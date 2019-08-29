История Венецианского кинофестиваля

Фестиваль основали президент Венецианской биеннале (La Biennale di Venezia; учреждена в 1895 году как Международная художественная выставка) граф Вольпи ди Мисурата и генеральный секретарь Международного института образовательного кино Лючиано Де Фео.

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2019 года открылся 76-й Венецианский кинофестиваль (Международная выставка кинематографического искусства, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica). Это старейшим в мире кинофестиваль. Его работа продлится до 7 сентября.

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Впервые Венецианский фестиваль состоялся в августе 1932 года в рамках Венецианской биеннале. Первый кинофестиваль прошел на острове Лидо (в области Венеция в 27 км от города Венеция) на террасе отеля Excelsior, который до сих пор остается одной из площадок. В 1932 году конкурс не проводился, был организован только просмотр картин, представленных девятью странами, - 29 полнометражных и 14 короткометражных фильмов. Первый фестиваль посетили 25 тыс. зрителей.

С 1934 году кинофестиваль организуется ежегодно в августе-сентябре на острове Лидо. Он не проводился в военный период 1943-1945 годов, а также в 1973 году и в 1977-1978 годах, когда отсутствовал новый устав фестиваля (все это время он находился на утверждении парламента Италии).

В 1934-1942 годах главной наградой был "Кубок Муссолини", в 1947 и 1948 годах - "Большой международный приз Венеции". В 1949 году основной приз получил название "Золотой лев" (за лучший фильм). В 1969-1979 годах "Золотой лев" не вручался, тогда организаторы фестиваля вернулись к первоначальной идее внеконкурсного показа картин (наградами отмечались отдельные фильмы).

Первым директором фестиваля (1932-1934) был Лучиано Де Фео. С 2012 года эту должность занимает кинокритик Альберто Барбера.

Конкурсы и призы

В основной программе с 1934 года участвуют полнометражные художественные фильмы, не демонстрировавшиеся за пределами страны-производителя и не участвовавшие в других фестивалях. Помимо "Золотого льва", международное жюри присуждает следующие награды:

"Серебряный лев" (лучшему режиссеру);

Большая премия жюри (специальный приз лучшему режиссеру);

Специальная премия жюри (за вклад в киноискусство; вручается режиссеру или актерам, работавшим над фильмом из конкурсной программы);

"Кубок Вольпи" (лучшему актеру и лучшей актрисе (в 1969-1982 годах вместо него вручался Приз за лучшую мужскую или женскую роль);

Премия имени Марчелло Мастроянни (лучшему молодому актеру или актрисе; вручается с 1998 года);

Премия "Озелла" (за лучший сценарий).

В рамках фестиваля работают несколько дополнительных программ (секций), в которых имеются свои призы. Так, в "Горизонтах" (Orizzonti) участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа. В конкурсе короткометражных фильмов (Corto Cortissimo) представлены игровые и анимационные картины.

В "Венецианской классике" (Venice Classics) демонстрируются документальные ленты о кинематографе, а также отреставрированные художественные фильмы разных лет. В секции независимого и параллельного кино картины выбираются Национальным союзом кинокритиков Италии и Национальной ассоциацией итальянских кинопроизводителей, которые сами определяют правила проведения конкурса и награды. По итогам работы всех секций фестиваля за лучший дебют вручается также приз, носящий имя итальянского кинопродюсера Луиджи ди Лаурентиса ("Лев будущего").

С 2007 годапо инициативе президента ассоциации CinemArte Даниэля Казагранде на фестивале присуждается специальная награда за лучшие фильмы, посвященные теме нетрадиционной ориентации - "Квир лев" ("квир" - собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств). Кроме того, существует внеконкурсный показ, в котором участвуют мировые премьеры текущего года и фильмы - лауреаты фестивалей прошлых лет.

Советские и российские призеры

Отечественные фильмы четыре раза были отмечены главным призом. В 1962 году "Золотого льва" получила военная драма Андрея Тарковского "Иваново детство", снятая по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван", в 1991 году - кинопритча Никиты Михалкова "Урга - территория любви", в 2003 году - драма Андрея Звягинцева "Возвращение", в 2011 году - драма Александра Сокурова "Фауст", снятая по мотивам одноименной трагедии Гете. В 2007 году специального "Золотого льва" (за целостность художественного решения) получил Никита Михалков за фильм "12".

