Стабилизация курса рубля и внедрение национальной криптовалюты. Инициативы Сергея Глазьева

ТАСС-ДОСЬЕ: 16 августа 2019 года стало известно, что советник президента РФ Сергей Глазьев займет пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Его кандидатура одобрена главами правительств Евразийского экономического союза и представлена на утверждение глав государств Евразийского союза. Заседание планируется провести 1 октября в Ереване. ТАСС подготовил материал о наиболее резонансных инициативах Сергея Глазьева, озвученных им в разные годы.

Реформа глобальной финансовой системы

"Обуздать агрессивность США можно только путем перехода к новому мирохозяйственному укладу с перестройкой основных институтов функционирования глобальной финансовой и информационной систем. <...> [Инициировать] это можно на основе БРИКС, начав с решения вопросов обеспечения их экономической безопасности, включая создание универсальной платежной системы для стран БРИКС, <...> создание независимой от США и ЕС системы обмена межбанковской информацией, аналогичной SWIFT, переход на использование своих рейтинговых агентств" (доклад Изборскому клубу 19 августа 2015 года).

Признание США агрессором

"Если мы хотим агрессию остановить, то должны признать США страной-агрессором. Тем более, что американцы ведут гибридную войну против нас. Это не только санкции, это подготовка боевиков, нацеленных на Россию, это недружественные действия в Сирии и в других местах, где мы обеспечиваем миротворческие функции. <...> И мы проигрываем эту войну, которая, слава Богу, ведется пока в валютно-финансовой, дипломатической и информационной сферах. Но, скажем, если говорить о кибернетической войне, то она идет по полной программе" (интервью телеканалу "Царьград" 13 августа 2017 года).

Оздоровление политической элиты

"Мобилизовать необходимо, прежде всего, властвующую элиту. Пока ее значительная и весьма влиятельная часть ориентируется на Вашингтон и Лондон, заискивая перед западными покровителями, получая от них похвалы, награды и обещания защиты, храня за рубежом деньги и содержа там свои семьи, российская государственность находится под угрозой. <...> Из этого следует необходимость переформатирования властвующей элиты, замены ее коррумпированных и сгнивших сегментов новыми здоровыми силами" (доклад Изборскому клубу, 5 июня 2018 года).

Усиление гражданского контроля за деятельностью госорганов

"Чтобы исключить круговую поруку, право мотивированно требовать отставки любого должностного лица должно быть предоставлено каждому гражданину, а также установлен упрощенный судебный порядок рассмотрения такого рода требований. Граждан также следует вовлечь в борьбу с коррупцией, гарантировав им автоматическое предоставление положенных благ в случае раскрытия с их помощью фактов вымогательства взяток" (статья "Ответственность и компетентность" на сайте Правдоруб.инфо 27 января 2018 года).

Борьба с утечкой капитала

"У нас висит $500 млрд в офшорах, и примерно половина негосударственных инвестиций наш бизнес финансирует через офшоры. <...> Речь идет не о том, чтобы перекрыть трансграничное движение капитала, речь идет о том, чтобы прекратить нелегальный отток капитала и отсечь спекулятивное движение капитала. Сделать это можно путем введения налогообложения на трансграничные операции, по которому сомнительные операции будут облагаться, скажем, по ставке НДС. <...> Могут быть введены требования декларирования операций по ввозу капитала, лицензирования операций по ввозу капитала и так далее, но весь этот инструментарий сегодня отложен и не применяется" (выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ 24 ноября 2014 года).

"Дестимулировать утечку капитала путем введения налога на утечку капитала по ставке НДС на сомнительные безналичные трансграничные операции в иностранной валюте. В случае подтверждения законности этих операций... внесенный НДС возвращается. До введения такого налога - резервирование денег по норме НДС на все сомнительные трансграничные операции сроком на год или до момента подтверждения их законности. Вывоз денег в наличной иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн рублей также облагать налогом на утечку капитала" (доклад Изборскому клубу 19 августа 2015 года).

Усиление контроля над Центробанком

"Вопрос эффективности работы [Банка России] должен, на мой взгляд, оценивать наблюдательный орган, члены которого могут и должны избегать конфликта интересов, присущего сотрудникам банка. Такой орган, способный обуздать конфликт интересов внутри монетарных властей есть - это Национальный финансовый совет, куда входят представители президента, правительства, палат Федерального собрания. Думаю, расширение полномочий НФС назрело" (интервью изданию Anews, 5 апреля 2019 года).

Стабилизация курса рубля

"Объявить среднесрочный интервал колебаний курса рубля в 1%-ой окрестности целевого показателя; восстановить контроль Банка России над Московской биржей, устранив возможность использования инсайдерской информации финансовыми спекулянтами; использовать общепринятые в мировой практике методы пресечения попыток манипулирования валютно-финансовым рынком, <...> ввести налог на валютно-финансовые спекуляции... <...> Важно также перейти от колониальной практики котировки валют метрополий на туземной бирже к общепринятой среди суверенных государств котировке единицы национальной валюты. <...> Рубль мог бы быть одной из самых устойчивых валют мира, если бы Банк России не отдал формирование его курса валютным спекулянтам" (интервью Накануне.RU 28 июля 2017 года).

Отказ от использования доллара

"Потрясением для нашей экономики стал переход Банка России к свободно плавающему курсу рубля, это повлекло его моментальное обрушение и всплеск инфляции. <...> Если бы [Банк России] ответил на финансовое эмбарго со стороны США выводом российских резервов из доллара, запретом на использование доллара во внешней торговле, замораживанием обязательств перед американскими кредиторами, а также прекращением доступа американского спекулятивного капитала на российский финансовый рынок и замещением внешних кредитов внутренними, то мы бы получили расширение рублевого пространства, а не его скукоживание в Евразийском экономическом союзе" (интервью Накануне.RU 28 июля 2017 года).

"Минфин России должен прекратить покупку иностранной валюты и отменить "бюджетное правило", направив нефтегазовые доходы бюджета на финансирование инвестиций в развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной активности. Необходимо исключить использование доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, следует рекомендовать сделать то же самое частным предприятиям. Нужен постепенный переход на оплату основных экспортных товаров в рублях" (интервью изданию Anews, 5 апреля 2019 года).

Внедрение национальной криптовалюты

"Национальная цифровая валюта является своего рода ответом на вызовы частных криптовалют. Несмотря на все риски и проблемы, связанные с их обращением, эта идея привлекает и регуляторов, и государства. <...> Цифровые деньги способны значительно повысить эффективность расходования средств бюджета в такой области, как, например, госзакупки. <...> Следующим позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения (интервью "Газете.Ru", 20 марта 2018 года).

"Нужно в законах, которые описывают денежное обращение, зафиксировать, что есть еще третий тип денег наличные, безналичные и цифровые или криптоденьги. Надо признать очевидность появления нового типа денег и максимально простым способом встроить его в наше регулирование. <...> Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку" (совещание по вопросам законодательного регулирования криптовалют 12 декабря 2017 года)

Создание "национальных компаний"

"Законодательно ввести понятие "национальная компания" - зарегистрированная в России и не имеющая аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями. Только таким компаниям предоставлять доступ к недрам, госсубсидиям, к стратегически важным для государства видам деятельности" (доклад Изборскому клубу 19 августа 2015 года).

Опора на ценности

"Если мы будем поступать, как предписано Иисусом, - любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. <...> Будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс, о котором ученые постоянно говорят, и будет благополучие в каждом доме" (интервью телеканалу "Царьград" 17 апреля 2017 года).