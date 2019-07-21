Основные партии, претендующие на места в Верховной раде IX созыва

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Они проводятся по мажоритарно-пропорциональной системе. 225 мест в Верховной раде IX созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%, еще 199 депутатов выберут в одномандатных округах.

В выборах по пропорциональной системе примут участие 22 политические партии. Согласно опросу, проведенному украинской социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института, проходной барьер могут преодолеть пять из них. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этих политических организациях.

Электоральный рейтинг

По данным исследования группы "Рейтинг" на 17 июля 2019 года, пропрезидентскую партию "Слуга народа" поддерживают 49,5% избирателей, которые готовы прийти на выборы и определились со своими предпочтениями. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко намерены проголосовать 10,5%, за "Европейскую солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко - 7,7%, за "Батькивщину" экс-премьера Украины, народного депутата Юлии Тимошенко - 6,9%, за партию "Голос", которую возглавляет лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, - 5,9%.

Остальные партии пользуются значительно меньшей поддержкой избирателей. Так, партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%. Рейтинг других политических сил, согласно опросам, составляет менее 3%.

Партия "Слуга народа"

Либеральная проевропейская партия, поддерживает курс президента Украины Владимира Зеленского. Основой своей идеологии провозгласила либертарианство.

13 апреля 2016 года Минюст Украины зарегистрировал Партию решительных перемен, руководителем которой являлся Евгений Юрдига, бывший председатель студенческого совета Киевского политехнического института. В конце 2017 года партия была перерегистрирована под названием "Слуга народа" - так назывался популярный сериал о простом школьном учителе, который неожиданно стал президентом Украины. Сериал выпускала студия "Квартал 95", основанная бывшим капитаном команды КВН "95-й квартал", шоуменом и актером Владимиром Зеленским. Он же исполнил главную роль в сериале.

Партию "Слуга народа" возглавил Иван Баканов, соратник Зеленского, руководитель ООО "Студия Квартал 95". Сам Владимир Зеленский в политическую организацию не вступил, однако стал ее фактическим лидером. В декабре 2018 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он сообщил, что партия намерена участвовать в парламентских выборах 2019 года, и не исключил, что сам будет баллотироваться на пост главы государства. Именно "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом на главный государственный пост Украины. Во втором туре голосования 21 апреля 2019 года он был избран президентом страны, выиграв выборы у Петра Порошенко с результатом 73,22% против 24,45%. После вступления в должность избранный президент назначил Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины, а партию "Слуга народа" возглавил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

Ключевые пункты предвыборной программы партии: снятие неприкосновенности с депутатов, введение "народного вето" на принимаемые Радой законы, установление пропорциональной избирательной системы с открытыми списками и электронным голосованием, децентрализация власти "в соответствии с европейскими нормами", обеспечение свободы прессы и др. Партия выступает за реформу вооруженных сил по стандартам НАТО и судебную реформу, расширение сотрудничества страны с ЕС, "перезагрузку отношений с ближайшими соседями Украины на западе", "национальный экономический аудит страны" отечественными и международными компаниями и др. "Слуга народа" также обещает разработать программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на мировой рынок. На оборону предлагается выделять не менее 5% ВВП. Значительное внимание в программе уделено борьбе с коррупцией, в том числе путем "возвращения ответственности чиновников за незаконное обогащение", поддержке украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного госфинансирования. Кроме того, партия предлагает создать систему "информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий".

Список кандидатов на предстоящие выборы возглавляет лидер партии Дмитрий Разумков. Под вторым номером идет представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук (беспартийный). Также в первой пятерке кандидатов - заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета Ирина Венедиктова, предприниматели Давид Арахамия и Галина Янченко (все - беспартийные). Всего в списке - 192 фамилии. В избирательном бюллетене партия идет под №14.

