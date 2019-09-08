Выборы в Мосгордуму в 2019 году. Требования к кандидатам и избирательная кампания

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в Москве пройдут выборы депутатов городской Думы - высшего законодательного органа государственной власти столицы. Подготовили материал об избирательной кампании 2019 года.

Законодательные основы выборов

Согласно Уставу столицы, Мосгордума состоит из 45 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Выборы в парламент проводятся в соответствии с Избирательным кодексом города Москвы и федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права тайным голосованием. Они проходят по мажоритарной системе - по 45 одномандатным округам.

Требования к кандидатам

Депутаты Мосгордумы избираются гражданами РФ, зарегистрированными в Москве. Численность избирателей в столице, по данным ЦИК на 1 июля 2019 года, составляет 7 млн 308 тыс. 469 человек.

Депутатом может стать гражданин России, достигший 21 года, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Законодательство о выборах запрещает баллотироваться лицам, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство. Ограничения касаются также граждан с неснятой или непогашенной на день голосования судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности, а также подвергнутых административному наказанию. В Мосгордуму не могут избираться бывшие осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления: первая категория граждан - в течение 10 лет со дня отбытия срока наказания, вторая - в течение 15 лет. После регистрации кандидат был обязан закрыть свои счета и прекратить хранение денежных средств или ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, либо перевести их в российские кредитные организации.

Кандидаты выдвигаются политическими партиями или в порядке самовыдвижения, при это в каждом одномандатном избирательном округе партия вправе предложить только одного кандидата. Для регистрации претендентам необходимо собрать в свою поддержку 3% подписей избирателей соответствующего округа. От сбора подписей освобождаются кандидаты, которых выдвинули партии, имеющие представительство в Госдуме РФ или Мосгордуме последнего созыва, либо получившие на выборах в нижнюю палату российского парламента не менее 3% голосов.

Организация голосования

Голосование проходит на избирательных участках с 08:00 до 20:00 часов. Всего в столице будет открыто 3616 избирательных участков, из них 176 - в местах временного пребывания. При этом в каждом из 45 избирательных округов подготовлены резервные места для голосования (стационарные и передвижные). Они будут открыты в случае нештатной ситуации: если основное место для голосования окажется негодным для использования или будет выявлена угроза безопасности.

Избирательный кодекс Москвы предоставляет возможность проголосовать досрочно тем, кто в день выборов не сможет присутствовать на своем участке по уважительной причине (отпуск, командировка и пр.). Досрочное голосование проводится в Москве с 28 августа по 7 сентября.

Проведение предвыборной агитации в день выборов и накануне его запрещено.

Подведение итогов

Избранным по одномандатному округу считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей. При равном числе голосов, полученных кандидатами, избирком определяет победителя жребием.

Порог явки избирателей, как и голосование против всех законодательством не предусмотрены.

Выборы считаются недействительными в трех случаях: если допущенные при проведении или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты выборов; если итоги голосования признаны недействительными на избирательных участках, в списках которых числится не менее 25% от общего числа избирателей в соответствующем избирательном округе; по решению суда.

Окружная комиссия подводит результаты выборов по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования. На основании протоколов окружных комиссий городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов. Их официальное опубликование осуществляет Московская городская избирательна комиссия не позднее чем через 30 дней со дня голосования.

Московская городская дума является правомочной, если в ее состав избрано не менее двух третей от числа депутатов, установленных Уставом города, т. е. 30 человек. Парламент нового созыва собирается на первое заседание в соответствии с указом мэра Москвы в течение 30 дней со дня избрания или на 30-й день после избрания, если указ мэра не был издан.

Избирательная кампания 2019 года

5 июня 2019 года Мосгордума приняла постановление о проведении выборов в столичный парламент 8 сентября 2019 года.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Всего были зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 - от партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов (39 - от партий и 18 самовыдвиженцев), включая представителей несистемной оппозиции, получили отказ в регистрации. Лишь один из них - Сергей Митрохин от "Яблока" - оспорил это решение в Мосгорсуде и был допущен к выборам. Впоследствии еще ряд кандидатов выбыли из избирательной кампании по решению суда либо самостоятельно сняв свою кандидатуру.

Согласно данным Мосгоризбиркома на 6 сентября, в выборах будут участвовать 225 кандидатов (167 от девяти политических партий и 58 самовыдвиженцев). Большего всего претендентов - 45 человек - зарегистрировано от ЛДПР. От КПРФ зарегистрировано 42 человека, "Справедливой России" - 39, партии "Коммунисты России" - 31, "Родины" - четыре, "Яблока" - три. От Партии роста, Российской экологической партии "Зеленые" и "Гражданской силы" к выборам допущено по одному кандидату. "Единая Россия" не выдвинула ни одного претендента, сторонники партии баллотируются в порядке самовыдвижения.

Онлайн-голосование

На предстоящих выборах 8 сентября 2019 года в Москве впервые будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Оно пройдет в трех округах: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

Чтобы проголосовать онлайн, до 4 сентября избирателю было необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании подали более 12 тыс. человек.

Протесты оппозиции

Из-за недопущения к выборам независимых кандидатов в Москве в июле и августе прошли многочисленные митинги, организованные оппозицией. Большинство из них не были согласованы с властями. Наиболее масштабные несанкционированные акции состоялись 27 июля и 3 августа. По данным МВД России, в них участвовали 3,5 тыс. и 1,5 тыс. человек соответственно. Сотрудники полиции задержали более 1 тыс. человек за участие в акции 27 июля, арестованы 15 человек. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, которые были объединены в одно производство. 3 августа были задержаны около 600 человек.

В начале сентября 2019 года московские суды вынесли первые приговоры в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Так, за применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов уроженец Молдавии Данила Беглец был приговорен к двум годам лишения свободы, техник Иван Подкопаев и бывший машинист московского метрополитена Кирилл Жукова - к трем годам, житель Подмосковья Евгений Коваленко - к трем годам и шести месяцам. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления, их действия были переквалифицированы на административные правонарушения.