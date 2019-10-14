Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля. История и лауреаты

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года в Стокгольме (Швеция) будет объявлен лауреат Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. ТАСС подготовил материал об этой награде.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Награда была основана в 1968 году банком по случаю своего 300-летия и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и пять премий, учрежденные Альфредом Нобелем. Денежная часть премии отчисляется Нобелевскому фонду Госбанком.

Премию присуждает Шведская королевская академия наук, помощь в выборе лауреата оказывает комитет по экономике, члены которого (пять-шесть человек) избираются Академией из своего состава на три года.

Правом номинировать на премию обладают члены Шведской королевской академии наук, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также другие ученые, от которых "академия сочтет нужным принять предложения".

Выдвигать кандидатуры можно с сентября до 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября лауреат выбирается академиками большинством голосов.

Лауреаты

К настоящему времени премией были удостоен 81 лауреат, включая единственную женщину - Элинор Остром (США), награжденную в 2009 году (вместе с американцем Оливером Уильямсоном) за анализ экономического управления в компаниях.

В 1971 году премию получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, а затем эмигрировавший в США. Он был награжден за "эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития". В 1973 году за развитие метода "затраты - выпуск" был награжден Василий Леонтьев, американский ученый российского происхождения, получивший диплом экономиста в 1925 году в Ленинградском государственном университете. В 1975 году премию получил советский математик и экономист Леонид Канторович. Награды он был удостоен (совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

В 2018 году премия была присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу за исследования влияния климата на мировую экономику и Полу Ромеру за вклад в разработку теории эндогенного роста, согласно которой экономический рост является результатом внутренних, а не внешних причин.

Статистика

В 1969-2018 годах премия присуждалась 50 раз. 19 раз награду одновременно получали два лауреата и шесть раз ее делили между тремя учеными. Средний возраст лауреатов - 67 лет. Самым молодым является 51-летний американец Кеннет Эрроу, награжденный в 1972 году, а самым пожилым - также американец Леон Гурвиц, которому было 90 лет (2007). Он же - самый пожилой из всех лауреатов всех Нобелевских премий.