Сайт: sluganarodu.ua.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Социал-демократическая партия, придерживается идеологии центризма. Свою историю ведет от Всеукраинского объединения "Центр", зарегистрированного Минюстом Украины 9 декабря 1999 года. В сентябре 2014 года, перед выборами в Раду VIII созыва, "Центр" объединился с партиями "Новая политика", "Государственный нейтралитет", "Украина - вперед!", "Трудовая Украина" и Партией развития Украины в "Оппозиционный блок". На выборах блок занял четвертое место по партийным спискам, получив 9,43% голосов (29 мест в Раде по итогам выборов). 13 мая 2016 года из-за раскола в руководстве "Оппозиционного блока" партия вышла из его состава. 26 июля она была переименована в партию "За жизнь". 5 ноября 2018 года ее политсовет возглавил экс-руководитель Администрации президента Украины Виктор Медведчук, 9 ноября сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко при поддержке большинства руководителей региональных организаций и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заключили соглашение о сотрудничестве на выборах 2019 года и создании нового объединения. 14 декабря 2018 года на съезде партии "За жизнь" было объявлено о ее переименовании в "Оппозиционную платформу - За жизнь". 2 февраля 2019 года новая партия была перерегистрирована Минюстом. Ее сопредседателями стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович, политсовет возглавил Виктор Медведчук.

Партию на Украине считают пророссийской. В своей программе она выступает против политики дискриминации, ксенофобии и радикализма, призывает обеспечить политическое урегулирование конфликта в Донбассе путем переговоров властей Киева, Москвы, Луганска и Донецка, прекратить экономическую блокаду региона и предоставить ему автономию в составе Украины. Партия обещает добиваться внеблокового статуса Украины, возобновления отношений и торговли с Россией, защищать интересы русскоязычного населения и собственно русский язык, бороться с бедностью и социальным неравенством и др. Также в программе отмечается необходимость прекратить политику обоюдных санкций, пересмотреть невыгодные условия участия Украины во ВТО и зоне свободной торговли с ЕС и др.

В первую пятерку кандидатов на парламентских выборах входят руководители партии Бойко, Рабинович, Медведчук, а также народные депутаты Украины, члены партии Наталия Королевская и Сергей Левочкин. Всего в списке - 182 кандидата. В избирательном бюллетене партия идет под №6.

Сайт: zagittya.com.ua.

Партия "Европейская солидарность"

Либерально-консервативная партия, выступает в поддержку бывшего президента Украины Петра Порошенко. Придерживается идеологии проевропеизма.

Была основана 28 февраля 2001 года как "Солидарность" (зарегистрирована Минюстом 22 марта 2001 года). 15 ноября 2001 года ее лидером стал Петр Порошенко, бывший в то время народным депутатом Верховной рады III созыва. В 2002 году "Солидарность" принимала участие в парламентских выборах в составе избирательного блока Виктора Ющенко "Наша Украина". В 2013 году партия решила присоединиться к "Батькивщине" Юлии Тимошенко, и в ноябре того же года, за несколько дней до начала "евромайдана", была ликвидирована решением суда. После роспуска парламента в 2014 году партия была воссоздана на основе малоизвестной политорганизации - Национального альянса свободы и украинского патриотизма. 27 августа 2014 года председателем партии стал экс-министр внутренних дел, ныне генпрокурор Украины Юрий Луценко, а сама "Солидарность" была переименована в "Блок Петра Порошенко" (БПП). В октябре 2014 года по итогам выборов в Верховную раду VIII созыва блок набрал 21,82% голосов (второе место), сформировав самую многочисленную фракцию - 132 мандата.

24 января 2015 года блок получил наименование "Солидарность", а 28 августа того же года объединился с партией Виталия Кличко "УДАР" для участия в региональных выборах 2015 года. В 2019 году БПП "Солидарность" поддержал Петра Порошенко в его предвыборной кампании на пост президента Украины. 24 мая, после того как Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому, партия была переименована в "Европейскую солидарность". 31 мая экс-президент Украины был избран ее руководителем.

Среди предвыборных обещаний партии: создание условий для вступления Украины в ЕС и НАТО, интеграция Украины в энергетический и цифровой рынок ЕС, приближение к стандартам Шенгенской зоны, введение миротворцев ООН на территорию Донбасса и возврат неподконтрольных Киеву территорий, защита и завершение реформ, начатых в стране во время правления Порошенко. Партия выступает за развитие оборонно-промышленного комплекса, достижение "высоких европейских стандартов жизни", деофшоризацию экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, борьбу с коррупцией и др.

