Лесные пожары в России. Статистика и антирекорды

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июля 2019 года Сибирский окружной информационный центр сообщил, что площадь лесных пожаров в Сибири в настоящий момент составляет 1 млн 603 тыс. га, зафиксировано 232 очага. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94). Всего, по данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), в России в настоящий момент горит около 2,3 млн га леса. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о статистике лесных пожаров в РФ и наиболее крупных из них по последствиям.

Основные сведения

Лесом покрыто почти две трети территории России. Общая площадь земель лесного фонда, по данным Рослесхоза, составляет 1 млрд 146 млн га. Ежегодно в России регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 3,5 млн га. Согласно данным МЧС России и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 2018 года в России зарегистрировано порядка 635 тыс. лесных пожаров, то есть затронувших земли лесного фонда.

В среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет порядка 20 млрд рублей, из них от 3 до 7 млрд - ущерб лесному хозяйству (потери древесины). Остальные потери - расходы на тушение и последующую расчистку горелых площадей, ущерб от гибели животных, загрязнения продуктами горения, затраты на восстановление леса и т. д. Обычно возгорания лесов в России начинаются в апреле и длятся до октября.

Лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и торфяные. Низовые составляют примерно 90% от общего количества лесных пожаров. При этом горят нижние части деревьев, трава, валежник, подлесок, выступающие корни. Скорость распространения низового пожара составляет 2,5-3,0 м/мин. Верховые пожары характеризуются быстрым продвижением огня по кронам деревьев при сильном ветре. Скорость верхового пожара иногда достигает 400-500 м/мин. Почвенные пожары возникают в местах нахождения торфа. Скорость распространения такого пожара - несколько метров в сутки. При этом выделяется большое количество дыма.

По данным МЧС, подавляющее большинство лесных пожаров возникает по вине человека: например, из-за непотушенных сигарет, неправильно разведенных костров, перехода на лесные угодья весеннего пала травы или искр от автомобильного или железнодорожного транспорта. В редких случаях пожары вызваны попаданиями молний.

Как правило, большинство лесных пожаров регистрируется в тайге, вдали от населенных пунктов. Большой общественный резонанс подобные природные бедствия получают, когда огонь подбирается к населенным пунктам или когда смог от пожаров распространяется на широкие площади, охватывая крупные агломерации.

Пожарные антирекорды в России

Рекордным по количеству лесных пожаров стал 2002 год: было зарегистрировано 43 тыс. 418 очагов. Площадь лесных земель, пройденная пожарами, тогда превысила 1 млн 369 тыс. га. Огнем были охвачены все восемь федеральных округов России. Общий ущерб составил 1 млрд 471 млн рублей.

Наибольший ущерб принесли природные пожары 2010 года, которые затронули всю территорию европейской части страны. Было зафиксировано 34 тыс. 812 очагов возгораний общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных. По данным МЧС России, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 2,5 тыс. семей остались без крова, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения, ущерб оценивался в 85,5 млрд рублей. Как следовало из доклада министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, аномальные погодные условия июля и августа 2010 года повлияли на общий показатель смертности за год (в целом за 2010 год количество умерших выросло на 20 тыс. человек, или на 1% по сравнению с 2009 годом).

Наибольшая площадь пожаров в современной истории России наблюдалась в 2018 году. По данным "Авиалесохраны", огнем было пройдено 8 млн 674 тыс. га (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году), число очагов составило 12 тыс. 121. При этом, по данным Счетной палаты РФ, ущерб от пожаров оказался на 20% меньше, чем в 2017 году, и составил 20 млрд рублей. Около 90% всех возгораний пришлись на Амурскую область, Хабаровский, Красноярский и Забайкальский края, Еврейскую автономную область. По данным МЧС, в зону потенциального воздействия природных пожаров попали свыше 7,5 тыс. населенных пунктов. Всего было зарегистрировано 489 природных пожаров, перешедших на территорию поселений и садоводческих товариществ, которыми уничтожено 456 строений. Погибших и пострадавших не было.