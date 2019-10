Главный английский роман года. История и номинанты Букеровской премии

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года в Лондоне будет названо имя обладателя Букеровской премии.

Букеровская премия (Booker Prize) - одна из самых престижных литературных наград в мире. Ежегодно вручается автору, пишущему на английском языке, за роман, опубликованный в Соединенном Королевстве в текущем году.

История премии

Букеровская премия была учреждена в 1968 году, а ее первое вручение состоялось в 1969 году. Изначально она называлась Booker-McConnell в честь своего первого спонсора - одноименной компании, занимающейся оптовой торговлей продовольственными товарами. В 1986 году, после переименования компании в Booker plc, название премии было сокращено до "Букер". С 2002 года до лета 2019 года ее спонсором являлась инвестиционная компания Man. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, в Ирландии или Зимбабве, однако затем организаторы отменили данное ограничение.

С 2019 года спонсором Букеровской премии является благотворительный фонд Crankstart американского венчурного инвестора Майкла Морица и его супруги Харриет Хейман. Соглашение с ним заключено на пятилетний срок с возможностью продления на аналогичный период.

Управление премией осуществляет независимая благотворительная организация "Фонд Букеровской премии".

С 1992 года в России вручается "Русский Букер" для книг на русском языке. В 2005 году была учреждена Международная Букеровская премия.

Жюри, процедура выбора лауреата

В состав жюри "Букера" входят специалисты, назначенные по рекомендации консультативного совета премии. Этот орган состоит из писателей, издателей, критиков, ученых и представителей других профессий, связанных с литературой.

Из направленных на конкурс произведений жюри формирует "длинный список" (лонг-лист) из 12-13 претендентов, который представляет в июле. В сентябре происходит формирование "короткого списка" (шорт-лист) из шести финалистов. Имя победителя оглашают в октябре на специальной церемонии.

Награды

Лауреат премии получает £50 тыс. (более $61 тыс.). Писатели, вошедшие в шорт-лист, награждаются поощрительными премиями в размере £2,5 тыс. (свыше $3 тыс.).

Победители

Дважды Букеровскую премию получали южноафриканец Джон Кутзее (1983, 1999), австралиец Питер Кэри (1988, 2001) и британка Хилари Мантел (2009, 2012).

Четыре обладателя награды впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе: британец Уильям Голдинг (получил "Букер" в 1980 году, Нобелевскую премию - в 1983 году), южноафриканка Надин Гордимер (1974; 1991), представитель Тринидада и Тобаго Видиадхар Найпол (1971; 2001) и Джон Кутзее (нобелевский лауреат 2003 года). Лидером по числу попаданий в "короткий список" является англо-ирландская писательница Айрис Мердок (шесть раз, премию получила только в 1978 году).

В 1993 году, в год 25-летия "Букера", была присуждена премия "Букер букеров" (Booker of Bookers). Ее лауреатом стал британский писатель кашмирского происхождения Салман Рушди за роман "Дети полуночи". В 2008 году в честь 40-летия премии в ходе Лондонского литературного фестиваля была присуждена внеочередная Букеровская премия (The Best of Booker). Ее обладателем по итогам голосования читателей вновь стал Салман Рушди как лучший автор среди лауреатов 1968-2007 годов.

В июле 2018 года канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом специальной премии "Золотой Букер". Его роман "Английский пациент" (1992) был признан лучшей из книг, ставших за 50 лет лауреатами ежегодного "Букера". Имя обладателя награды определялось по итогам интернет-голосования.

Букеровская премия 2018 года

Председателем жюри являлся философ и культуролог Кваме Энтони Аппиа. "Длинный список" претендентов был объявлен 24 июля, в него вошли 13 авторов из Великобритании, Ирландии, Канады и США, в том числе Майкл Ондатже (роман "Военный свет"). 20 сентября 2018 года был представлен шорт-лист премии. Он включал романы шести авторов: британцев Анны Бернс ("Молочник"), Дейзи Джонсон ("Все под") и Робина Робертсона ("Долгое время"), американцев Рейчел Кушнер ("Комната на Марсе") и Ричарда Пауэрса ("Верхний ярус"), а также канадки Эси Эдугян ("Черный из Вашингтона"). 16 октября было объявлено имя победителя - им стала Анна Бернс. Ее произведение повествует о моральных дилеммах молодой девушки, живущей во время конфликта в Северной Ирландии в 1970-х годах.

Букеровская премия 2019 года

Председателем жюри является основатель литературно-художественного фестиваля в городе Хэй-на-Уае (Уэльс, Великобритания) Питер Флоренс. "Длинный список" претендентов был объявлен 24 июля, в него вошли 13 авторов из Великобритании, Ирландии, Канады, Мексики, Нигерии и США, в т. ч. Салман Рушди (Quichotte) и обладательница Букеровской премии 2000 года канадка Маргарет Этвуд (The Testaments). 3 сентября был представлен шорт-лист премии. Он включает романы шести авторов: Салмана Рушди, Маргарет Этвуд, нигерийца Чигози Обиомы (An Orchestra of Minorities), британки Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other), проживающих в Великобритании американки Люси Эллман (Ducks, Newburyport) и турчанки Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