Предвыборный список партии включает 100 кандидатов. Его возглавляет Петр Порошенко, также в первую пятерку вошли спикер Верховной рады VIII созыва Андрей Парубий (беспартийный), его первый заместитель Ирина Геращенко (член партии), командующий десантно-штурмовыми войсками, участник АТО, Герой Украины Михаил Забродский (беспартийный), певица, телеведущая, "волонтер АТО" и доцент Львовского национального университета им. Ивана Франко София Федина (член партии). В избирательном бюллетене партия идет под №10.

Сайт: eurosolidarity.org.

Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Либерально-консервативная проевропейская партия. Образована 9 июля 1999 года, зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 сентября 1999 года. С 18 декабря 1999 года "Батькивщину" возглавляет Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины в 2005, 2007-2010 годах, депутат Верховной рады. Партия участвовала в парламентских выборах 2002, 2006 и 2007 годов в составе блока Юлии Тимошенко. В 2004 году ее представители принимали активное участие в так называемой оранжевой революции, в результате которой к власти пришел Виктор Ющенко, а Тимошенко заняла пост премьера. После отставки правительства Тимошенко партия перешла в оппозицию. На выборах 2012 года на базе "Батькивщины" был сформирован единый список кандидатов от объединенной оппозиции. По итогам голосования 28 октября 2012 года партия стала второй в Раде по количеству мандатов - 101. 14 июня 2013 года она объединилась с партиями "Фронт перемен", "Реформы и порядок" и частью Народного руха Украины. На внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года "Батькивщина" набрала 5,68% (последнее шестое место), получив 19 мандатов.

"Батькивщина" намерена продолжать курс Украины в ЕС и НАТО. В предвыборной программе обещает в течение пяти лет повысить заработную плату в стране "до уровня средней заработной платы Польши", продлить мораторий на продажу земли, ввести "персонифицированную" пенсионную систему, заменить НДС минимальным налогом на реализацию, снизить в два раза цены на газ для населения, а также демонополизировать импорт газа.

Список "Батькивщины" на внеочередных парламентских выборах возглавила лидер партии Юлия Тимошенко. Под вторым номером идет народный депутат Украины, совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута (беспартийный). В первой пятерке - бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко (беспартийный), а также члены партии - народные депутаты Украины Сергей Соболев и Елена Кондратюк. Всего в списке 205 кандидатов. В избирательном бюллетене партия занимает №3.

Сайт: ba.org.ua.

Партия "Голос"

Правоцентристская проевропейская партия. Основана на базе партии "Платформа инициатив" (зарегистрирована 10 февраля 2015 года) по инициативе Святослава Вакарчука, лидера украинской рок-группы "Океан Эльзы" и бывшего депутата Верховной рады VI созыва. 16 мая 2019 года Вакарчук заявил о намерении идти на внеочередные парламентские выборы и о создании нового политического объединения. 21 мая 2019 года партия "Голос" получила свидетельство о перерегистрации в Минюсте.

В своей программе партия заявляет, что идет в политику, чтобы "вернуть человека в центр государства", декларирует демократический подход к политике. Выступает за снятие неприкосновенности с депутатов, переход на пропорциональную избирательную систему "по открытым спискам", введение "реальной процедуры импичмента" президента. Обещает инициировать судебную реформу и усилить борьбу с коррупцией, в том числе создать Антикоррупционный суд, ввести "гражданскую конфискацию" имущества осужденных, принять закон о легальном обороте оружия и др. В области экономики "Голос" намерен провести "деолигархизацию", развивать IT-сферу и высокие технологии, добиться энергетической независимости Украины. Партия поддерживает интеграцию с ЕС, проведение военной реформы по стандартам НАТО и др.

"Голос" выдвинул на парламентские выборы список из 174 человек. В первую пятерку входят Святослав Вакарчук, а также члены партии - экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудик, глава отдела "Голоса" по законотворческой работе Ярослав Железняк, предприниматель Александра Устинова. Номер партии в избирательном бюллетене - 18.

Сайт: goloszmin.org.