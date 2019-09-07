Случаи взаимной передачи Россией и Украиной фигурантов уголовных дел

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2019 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35". Это третий случай, когда Россия и Украина передают друг другу задержанных и осужденных лиц.

Надежда Савченко - Александр Александров, Евгений Ерофеев

25 мая 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской военнослужащей Надежды Савченко. В тот же день она была отправлена в Киев. Надежда Савченко, участница боевых действий на юго-востоке Украины, была задержана в июне 2014 года на территории РФ. Ей были предъявлены обвинения в убийстве под Луганском журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечение российской границы. 22 марта 2016 года Савченко была приговорена к 22 годам колонии общего режима. После вынесения приговора украинский президент Петр Порошенко сообщил о готовности обменять гражданку Украины на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. 18 апреля 2016 года суд в Киеве приговорил их к 14 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Указ российского президента о помиловании Савченко был подписан по просьбе вдовы и сестры погибших Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

В тот же день, 25 мая, на официальном сайте украинского президента был опубликован указ о помиловании Александра Александрова и Евгения Ерофеева, датированный 24 мая. В документе не сообщалось, от чьего имени было подано прошение. Россияне были доставлены из Киева в Москву.

Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко - Елена Глищинская и Виталий Диденко

14 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин своими указами помиловал Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, осужденных в России за террористическую деятельность и шпионаж. Оба в тот же день были высланы в Киев.

Геннадий Афанасьев, один из фигурантов дела Олега Сенцова, был задержан в РФ в 2014 году по обвинению в подготовке терактов в Симферополе. Свою вину он признал, и 25 декабря 2014 года был приговорен к семи годам лишения свободы. Юрий Солошенко, бывший директор полтавского оборонного завода "Знамя", 14 октября 2015 года был признан виновным в шпионаже в пользу Минобороны Украины и приговорен к шести годам заключения.

В тот же день, 14 июня, в Москву были доставлены одесские журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко, помилованные указом президента Украины Петра Порошенко. Виталий Диденко, главный редактор сайтов "Инфоцентр" и "Насправди", и Елена Глищинская, директор телекомпании "Новая волна", были задержаны на Украине в 2015 году по обвинению в участии в работе так называемой Народной рады Бессарабии, выступающей за отделение юго-западной части Одесской области от остальной Украины. 7 сентября 2015 года Диденко был признан виновным в "покушении на территориальную целостность государства" и приговорен к трем годам лишения свободы. Елена Глищинская содержалась в СИЗО, где у нее родился ребенок. Приговор в отношении нее еще не был вынесен. Она прилетела в Москву вместе со своим сыном.