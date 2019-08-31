Как в странах Прибалтики вводили в школах нацменьшинств государственный язык обучения

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2019 года в Латвии начинается реализация реформы по переводу школ нацменьшинств на государственный язык обучения. Планируется, что она будет завершена к 1 сентября 2021 года.

Что происходит в этой области в трех бывших советских прибалтийских республиках - в материале ТАСС.

Нацменьшинства

В Латвии, Литве и Эстонии, которые в 1940-1991 годах входили в состав СССР, проживают представители многих национальностей помимо титульных - русские, белорусы, украинцы, поляки и др. При этом в Латвии и Эстонии русские являются крупнейшим нацменьшинством, в Литве - вторым после поляков.

Латвия

Согласно латвийской статистике, в настоящее время в стране проживают свыше 538 тыс. русских, что составляет почти 27% от общего числа населения (ок. 2 млн). При этом в Риге русскоязычных жителей насчитывается 40% (260 тыс. из 638 тыс.). В стране имеется категория неграждан (252 тыс.), лишенных ряда прав, в т. ч. голосования на парламентских выборах. Из них русскоязычные жители составляют 58% (более 147 тыс.).

Русский язык - второй по распространенности после латышского (по статистическим данным, он является языком общения для более половины населения столицы страны; в августе 2019 г. президент Латвии Эгилс Левитс назвал абсурдной ситуацию, когда уровень использования государственного языка составляет 60%). Однако русский не имеет статуса официального (в соответствии с законом о государственном языке, латышском, вступившим в силу в сентябре 2000 года, русский был объявлен иностранным). Латвия начала проводить политику по переводу обучения на латышский язык в школах нацменьшинств уже в 1990-х годах. В октябре 1998 года был принят закон об образовании, одна из статей которого обязывала все государственные школы нацменьшинств начать осуществление программ по переводу преподавания на латышский язык, а с 1 сентября 2004 года в старших классах вести на нем все предметы. Однако в феврале 2004 года вступили в силу поправки к закону, ограничившие преподавание на латышском 40% предметов. В мае 2005 года Конституционный суд Литвы, рассмотрев иск оппозиции, постановил, что реформа образования соответствует основному закону страны.

В дальнейшем в Латвии вопрос о полном переводе преподавания в школах нацменьшинств на латышский язык рассматривался неоднократно. В 2016 году он был включен в программу правительства Мариса Кучинскиса (2016-2019).

В августе 2017 года был изменен порядок проведения экзаменов - с 2018 года их можно сдавать только на латышском языке (раньше у школьников было право выбора языка). В октябре того же года Министерство образования и науки представило реформу по полному переводу образования на латышский язык (на родном языке можно будет вести лишь несколько предметов, включая сам язык и литературу). В апреле 2018 года реформа была утверждена президентом Латвии Раймондсом Вейонисом (2015-2019). По его словам, она "обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование... и создаст более сплоченное общество".

Законность реформы была оспорена в Конституционном суде социал-демократической партией "Согласие", представляющей интересы русскоязычного населения Латвии и возглавляемой Нилом Ушаковым (мэр Риги в 2009-2019 годах). 23 апреля 2019 года суд признал ее соответствующей основному закону страны.

Действия по переводу школьного образования на латышский язык вызывали критику со стороны русскоязычных партий и объединений, в стране проходили массовые манифестации протеста, митинги школьников. Россия также неоднократно высказывалась против реформы. Так, в апреле 2018 года Госдума призвала российские власти в ответ на "нарушение прав и свобод наших соотечественников в Латвии" применить экономические меры в отношении этой страны.

В октябре 2018 года Консультативный комитет по выполнению Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств предложил властям Латвии принять меры по улучшению положения в обществе русскоязычного меньшинства, в том числе обеспечив возможность получать образование на родном языке.

Эстония

В Эстонии русскоязычные жители составляют 25% населения (примерно 325 тыс. из 1,3 млн; насчитывается свыше 76 тыс. неграждан от общего количества населения). В стране русский язык - второй по распространенности после эстонского (государственного). Например, в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, граничащем с РФ, он является основным языком общения. Тем не менее согласно закону от 2011 года (с дальнейшими поправками; ранее действовал закон от 1995 года), русский язык имеет статус иностранного.

Как и в Латвии, в Эстонии начали проводить политику по переводу преподавания в школах нацменьшинств на эстонский язык в 1990-х годах. Однако сроки перевода несколько раз сдвигались (было принято три закона - в 1995, 2000 и 2010 годы). Реализация реформы затягивалась по многим причинам, в т. ч. из-за неготовности русскоязычных учителей вести обучение на эстонском языке, отсутствия учебников и методических материалов. Лишь в 2011 году школы приступили к преподаванию 60% предметов на эстонском языке.

В декабре 2018 года либерально-консервативная Партия реформ (не входит в правительство) инициировала законопроект о полном переводе обучения в детских садах и школах Эстонии на государственный язык. В феврале 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в поддержку этой инициативы. По ее словам, при единой школьной системе на эстонском языке не будет деления общества на две общины. Также президент указала на растущую готовность "русскоязычных соотечественников к такому изменению". Однако многие представители русскоязычной общины полагают, что у школьников значительно возрастет нагрузка и снизится успеваемость. Правительство Юри Ратаса, возглавляющего Центристскую партию, которая традиционно отстаивает интересы русскоязычного населения, не включило планы по переводу образования на госязык в свою программу.

Литва

В Литве согласно переписи населения 2011 года русскоязычная община составляла 5,8% населения (в н. в. общее количество жителей страны - 2,8 млн). Категории неграждан в Литве нет. Согласно переписи, русским языком владели 63% жителей Литвы, однако его статус на законодательном уровне не определен.

Реформа по переводу образования в школах нацменьшинств на литовский язык была осуществлена в 2011 году, ранее подобные законы не принимались. Согласно реформе, было введено обучение на литовском языке по ряду предметов, в т. ч. истории и географии. На изучение литовского и родного языков отводится одинаковое количество часов. С 2013 года школьники сдают единый госэкзамен по литовскому языку. По мнению властей, реформа направлена на большую интеграцию нацменьшинств в литовское общество. Однако нововведения были встречены протестами со стороны польской (6,6% от общего населения согласно переписи 2011 года) и русской общин, было собрано свыше 60 тыс. подписей против принятия закона.

В июле 2018 года оппозиционная партия "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" инициировала поправки к закону об образовании, согласно которым на литовском языке в школах нацменьшинств к 2023 году должны преподаваться 60% предметов. Кроме того, в январе 2019 года правительство Литвы высказалось за увеличение количества часов (с четырех до пяти в неделю) для изучения литовского языка детьми дошкольного возраста, которые проходят подготовку в школах национальных меньшинств. Пока окончательные решения по этим поправкам не приняты. По мнению представителей русского и польского меньшинств, эти предложения ущемляют их права и являются "регрессом в политике государства" по отношению к нацменьшинствам.