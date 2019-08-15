Случаи прослушки частных клиентов IT-компаниями

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2019 года американское интернет-издание Vice сообщило, что сотрудники или подрядчики корпорации Microsoft могли негласно прослушивать аудиозаписи, в том числе личного характера, сделанные через сервисы Cortana и Skype Translator. Представитель Microsoft признал факт доступа к файлам. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о скандалах, связанных с обвинениями крупных IT-компаниями в прослушке частных клиентов.

Яндекс

7 сентября 2015 года один из пользователей приложения "Яндекс. Навигатор" обнаружил, что эта программа постоянно записывает через микрофон все звуки в локальный аудиофайл. 8 сентября об этом написала газета "Ведомости". Уже на следующий день на популярном интернет-ресурсе habr.com представители Яндекса выступили с подробным разъяснением. Они признали свою ошибку и заверили, что она исправлена и записи разговоров пользователя больше не ведется. По словам сотрудников компании, ошибка была допущена из-за спешки при тестировании новой системы голосового управления, при этом данные с телефона пользователя никуда не передавались.

Amazon

11 апреля 2019 года агентство Bloomberg сообщило о том, что тысячи сотрудников компании Amazon ежедневно прослушивают записи общения пользователей с виртуальным помощником Alexa, которым оснащены "умные" колонки Echo. Несмотря на то, что Amazon не располагает доступом к полному имени пользователя или его адресу, сотрудникам компании известен серийный номер устройства и номер сопряженного с ним пользовательского аккаунта. В компании подтвердили информацию о прослушивании, подчеркнув, что возможность записи и дальнейшего анализа пользовательских диалогов с голосовым ассистентом существует для совершенствования работы Alexa. В августе Amazon предоставила пользователям возможность отключить функцию прослушивания их сообщений сотрудниками и удалять уже записанные сообщения. Однако пользователи должны будут сами контролировать этот процесс, так как по умолчанию сервис будет работать в прежнем режиме.

Google

10 июля 2019 года бельгийский канал VRT News заявил, что получил доступ к более чем тысяче аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков Google. Часть записей содержала персональные данные пользователей. На следующий день представитель Google признал, что сотрудники регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-динамику Google Home и приложению Google Assistant. Он отметил, что компания передает лишь 0,2% записанных команд на расшифровку экспертам-лингвистам совершенствования технологии распознавания языковых конструкций и акцентов. Он также подчеркнул, что записи не связаны с аккаунтами пользователей, а сотрудники Google не имеют доступа к личной информации. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать фоновые звуки и разговоры. 2 августа Google принял решение прекратить прослушивание голосовых записей. Отныне данные, получаемые голосовым помощником, будут анализироваться автоматически.

Apple

26 июля 2019 года британская газета The Guardian опубликовала материал о том, что подрядчики американской корпорации Apple, анализировавшие работу электронного голосового помощника Siri, регулярно получали доступ к конфиденциальным данным пользователей. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован по ошибке без ведома владельца. Подрядчики не получали доступа к информации пользователей, голос которых они слышали. В августе Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают Siri, и начала проверку качества работы программы. В том же месяце руководство Apple в ответ на запрос представителей Конгресса США заявило, что смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома и компания не позволяет делать это сторонним приложениям.

Facebook

13 августа 2019 года агентство Bloomberg сообщило, что компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации. В компании подтвердили эту информацию, но уточнили, что прослушка и запись разговоров велась с согласия пользователей при выборе специальной опции в приложении Messenger, а подрядчики проверяли правильность расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook. Однако компания не предупреждала пользователей о возможности прослушивания аудиозаписей третьими лицами, что заставило подрядчиков усомниться в соблюдении Facebook этических норм. По заявлению компании, в настоящий момент прослушка уже не практикуется. В апреле 2019 года в ответ на запрос членов Конгресса США глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть использует микрофоны на устройствах исключительно во время записи видео и не записывает разговоры пользователей, когда те не подключены к сети.