В 1932 году лучшим режиссером был признан Николай Экк ("Путевка в жизнь"), в 1953 году - Александр Птушко ("Садко"). В 2008 году "Серебряного льва" за лучшую режиссуру был удостоен Алексей Герман - младший ("Бумажный солдат"), в 2014 году и 2016 году - Андрей Кончаловский ("Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай").

Лучшими актерами признавались Евгений Леонов (1979, за роль в трагикомедии Георгия Данелии "Осенний марафон") и Олег Борисов (1990, за роль в драме болгарского режиссера Михаила Пандурского "Единственный свидетель"). Награды как лучшие актрисы получали Дзидра Ритенберга (1957; за роль в мелодраме Владимира Брауна "Мальва" по мотивам рассказов Максима Горького), Наталья Аринбасарова (1966; за работу в драме Андрея Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова) и Ксения Раппопорт (2009; за игру в триллере итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Двойной час").

"Золотыми львами" за выдающиеся достижения в кинематографе были награждены кинооператор Анатолий Головня (1972) и режиссер Сергей Юткевич (1982).

Кинофестиваль 2018 года

75-й Венецианский кинофестиваль проходил с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Основная программа конкурса включала 21 кинокартину. "Золотого льва" получил фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома". "Серебряным львом" за лучшую режиссуру был награжден француз Жак Одиар за ленту "Братья Систерс".

Лучшей актрисой была признана британка Оливия Колман за роль в исторической картине Йоргоса Лантимоса "Фаворитка", лучшим актером - американец Уиллем Дефо, сыгравший в биографической ленте Джулиана Шнабеля "Ван Гог. На пороге вечности". В конкурсе "Горизонты" приз за лучшую женскую роль получила россиянка Наталья Кудряшова ("Человек, который удивил всех"; Россия - Эстония - Франция).

В рамках программы "Венецианская классика" состоялся показ отреставрированной версии военной драмы Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976). Почетными "Золотыми львами" за выдающиеся достижения в кинематографе были награждены канадский режиссер Дэвид Кроненберг и британская актриса Ванесса Редгрейв. Председателем жюри являлся мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.

Кинофестиваль 2019 года

В 2019 году в основной конкурс фестиваля вошел 21 фильм. Он открывается премьерой драмы Хирокадзу Корээды "Правда" (Япония) с Катрин Денев, Жульетт Бинош и Итаном Хоуком, рассказывающей о жизни французской актрисы. Кроме того, на фестивале будут показаны триллер Оливье Ассайаса "Осиная сеть" (Франция) с Пенелопой Крус, фантастический фильм Джеймса Грэя "К звездам" (США) с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом, военная драма Вацлава Маргула "Раскрашенная птица" (Чехия) с Алексеем Кравченко и Стелланом Скарсгардом.

Одной из самых ожидаемых премьер является драма Стивена Содерберга "Прачечная" (США) с Мэрил Стрип, Гэри Олдманом и Антонио Бандерасом про группу журналистов, занимающихся расследованием "Панамского досье" (об утечке конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca). Свой новый фильм - историческую драму "Дело Дрейфуса" (Франция-Италия) - представит Роман Полански, который примет участие в фестивале по видеосвязи (через Skype), чтобы избежать ареста и экстрадиции в США по делу о незаконной сексуальной связи.

В программу "Горизонты" попали 19 фильмов. Среди них драма Дмитрия Мамулии "Преступный человек" (Россия-Грузия). В "Венецианской классике" будет представлена восстановленная версия советской картины "Калина красная" Василия Шукшина.

Почетными "Золотыми львами" за выдающиеся достижения в кинематографе будут награждены английская актриса Джули Эндрюс и испанский режиссер Педро Альмодовар. Жюри возглавила аргентинский режиссер Лукреция Мартель.

Официальный сайт - http://www.labiennale.org/en/cinema