступает за евроинтеграцию и "восстановление территориальной целостности Украины".

5. Партия "Сила людей"

Зарегистрирована 20 августа 2014 года. На предыдущих парламентских выборах в октябре 2014 года в Раду не прошла (0,11% голосов). Предвыборный список партии, включающий 46 кандидатов, возглавляет ее лидер Александр Солонтай, эксперт Института политического образования, один из разработчиков доктрины молодежной политики, основатель Фонда региональных инициатив. Партия выступает за легализацию оружия для самообороны, введение двойного гражданства с рядом государств, упрощение ведения бизнеса на Украине, возврат "оккупированных и неподконтрольных территорий" и др.

6. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Зарегистрирована 2 февраля 2019 года. Образована на базе партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая в 1999-2016 годах носила название Всеукраинское объединение "Центр". Сопредседатели партии - бывший вице-премьер, народный депутат Юрий Бойко и предприниматель, депутат Вадим Рабинович, председатель политсовета - Виктор Медведчук, бывший глава администрации президента Украины Леонида Кучмы. Первый номер в списке кандидатов - Юрий Бойко. Всего в списке - 182 фамилии. Среди предвыборных обещаний: внеблоковый статус Украины, возобновление отношений и торговли с Россией, прямые переговоры "со всеми сторонами конфликта" в Донбассе, защита русского языка и др.

7. Партия зеленых Украины

Зарегистрирована 24 мая 1991 года. Участвовала в парламентских выборах в октябре 2014 года, однако в Раду не прошла (0,25% голосов). Основатель и лидер партии - Виталий Кононов. Предвыборный список включает 43 кандидата, его возглавляет помощник народного депутата Татьяна Бодун. Партия выступает за создание экологически безопасной среды, снятие неприкосновенности с президента, судей и депутатов Украины, недопущение всех форм дискриминации и насилия, против свободного обращения оружия и за легализацию медицинского каннабиса (марихуаны), за расширение прав территориальных общин, обязательный учет результатов референдума при принятии политических решений и др. Придерживается курса на евроинтеграцию и выступает против силовых методов решения международных проблем.

8. Партия "Всеукраинское объединение "Факел"

Создана 1 февраля 2016 года. Лидер партии - общественный деятель Татьяна Однорог. Она же возглавляет предвыборный список в составе 59 кандидатов. "Факел" заявляет о необходимости "мирного решения конфликта, но путем выполнения условий Будапештского меморандума" (документ от 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности Украины в связи с присоединением ее к Договору о нераспространении ядерного оружия), призывает начать информационную разъяснительную кампанию "для русского народа". Партия обещает в случае победы на выборах добиваться развития экономики за счет создания индустриальных парков, выступает за децентрализацию государственной власти и реформу госуправления.

9. Партия "Объединение "Самопомощь"

Зарегистрирована 29 декабря 2012 года. Парламентская партия, на выборах 2014 года набрала 10,97% голосов, получив 33 мандата. Лидер партии и первый номер в ее предвыборном списке - мэр Львова Андрей Садовый. Всего в списке - 93 фамилии. В своей программе партия выступает за ограничение вмешательства государства в дела бизнеса, восстановление авиастроения, развитие машиностроения и агропромышленного комплекса, повышение социальных стандартов, поддержку ветеранов АТО, усиление обороноспособности страны и членство в НАТО и др.

10. Партия "Европейская солидарность"

Основана 28 февраля 2001 года. как партия "Солидарность", в 2014-2019 годах носила название "Блок Петра Порошенко" - по имени лидера, ныне бывшего президента страны Петра Порошенко. Представлена в Верховной раде VIII созыва: на выборах 2014 года набрала 21,82%, обеспечив себе большинство в парламенте (132 из 421). На предстоящих выборах Петр Порошенко возглавляет список партии, в который входят 100 кандидатов. Среди предвыборных обещаний: создание условий для вступления Украины в ЕС и НАТО, введение миротворцев ООН на территорию Донбасса, защита и завершение реформ, начатых в стране во время правления Порошенко.

11. Партия "Украинская стратегия Гройсмана"

Образована в 2019 году, первый съезд партии прошел 7 июня. Ее лидером и первым номером в предвыборном списке является создатель партии, премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Всего в списке - 63 фамилии кандидатов. Программа предусматривает получение плана ускоренного членства Украины в НАТО, развитие среднего класса, стимулирование развития бизнеса, энергетической независимости страны, снижение налоговых ставок, судебная реформа и др.

12. Партия "Гражданская позиция"

Зарегистрирована 24 марта 2005 года. Участвовала в парламентских выборах в октябре 2014 года, однако в Раду не прошла (3,1% голосов). Лидер партии и первый номер ее списка, который включает 164 кандидата, - Анатолий Гриценко, бывший министр обороны и народный депутат Украины. Партия выступает за отмену призыва и создание профессиональной армии, проведение судебной реформы, снижение налога на зарплату, "превращение Украины в европейский экологический оазис" и "образовательный и научный центр Европы", придерживается курса на евроинтеграцию и членство в НАТО.

13. Партия "Социальная справедливость"

Зарегистрирована 25 марта 2009 года. В Верховной раде действующего VIII созыва не представлена. Лидер партии - экс-помощник бывшего главы Киева Леонида Черновецкого, депутат Киевской рады Алла Шлапак. Она же возглавляет список кандидатов на выборы 2019 года численностью 154 человека. Партия призывает проводить евроинтеграцию с учетом национальных интересов Украины, восстановить "территориальную целостность" страны "прагматичным путем", построить социальное государство с рыночной экономикой.

