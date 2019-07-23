Биография нового министра обороны США Марка Эспера

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля 2019 года Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге.

Происхождение, образование, служба в армии

Марк Эспер (полное имя Марк Томас Эспер; Mark Thomas Esper) родился 26 апреля 1964 года в Юнионтауне, штат Пенсильвания.

В 1986 году окончил Военную академию США (Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк). В составе 101-й воздушно-десантной дивизии принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991). Впоследствии командовал ротой в 3-м батальоне 325-го полка 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированном в Виченце (Италия). В 1994 году перешел в Национальную гвардию, затем числился в армейском резерве. До 2007 года, когда он вышел в отставку в звании подполковника, совмещал службу с учебой и основной работой.

В 1995 году Эспер получил степень магистра в Школе управления Джона Кеннеди при Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс). В 2008 году защитил докторскую диссертацию на тему "Роль Конгресса в развитии стратегических ядерных сил США, 1947-1968 годы" в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия).

Деятельность в 1990-2010 годах

В 1996-1998 годах Марк Эспер возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation, занимающегося изучением вопросов международной политики. В 1998-2002 годах был штатным сотрудником сенатских комитетов по международным отношениям и правительственным делам, а также старшим политическим советником сенатора-республиканца Чака Хейгела.

В 2002-2004 годах в администрации президента Джорджа Буша - младшего Эспер был заместителем помощника министра обороны, отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности.

В 2004-2006 годах был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста.

В 2006-2007 годах Эспер занимал пост исполнительного директора и вице-президента по обороне и международным отношениям в Ассоциации аэрокосмической промышленности (организация производителей и поставщиков гражданской, военной и деловой авиации).

В 2008-2010 годах - исполнительный вице-президент Центра глобальной инновационной политики и вице-президент по делам Европы и Евразии в Торговой палате США.

В 2010-2017 годах был вице-президентом по связям с правительством в военно-промышленной компании Raytheon (один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для ВС США и стран союзников). Некоторое время преподавал на факультете обороны и стратегических исследований Государственного университета штата Миссури в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

В Пентагоне

19 июля 2017 года президент Дональд Трамп выдвинул Эспера на пост министра армии США (гражданская должность в подчинении министра обороны; курирует вопросы жизнеобеспечения сухопутных войск, в том числе содержание военной инфраструктуры и коммуникаций, найм персонала, закупки вооружений, охрану военных объектов). После утверждения Сенатом вступил в должность 20 ноября.

24 июня 2019 года Эспер занял пост исполняющего обязанности главы оборонного ведомства в связи с тем, что Патрик Шанахан, который являлся врио министра обороны с 1 января 2019 года, ушел в отставку по личным мотивам.

15 июля 2019 года Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Эспера на должность главы Пентагона на постоянной основе. В связи с этим 16 июля Эспер оставил пост врио министра обороны (согласно процедуре, лицо в статусе исполняющего обязанности, не может занять должность, на которую он номинируется). Как пишут американские СМИ, кандидатуру Эспера лоббировали помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (они вместе работали в администрации Буша-младшего) и госсекретарь США Майкл Помпео (учились в академии Вест-Пойнт).

Взгляды

Эспер не раз высказывался о политической ситуации в мире и представлял свое видение будущих вооруженных конфликтов. Так, стратегическими соперниками США в долгосрочной перспективе он называет Китай и Россию. В одном из интервью он заявил: "Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия - наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться с конфликтом высокой интенсивности против России или Китая". В качестве основных задач Пентагона считает дальнейшее наращивание обороноспособности американской армии, укрепление связей с союзниками и реформу Пентагона. Считает, что к 2028 году США смогут выиграть любую войну у любой страны, при этом сдерживая давление со стороны других государств.

Личные сведения

Марк Эспер награжден медалями Министерства обороны США "За выдающуюся службу", Бронзовой звездой, орденом "Легион почета", значком боевого пехотинца, а также медалью "За освобождение Кувейта" (от Саудовской Аравии).

С 1989 года женат, супруга Лия. В семье трое детей.