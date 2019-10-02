Танцующий Майкл Джексон и Вупи Голдберг в молоке. 70 лет фотографу Энни Лейбовиц

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 октября 2019 года исполняется 70 лет американскому фотографу Энни Лейбовиц.

Энни Лейбовиц (настоящее имя - Анна-Лу Лейбовиц) родилась 2 октября 1949 года в Уотербери (штат Коннектикут, США) в многодетной еврейской семье. Ее отец был офицером ВВС США, мать - преподавательницей танцев. В 1967 года она поступила в Институт искусств в Сан-Франциско для изучения живописи, однако вскоре увлеклась фотографией. В 1969 году несколько месяцев провела в Израиле, где работала в кибуце (сельскохозяйственное поселение-коммуна).

В 1971 году получила степень бакалавра изящных искусств.

Карьера

С 1970 году Лейбовиц работала внештатным фотографом в американском музыкальном журнале Rolling Stone. В 1973 году она стала главным фотографом этого издания. Во многом благодаря ее работам журнал вскоре стал культовым среди молодежи.

Лейбовиц сначала делала черно-белые фотографии. С 1974 года она перешла на цветные снимки и со временем выработала собственный стиль, отличающийся яркими красками и интенсивным освещением. В 1975 году Энни Лейбовиц была официальным фотографом группы Rolling Stones во время полугодового международного турне.

8 декабря 1980 года Лейбовиц сфотографировала для обложки Rolling Stone обнаженного Джона Леннона, обнимающего свою супругу Йоко Оно. Кадр был сделан за несколько часов до убийства музыканта. Журнал вышел в свет 22 января 1981 года, и фотография получила мировую известность (в 2005 году Американское сообщество редакторов журналов признало обложку лучшей за последние 40 лет).

В 1983 году работы Лейбовиц впервые были показаны на выставках в Европе и США. После этого турне был опубликован ее первый альбом - "Энни Лейбовиц: Фотографии", который быстро стал бестселлером. В том же году она покинула Rolling Stone и перешла в журнал Vanity Fair, специализирующийся на популярной культуре и моде. Там она продолжила работу над портретными фотографиями знаменитостей - политиков, звезд шоу-бизнеса и писателей. Также сотрудничала с журналами Vogue и New Yorker.

Среди самых известных фотопортретов Лейбовиц - актриса Вупи Голдберг в ванне с молоком (1984), танцующий Майкл Джексон (1989), обнаженная актриса Деми Мур в нарисованном на теле костюме (1992), полуобнаженный портрет певицы и актрисы Майло Сайрус (2008). В числе других значимых работ - коллекция портретов американских спортсменов - участников летних Олимпийских игр в Атланте (1996), снимки семьи президента США Барака Обамы (2009), серия фотографий британской королевской семьи (2016).

С 1986 года Лейбовиц также занимается коммерческой фотографией, работала над рекламными кампаниями фирм Honda, Gap, American Express (премия Clio, 1987), Marks & Spencer, Nike, Pirelli.

В 1991 году коллекция Лейбовиц была выставлена в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. Она стала первой женщиной-фотографом, удостоенной экспозиции в этом престижном музее.

В октябре 2011 году ее работы показывались в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Энни Лейбовиц - автор нескольких книг и фотоальбомов. В 1999 году совместно с Сьюзен Зонтаг она опубликовала альбом "Женщины", в котором были собраны портреты как известных, так и простых американок. Среди других работ - книги "Американская музыка" (2003) и "Паломничество" (2011), альбомы "Энни Лейбовиц: Жизнь фотографа, 1990-2005" (2006), "Энни Лейбовиц за работой" (2008), "Энни Лейбовиц: Портреты, 2005-2016" (2017).

Награды

В 2000 году Энни Лейбовиц была признана "живой легендой" Библиотекой Конгресса США. В 2006 году была удостоена французского Ордена искусств и изящной словесности, в 2009 году - медали Королевского фотографического общества Великобритании. Лауреат испанской Премии Принца Астурийского (2013).

Личная жизнь

У Энни Лейбовиц трое детей - дочери Сара (2001 года рождения), Сьюзен и Сэмюэль (обе родились в 2005 году от суррогатной матери).

Долгое время Лейбовиц связывали отношения с американской писательницей, режиссером и литературным критиком Сьюзен Зонтаг (1933-2004).

По собственному признанию, в 1975-1983 годы она страдала от кокаиновой зависимости.