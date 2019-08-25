Хронология аварий и катастроф легких вертолетов в России в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2019 года близ станицы Челбасская (Каневский район Краснодарского края) потерпел крушение частный вертолет Ми-2, выполнявший сельхозработы. По информации источника ТАСС в экстренных службах края, погиб пилот.

С начала 2019 года в России произошло не менее шести подобных инцидентов с участием легкого вертолета или автожира (с учетом ЧП 24 августа).

16 мая в окрестностях поселка Колодезный (Каширский район, Воронежская область) при выполнении облета полей потерпел аварию легкий вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-04196). Воздушное судно, принадлежавшее НП "Вертолетный клуб "Солнечный", получило повреждения. Жертв и пострадавших не было.

21 июня в окрестностях станицы Чамлыкская (Лабинский район Краснодарского края) потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате жесткой посадки погиб пилот. Летательный аппарат принадлежал частному предпринимателю и выполнял обработку сельхозугодий.

14 июля близ деревни Барское-Мелечкино (Солнечногорский район, Московская область) потерпел крушение вертолет Robinson R22M (регистрационный номер RA-1789G). В результате погибли оба находившихся на борту человека: президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и Олег Чернигин. Оба они участвовали в обучении президента РФ Владимира Путина полету на дельтаплане для участия в эксперименте по спасению журавля-стерха в 2012 году.

23 июля в ауле Панахес (Тахтамукайский район Адыгеи) произошла жесткая посадка вертолета Ми-2, предположительно, выполнявшего сельхозработы. Летчик получил травмы средней тяжести, был госпитализирован в больницу поселка Энем.

21 августа близ д. Сойволовская (Череповецкий район Вологодской области) потерпел крушение автожир Cavalon Commander (регистрационный номер RA-0161A), принадлежавший частному лицу. При выполнении полета воздушное судно столкнулось с линией электропередач, упало в озеро и затонуло. Пилот погиб.