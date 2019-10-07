Цифры и факты. Главное, что нужно знать о Нобелевских премиях

ТАСС-ДОСЬЕ. С 7 по 14 октября 2019 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевские премии в соцсетях

В 2018 году число подписчиков на страницах Нобелевских премий в Twitter и Facebook увеличилось на 7% по сравнению с 2017 годом и в настоящее время составляет 470 тыс. и 4,2 млн соответственно. В прошлом году за процессом объявления лауреатов в соцсетях следили не менее 11 млн человек, наибольшая аудитория - 14 млн - была зафиксирована 2 октября, когда были названы обладатели премии по физике.

Факты о лауреатах

В 1901-2018 годы премии присуждались 590 раз. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями дважды, в списке 904 человека и 24 организации. Среди награжденных 51 женщина. 24 лауреата - россияне.

Средний возраст награжденных - 60 лет. Самой молодой обладательницей награды в 2014 году стала 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи, отмеченная премией мира (ранее долгое время в этом качестве пребывал 25-летний английский физик Лоуренс Брэгг, получивший премию в 1915 году). Старейший лауреат - 96-летний американский физик Артур Ашкин, отмеченный премией в 2018 году (ранее - 90-летний американский экономист Леон Гурвиц, награжденный в 2007 году).

Несколько человек получили по две премии: Мария Кюри была награждена премиями по физике (1903) и по химии (1911); Лайнус Полинг был удостоен премии по химии (1954) и премии мира (1962); Джон Бардин дважды получил премию по физике - в 1956 и 1972 годах; Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем премии по химии - в 1958 и в 1980 годах. Международный комитет Красного Креста был награжден премией мира в 1917, в 1944 и в 1963 годах, а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - в 1954 и в 1981 годах.

Среди нобелевских лауреатов немало родственников, включая пять семейных пар: Мария и Пьер Кюри (1903, физика); Ирэн Жолио-Кюри и Фредерик Жолио (1935, химия); Герти и Карл Кори (1947, физиология и медицина); Гуннар Мюрдаль (1974, экономика) и Альва Мюрдаль (1982, премия мира); Май-Бритт и Эдвард Мозер (2014, физиология и медицина). Шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья, в том числе физики Нильс и Оге Бор (1922 и 1975 годы). Кроме того, премию получали братья Ян Тинберген (1969, экономика) и Николаас Тинберген (1973, медицина).

На что лауреаты тратили деньги

По традиции лауреаты направляют денежную часть премий на развитие науки или благотворительные программы. Однако на сайте Нобелевских премий приводятся факты использования премий в других целях. Например, Альберт Эйнштейн, получивший награду по физике в 1921 году, перечислил ее денежную часть на содержание своей первой жены Милевы Марич и двух сыновей. Иван Бунин премию по литературе 1933 года потратил на многочисленные увеселительные мероприятия и на пособия русским эмигрантам во Франции. Лауреаты премии по химии 1993 года американец Филипп Шарп и британец Ричард Робертс использовали средства на покупку старинного дома и строительство крикетной площадки соответственно. Британский биохимик Пол Нерс, награжденный в 2001 году, вложил финансы в модернизацию своего мотоцикла. Турецкий писатель Орхан Памук, удостоенный награды в 2006 году, открыл в Стамбуле Музей невинности, в котором представлены предметы быта 1950-2000 годов, приобретенные им большей частью в антикварных лавках города.

Отказы от премий

Некоторые лауреаты отказались от премий. Среди них - немецкие ученые Рихард Кун (1938 год, химия), Адольф Бутенандт и Герхард Домагк (1939 год, химия и физиология и медицина), которые были вынуждены пойти на такой шаг, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Все трое смогли получить дипломы и медали после Второй мировой войны. В 1958 году от премии по литературе под давлением властей отказался Борис Пастернак (премия была присуждена "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы"). В СССР посчитали его роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, "идеологически вредным". Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года. От премии по литературе отказался также французский романист и философ Жан-Поль Сартр (1964). В официальном письме Нобелевскому комитету свое решение Сартр мотивировал "личными причинами". Вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо отказался от премии мира. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял награду, поскольку в стране продолжались военные действия.