Биография президена Международной федерации баскетбола Хамане Ньянга

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2019 г. президентом Международной федерации баскетбола (FIBA) был избран малиец Хамане Ньянг. Он сменил на посту аргентинца Орасио Мураторе, возглавлявшего FIBA с 28 августа 2014 г.

Хамане Ньянг (фр. Hamane Niang) родился 6 июня 1952 г. в г. Кайе (колония Французский Судан, ныне - Республика Мали).

В 1973 г. окончил высшую техническую школу в г. Бамако (Мали). Затем получил степень магистра экономики (г. Дакар, Сенегал) и диплом о специальном высшем образовании в области финансового менеджмента (г. Кан, Франция).

С 1981 г. по 1989 г. Хамане Ньянг занимал должность заместителя директора Банка развития Мали. После этого работал ассистентом в Министерстве финансов Мали, а также финансовым директором в местном представительстве американской нефтяной компании Mobil.

В 1991-1995 гг. являлся заместителем казначея Федерации баскетбола Мали, в 1995-1999 гг. - ее первым вице-президентом. В 1999-2007 гг. возглавлял Федерацию баскетбола Мали. Параллельно в 2002-2005 гг. был заместителем гендиректора малийской автодилерской компании La Malienne de l'Automobile, в 2005-2007 гг. - ее главным исполнительным директором.

В 2007-2011 гг. Хамане Ньянг работал в должности министра молодежи и спорта Мали, в 2011-2012 гг. - министра культуры Мали. В 2012 г. стал главным исполнительным директором компании Niang Holding (в ее структуру входит La Malienne de l'Automobile).

С 2014 г. Хамане Ньянг занимал посты вице-президента Международной федерации баскетбола и руководителя ее африканского отделения. 0спо/сау/ор.