Законодательные основы выборов глав субъектов России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2019 года в России проходит единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней. На всей территории страны запланировано проведение более 5 тыс. различных избирательных кампаний и местных референдумов. В 16 субъектах Федерации пройдут прямые выборы губернаторов, в Ингушетии главу республики изберут депутаты местного парламента.

В настоящее время в России прямой порядок избрания глав субъектов применяется в 75 регионах. В остальных десяти - республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах - глав исполнительной власти избирают местные парламенты (так называемые непрямые выборы).

Порядок избрания глав регионов

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ проводятся в соответствии с федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О политических партиях", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также уставами (конституциями) регионов и местными законами о выборах.

Глава региона избирается гражданами РФ, проживающими на территории данного субъекта, или депутатами местного парламента на срок не более пяти лет и не может занимать должность более двух сроков подряд. При этом первым считается срок, на которой губернатор был избран после вступления в силу закона о возврате прямых выборов 1 июня 2012 года. Срок полномочий главы субъекта РФ исчисляется со дня его вступления в должность (инаугурации) и определяется уставом региона.

Глава субъекта, не менее одного года занимавший свой пост, может участвовать в выборах на новый срок. С этой целью с согласия президента РФ он должен досрочно сложить свои полномочия, чтобы быть назначенным временно исполняющим обязанности губернатора - до избрания нового руководителя региона.

Выборы проводятся в сентябре, в единый день голосования, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Требования к кандидатам

Кандидатом в губернаторы может стать гражданин России, достигший 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом и не имеющий гражданства другого государства. Баллотироваться на пост главы региона могут претенденты, выдвинутые политическими партиями, а также самовыдвиженцы (если это предусмотрено законодательством региона).

Для регистрации кандидатам необходимо собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (так называемый муниципальный фильтр, установленный региональным законодательством). При этом каждый депутат может поставить подпись только за одного кандидата. Самовыдвиженцам необходимо также собрать в свою поддержку от 0,5% до 2% подписей избирателей.

Кандидат на должность главы региона в ходе избирательной кампании представляет в избирком фамилии трех претендентов на пост члена Совета Федерации РФ. В случае его избрания, один из предложенных кандидатов займет место сенатора в верхней палате российского парламента в качестве представителя исполнительной власти региона.

Определение результатов выборов

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки российским избирательным законодательством не предусмотрен.

В случае, когда главу региона избирают депутаты местного законодательного органа власти, избранным считается претендент, за которого отдали голоса большинство членов регионального парламента.