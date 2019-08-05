Вымирание пчел. Причины и пути решения проблемы

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев планирует провести совещание, посвященное развитию пчеловодства в России. Ранее в нескольких регионах РФ были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о проблеме вымирания пчел.

Пчелы

Пчелы (лат. Anthophila) - ответвление в надсемействе жалящих перепончатокрылых насекомых (подотряд стебельчатобрюхие), родственное осам и муравьям. Насчитывает около 20 тыс. видов. Включает девять семейств, среди которых андрениды, коллетиды, галиктиды, а также так называемые пчелы настоящие, или пчелиные (лат. Apidae). Последнее семейство подразделяется на одиночные, общественные и паразитические формы, имеет около 170 родов и более 5 тыс. видов. К общественным видам пчелиных относятся шмели (Bombus) и медоносные пчелы (Apis mellifera). Человечество разводит медоносных пчел более 9 тыс. лет для получения воска, меда, пчелиного яда, прополиса, перги и других продуктов.

Пчелы распространены на всех континентах кроме Антарктиды. С развитием сельского хозяйства их роль как естественных опылителей цветковых растений неуклонно возрастала. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из 100 видов сельскохозяйственных культур, которые обеспечивают 90% продовольствия на планете, более 70% опыляются пчелами. Таким образом, с пчелами связано производство трети всего продовольствия в мире, которое в настоящее время оценивается в $380 млрд.

Вымирание пчел

Впервые вымирание пчел в количестве, превышающем естественную гибель, было зафиксировано во второй половине XX века, к концу века этот процесс ускорился. В 1990-е годы пасечники начали замечать массовые исчезновения медоносных пчел, особенно в зимние месяцы. С 2006 года исчезновение пчел происходит в небывалых масштабах. Этот феномен получил название "синдром разрушения пчелиных семей" (CCD, colony collapse disorder). Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний, в Европе их число упало на 12%.

По данным опубликованного в 2019 году опроса пчеловодов США, совокупная гибель пчелосемей с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года составила 40,7%, что на 0,6 п. п. выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В России в 2016 году в некоторых регионах у пчеловодов погибли все пчелы, хотя обычно после зимовки смертность на пасеках составляет менее 10%. В 2019 году, по предварительным подсчетам, в течение двух летних месяцев в центральной и южной части страны погибло более 80 тыс. пчелиных семей. Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов считает, что из-за массовой гибели пчел этим летом потери российской экономики превысят 1 трлн рублей.

По мнению ученых, сохранение высокой смертности (на уровне выше 20% популяции вида ежегодно) приведет к исчезновению пчел в 2035 году, что поставит перед человечеством угрозу вымирания от голода (т. к. исчезнут все опыляемые растения и травоядные животные).

В качестве главной причины гибели медоносных пчел Всемирный фонд защиты пчел приводит интенсивное применение в борьбе с вредителями ядохимикатов и пестицидов, которые наносят смертельный вред популяции пчел. Помимо этого, у пчел нет иммунитета к появившимся из-за глобального потепления паразитам и опасным болезням, от которых пока не найдено лечение.

Мероприятия

Для решения проблемы вымирания пчел ученые-энтомологи предлагают ограничить применение ядохимикатов в сельском хозяйстве, высаживать сельскохозяйственные культуры, пригодные для питания пчел (в частности, клевер и люцерну), создать системы оповещения пчеловодов о периодах обработки ядохимикатами близлежащих сельхозугодий, а также ввести запрет на использование антибиотиков при лечении пчел и на ввоз насекомых из других стран в целях недопущения распространения пчелиных болезней. Кроме того, предлагается осуществлять мониторинг колоний, проводить меры по восстановлению популяций и контролировать способы лечения пчел. К примеру, во Франции каждая мелкая пасека закреплена за ветеринарной аптекой, которая рекомендует пчеловоду проводить необходимые процедуры в определенное время.

Для привлечения внимания к "пчелиной проблеме" магазин сети Whole Foods в американском штате Род-Айленд в 2013 году временно убрал из своего ассортимента всю продукцию, которая так или иначе зависела от насекомых. Таким образом, с прилавков из 453 позиций пропали 237.

17 ноября 2017 года Комитет по экономическим и финансовым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН предложил резолюцию об учреждении Всемирного дня пчел 20 мая (в этот день в 1734 году родился Антон Янша - словенский художник и автор трудов о пчелах, заложивший основы современного пчеловодства и разработавший конструкцию улья, используемую до сих пор). 20 декабря того же года резолюция была принята Генассамблеей. В 2018 году Всемирный день пчел отмечался впервые. Его цель - повышение осведомленности о роли пчел в жизни человека.