Биография зампредседателя Совфеда Евгения Бушмина

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2019 года скончался вице-спикер Совета Федерации РФ Евгений Бушмин.

Родился 4 октября 1958 года в д. Лопатино Сергачевского района Горьковской области (ныне - Нижегородская область).

В 1980 году окончил Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ныне - Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского) по специальности "инженер-экономист".

Имел степень кандидата экономических наук. В 1998 году защитил диссертацию на тему "Формирование современной системы налогообложения (организационно-экономический аспект)".

В 1975-1977 годах работал в котло-турбинном цехе Сормовской тепловой электростанции.

В 1977-1979 годах служил в управлении пожарной охраны Управления внутренних дел Горьковской области.

С 1979 года работал старшим лаборантом, инженером, математиком-программистом Научно-исследовательского института (НИИ) прикладной математики и кибернетики при Горьковском госуниверситете. Затем, в 1982-1991 годах, - инженером, старшим инженером, заведующим сектором НИИ механики при университете. Сфера научной деятельности - автоматизированные системы управления.

В конце 1989 года в Горьком (с 1990 года - Нижний Новгород) начал заниматься частной предпринимательской деятельностью. В 1989-1993 годах возглавлял фирму "Стэси" (АОЗТ, затем - ЗАО; торговля автомобильными принадлежностями). В 1990-1993 годах - директор АО "Научно-производственная корпорация "Контур" (разработка программного обеспечения).

В 1991 году руководил биржей "Нижний Новгород", в 1993 году занимал должность председателя попечительского совета чекового инвестиционного фонда "Нижегородская ярмарка", председателя Конфедерации предпринимателей Нижегородской области.

В 1992-1993 годах был советником губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.

12 декабря 1993 года избран депутатом Государственной думы РФ I созыва по Сергачскому одномандатному округу №122 (Нижегородская область). Был выдвинут группой избирателей; входил в блок кандидатов "Мы - вместе" в Нижегородской области, в список поддержки блока "Выбор России". В Думе стал членом комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Был заместителем председателя депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря", которую возглавил Борис Федоров. В марте 1995 года вступил в депутатскую группу "Стабильность".

В апреле 1995 года на основе депутатской группы "Стабильность" было учреждено общественно-политическое движение "Стабильная Россия". Евгений Бушмин был избран его сопредседателем.

В декабре 1995 года участвовал в выборах в Госдуму РФ II созыва по Сергачскому избирательному округу №122 (выдвинут блоком "Наш дом - Россия", но был зарегистрирован как независимый кандидат). Выборы проиграл, заняв третье место из 11 кандидатов (16,7%).

В 1996 году вернулся на должность директора Научно-производственной корпорации "Контур".

С 22 января 1997 года - статс-секретарь - заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ Александра Починка. В 24 июля 1997 г. был назначен статс-секретарем - первым заместителем руководителя службы.

С 26 июня 1998 года по 5 декабря 2001 года занимал пост заместителя министра финансов РФ (до 1999 года ведомством руководил Михаил Задорнов, в 1999-2000 годах - Михаил Касьянов, с 2000 года - Алексей Кудрин).

С 2004 года являлся членом Совета Федерации РФ.

20 ноября 2001 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя исполнительного органа власти Нижегородской области. 30 января 2002 года занял пост председателя сенатского комитета по бюджету.

В сентябре 2004 года губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев подписал указ о досрочном прекращении полномочий Евгения Бушмина как члена СФ РФ, объяснив это тем, что сенатор "прервал всякие связи с областью". Однако депутаты регионального заксобрания и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Кириенко не поддержали отставку сенатора, и он сохранил свое место в Совфеде.

21 сентября 2005 года Евгений Бушмин стал членом Совета Федерации от исполнительной власти Ростовской области. В 2005-2013 годах - председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам (до ноября 2011 года - по бюджету). Являлся представителем Совета Федерации в Национальном банковском совете.

27 апреля 2013 года был избран заместителем председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко (переизбирался 30 сентября 2015 года).

С октября 2013 года являлся профессором, с сентября 2014 года - заведующим кафедрой "Налоги и налогообложение" Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Член Высшего совета политической партии "Единая Россия".

Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 г. составила 7 млн 504 тыс. руб., несовершеннолетнего ребенка - 1 млн 500 тыс. (доход супруги не указан).

Занимал пост президента, члена попечительского совета Российского государственного социального университета (с 2014 г.).

Имел чин государственного советника налоговой службы I класса.

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005), орденами Почета (2013) и Александра Невского (2018). Имел три благодарности президента РФ (2001, 2011).

Автор нескольких научных работ, в том числе монографии "Государственные и муниципальные доходы как составная часть бюджетной системы Российской Федерации" (2012).

Был женат, у него осталась дочь.