Кто возглавлял Совет Федерации

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2019 года на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ председателем верхней палаты парламента единогласно была переизбрана Валентина Матвиенко.

За все время работы Совета Федерации, сменилось четыре председателя верхней палаты российского парламента. Двое из них - Сергей Миронов и Валентина Матвиенко - представители Санкт-Петербурга. Дольше всех - почти десять лет - Совфед возглавлял Сергей Миронов, меньше всех - два года - Владимир Шумейко. С 2011 года пост спикера занимает Валентина Матвиенко.

Что известно о председателях верхней палаты российского парламента - в материале ТАСС.

Владимир Шумейко (1994-1996)

Родился в 1945 году в Ростове-на-Дону. Получил специальность инженера-электрика в Краснодарском политехническом институте. Кандидат технических наук (1972), доктор экономических наук (1996). В 1970-1990 годах работал по специальности, возглавлял Краснодарский завод измерительных приборов. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, в 1991 году занял пост заместителя председателя Верховного совета РСФСР. В 1992-1994 годах - первый вице-премьер правительства РФ, одновременно возглавлял Министерство печати и информации. Осенью 1993 года выступил на стороне президента Бориса Ельцина в его конфликте с Верховным советом. В декабре того же года при поддержке блока "Выбор России" Шумейко был избран в первый созыв Совета Федерации РФ от Калининградской области. 13 января 1994 года стал председателем верхней палаты парламента. В годы его руководства сенаторы одобрили лишь 48,5% законопроектов (224), от принятых Госдумой. Наиболее острая борьба развернулась по вопросу принципа формирования СФ. Совет Федерации под председательством Шумейко выступал за формирование палаты из представителей, назначаемых региональными властями. Однако Госдума, преодолев вето СФ, приняла пропрезидентский закон, согласно которому членами верхней палаты стали главы субъектов РФ и региональных парламентов. В январе 1996 года, после вступления в силу новых принципов формирования Совета Федерации, Шумейко сложил полномочия сенатора, заявив, что в дальнейшем "не пойдет ни на одну государственную должность". Занимался политикой, возглавляя созданное им еще в 1995 году движение "Реформы - новый курс". Руководил советами директоров корпораций "Югра", "Русь", Банка Москвы и др. Был представителем правительства Калининградской области в Москве. В настоящее время политическую и общественную деятельность не ведет.

Егор Строев (1996-2001)

Родился в 1937 году, уроженец Орловской области. Выпускник Плодоовощного института им. И. В. Мичурина (1960) и Академии общественных наук при ЦК КПСС (1969). Доктор экономических наук (1994), академик РАН (2013). Трудовой путь начинал в колхозе "Прогресс" Орловской области, с 1963 года - на партийной работе. Был первым секретарем Орловского обкома КПСС. Член ЦК КПСС (1986) и политбюро ЦК КПСС (1990). В 1989 году переехал в Москву, был назначен секретарем ЦК КПСС (курировал аграрный сектор). Являлся депутатом Верховного Совета СССР (1984-1989), народным депутатом СССР (1989-1991). В 1991 году вернулся в Орел, где возглавил Всероссийский НИИ селекции плодовых культур, а в 1993 году был избран главой Орловской области. Занимал пост губернатора 16 лет - до 2009 года. В 1993-2001 годах представлял область в Совете Федерации РФ. 23 января 1996 года был избран спикером верхней палаты. Егор Строев выступал за внесение изменений в Конституцию РФ в части расширения роли парламента (в частности, предлагал наделить Совфед правом согласовывать кандидатуры министров силового блока), против политизации деятельности сенаторов и против заключения соглашений о разделении полномочий между федеральным центром и регионами. Кроме того, он неоднократно высказывался о необходимости выборности членов Совета Федерации. Однако в 2000 году Совфед был реформирован: губернаторов и глав законодательной власти заменили представители регионов, работающие в СФ на постоянной основе. Егор Строев покинул пост спикера 5 декабря 2001 года, получил титул "Почетный председатель Совета Федерации". В 2009-2014 годах вновь представлял Орловскую область в Совфеде. Первый полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Почетный гражданин Орловской области.

Сергей Миронов (2001-2011)

Родился в 1953 году в г. Пушкине (Ленинград). Окончил Ленинградский горный институт (1980), Санкт-Петербургский государственный технический университет (1992), юридический и философский факультеты Санкт-Петербургского госуниверситета (1998, 2004), а также Российскую академию госслужбы при президенте РФ (1997). В 1976-1991 годах работал инженером-геофизиком, участвовал в геологических экспедициях. Затем возглавлял компании "Русская торговая палата", "Возрождение Санкт-Петербурга" и др. В 1994 году Сергей Миронов был избран депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в 2001 году делегирован в Совет Федерации РФ. 5 декабря 2001 года он занял пост спикера Совфеда, руководил палатой почти десять лет. Среди инициатив Сергея Миронова - увеличение президентского срока с четырех до семи лет, выборность членов Совета Федерации. В 2009 году в порядок формирования Совета Федерации были внесены изменения, согласно которым был отменен т. н. ценз оседлости для кандидатов (требование проживать на территории данного региона в течение 10 лет). Сенаторов от законодательной власти стали избирать только из числа региональных и муниципальных депутатов. 18 мая 2011 года Сергей Миронов был отозван Заксобранием Санкт-Петербурга из Совета Федерации. Отставка была инициирована фракцией "Единая Россия" после критики Миронова деятельности городских властей. После ухода из верхней палаты он получил мандат депутата Госдумы РФ от "Справедливой России", лидером которой является с 2006 года. Возглавил думскую партийную фракцию. Дважды - в 2004 и 2012 годах - баллотировался на пост президента РФ, оба раза занимал последнее место на выборах.

Валентина Матвиенко (2011 - н. в.)

Родилась в 1949 году в Хмельницкой области Украины. В 1972 году получила диплом Ленинградского химико-фармацевтического института, в 1985 году окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1972 года находилась на комсомольской работе, возглавляла Ленинградский обком ВЛКСМ, затем продолжила карьеру в органах КПСС. Избиралась народным депутатом СССР (1989). После окончания курсов при Дипломатической академии МИД СССР в 1991 году была назначена послом на Мальте, в 1997 году возглавила диппредставительство России в Греции. В 1998 году заняла пост вице-премьера РФ по социальным вопросам, в 2003 году - полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С октября 2003 года по август 2011 года - губернатор Санкт-Петербурга. В августе 2011 года была наделена полномочиями сенатора от Санкт-Петербурга, и 21 сентября того же года избрана председателем Совфеда, став первой в России женщиной - спикером верхней палаты парламента. За время руководства Валентиной Матвиенко СФ был изменен порядок формирования верхней палаты (отныне заксобрания регионов назначают представителей только из число своих депутатов), вновь введен ценз оседлости для кандидатов (пять лет), а также требование об их "безупречной репутации". Валентина Матвиенко неоднократно заявляла о необходимости повышения статуса палаты и сенаторов, выступала с публичной критикой деятельности некоторых членов правительства, несколько раз Совфед по ее инициативе отказывался одобрять принятые Госдумой законы. При этом палата продолжает поддерживать политический курс руководства страны. Совет Федерации под председательством Валентины Матвиенко дважды - в 2014 и 2015 годах - давал разрешение президенту РФ на использование российских войск за рубежом. 18 сентября 2019 года Валентина Матвиенко была вновь наделена полномочиями сенатора от Санкт-Петербурга. Член партии "Единая Россия". Почетный гражданин Санкт-Петербурга.