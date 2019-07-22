Биография гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2019 года в возрасте 72 лет умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Образование и преподавательская деятельность

Юкия Амано родился 9 мая 1947 года в городе Югавара (префектура Канагава, вблизи Токио).

В 1972 году окончил юридический факультет Токийского университета. Продолжил обучение во Франции в Университете Франш-Конте в городе Безансон (1973-1974) и в Университете Ниццы (1974-1975). Занимался преподаванием и исследовательской деятельностью: был директором по координации научных исследований Японского института международных отношений (1988-1990), выступал с лекциями о мировой политике в токийском Университете Софии (1991-1992) и в Университете Яманаси (2000-2001). Кроме того, Юкия Амано был научным сотрудником в Визерхедовском центре международных отношений при Гарвардском университете (2001), а также в калифорнийском Монтерейском институте международных отношений (2001-2002).

На дипломатической службе

В 1972 году поступил на работу в МИД Японии. Работал в японских дипломатических представительствах в Лаосе, США и Бельгии. В 1990-1993 годы был директором информационного центра Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Токио.

Юкия Амано специализировался на контроле за распространением ядерных технологий. В 1993-1994 годы он возглавлял отдел МИД по науке и атомной энергии. В августе 1994 года был заместителем руководителя японской делегации на Конференции по разоружению в Женеве (организация в структуре ООН). Участвовал в конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (1995) и в разработке Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996).

Позже вернулся к работе в дипломатических представительствах Японии (в 1997-1999 годы был генеральным консулом в Марселе).

В августе 1999 года Юкия Амано был назначен заместителем генерального директора департамента по контролю над вооружениями и науке МИД Японии, а в январе 2000 года возглавил группу по ядерной безопасности в формате "Большой семерки" (неформальное объединение экономически развитых стран). Представлял Японию в группе экспертов ООН по вопросам нераспространения ракет и ракетных технологий (2001). В 2004-2005 годы возглавлял департамент по делам науки, разоружения и нераспространения ядерного оружия МИД Японии. С 2005 года был постоянным представителем Японии при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене.

Работа в МАГАТЭ

В 2005-2006 годы занимал пост председателя Совета управляющих МАГАТЭ.

В апреле 2007 году был председателем на первой сессии подготовительного комитета по созыву обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

2 июля 2009 году на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ избран генеральным директором Агентства. Избирательную кампанию проводил под лозунгом "Правильно применяемые технологии могут оказаться полезными Агентству во всех областях". Вступил в должность в ноябре 2009 года. На второй четырехлетний срок был переизбран в марте 2013 года, на третий - в марте 2017 года.

При участии Юкии Амано МАГАТЭ подписало соглашение с Россией (2010) и Казахстаном (2017) о создании банка ядерного топлива, из которого низкообогащенный уран по запросу генерального директора МАГАТЭ может быть передан странам, испытывающим перебои в его поставках. Под его руководством Агентство занималось ликвидацией последствий аварии на японской АЭС "Фукусима" (2011). Он содействовал переговорам Ирана с "шестеркой" международных посредников, в ходе которых в 2015 году был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Юкия Амано смог добиться увеличения бюджета МАГАТЭ (в 2010 году он составил €318 млн, в 2019 году - 371 млн).

Личные данные

Юкия Амано - автор нескольких публикаций по проблемам ядерной энергетики и атомного оружия, в частности "Сброс Россией жидких радиоактивных отходов в море" (1994), "Ядерное нераспространение на Дальнем Востоке" (1995), "Японский взгляд на ядерное разоружение" (2002).

Владел английским и французским языками.