14. Партия "Слуга народа"

Основана 13 апреля 2016 года как Партия решительных перемен, в 2017 году переименована. Поддерживает действующего президента Украины Владимира Зеленского. Лидер партии и первый номер в списке из 192 кандидатов - Дмитрий Разумков. Предвыборная программа предусматривает отмену неприкосновенности депутатов, введение "народного вето" на принимаемые законы, установление пропорциональной избирательной системы, децентрализацию власти "в соответствии с европейскими нормами", борьбу с коррупцией. Партия выступает за реформу вооруженных сил по стандартам НАТО, расширение сотрудничества с ЕС, "перезагрузку отношений с ближайшими соседями Украины на западе", "национальный экономический аудит страны" отечественными и международными компаниями и др.

15. Партия "Сила права"

Зарегистрирована 14 марта 2016 года. Лидер - бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко. Он же возглавляет список партии на выборах. Всего в списке - 62 кандидата. Среди предвыборных обещаний: курс на евроатлантическую интеграцию, вхождение Украины в двадцатку наиболее развитых стран мира в течение десяти лет, возвращение неподконтрольных Киеву территорий и др.

16. Радикальная партия Олега Ляшко

Создана 18 августа 2010 года как Украинская радикально-демократическая партия, с 2011 года носит современное название. Парламентская партия, на выборах 2014 года набрала 7,44% голосов и получила 22 места в Раде. Лидер партии, народный депутат Украины Олег Ляшко, баллотируется под первым номером партийного списка (всего - 214 кандидатов). Радикальная партия обещает сократить число депутатов Верховной рады до 250, провести судебную реформу, повысить зарплаты и пенсии, ввести госрегулирование цен на лекарства и продукты, отказаться от импортного газа за счет развития добычи собственного. Выступает за военное сотрудничество с США, возврат неподконтрольных территорий "через Будапештский меморандум" и др.

17. Партия Шария

Зарегистрирована 5 июня 2019 года. Лидер - известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он же возглавлял список партии. Однако 3 июля ЦИК снял Анатолия Шария с выборов, поскольку последние пять лет он не проживал на территории Украины, как того требует избирательное законодательство. В результате кандидатов от партии возглавила его супруга Ольга Бондаренко (второй номер в списке). Всего выдвинуто 30 человек. В предвыборной программе - внеблоковый статус страны, интеграция с ЕС, но с учетом интересов Украины, поддержка молодежи и др.

18. Партия "Голос"

Основана 10 февраля 2015 года как "Платформа инициатив", 16 мая 2019 года переименована. Лидер и первый номер предвыборного списка кандидатов - солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Всего список включает 174 фамилии. "Голос" выступает за интеграцию Украины с ЕС, вступление страны в НАТО. Призывает "вернуть человека в центр государства", обещает инициировать реформу судебной системы и вести борьбу с коррупцией, принять закон об обороте оружия, провести "деолигархизацию" Украины, развивать экономику высоких технологий и др.

19. Партия "Независимость"

Зарегистрирована 22 января 2016 года. Предвыборный список партии возглавляет ее лидер - бывший премьер Автономной Республики Крым, экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. Всего в списке 60 кандидатов. Партия выступает за продолжение переговоров в нормандском и минском форматах и "интеграцию неподконтрольных территорий" в состав Украины дипломатическим путем. В программе - отмена неприкосновенности президента и депутатов Рады, предоставление местным властям права определять языковую и культурную политику в регионе.

20. Аграрная партия Украины

Зарегистрирована 14 ноября 2006 года. Лидер партии - Юрий Крутько. В выборах 2014 года не участвовала. На выборы 2019 года выдвинула 174 кандидата, возглавляет список народный артист Украины, певец, бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский. Среди предвыборных обещаний партии: поддержка национального товаропроизводителя, введение обязательного медицинского страхования наемных работников, развитие семейных фермерских хозяйств.

21. Партия "Всеукраинское объединение "Свобода"

Основана 13 октября 1991 года как Социал-национальная партия Украины, переименована в феврале 2004 года. На предыдущих парламентских выборах в октябре 2014 года по партийным спискам в Раду не прошла (4,71% голосов), однако шесть представителей партии стали депутатами от одномандатных округов. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок баллотируется под первым номером в списке кандидатов. Всего в списке - 224 фамилии. Предвыборные обещания: люстрация власти (ограничения прав сторонников прежней власти), возвращение в паспорт и свидетельство о рождении графы "национальность", разрыв дипломатических отношений с Россией, "восстановление территориальной целостности" Украины, запрет приватизации стратегических предприятий, легализация применения оружия для самообороны, защита украинского языка и др.

22. Партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили"

Зарегистрирована 28 февраля 2017 года. Лидер партии и первый номер в списке 88 кандидатов - экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Программа партии предусматривает "спасение страны за 70 дней". Среди предвыборных обещаний: демонополизация экономики, сокращение количества налогов, борьба с коррупцией, обеспечение ежегодного прироста ВВП более чем на 10%, восстановление авиакосмической промышленности, утверждение новой программы вооружения и др.