Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография литературного критика Льва Аннинского

Он умер в возрасте 85 лет
Лев Аннинский Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Лев Аннинский
© Вячеслав Прокофьев/TACC

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 ноября 2019 года стало известно, что в возрасте 85 лет умер литературный критик Лев Аннинский. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Лев Александрович Аннинский (настоящая фамилия - Иванов-Аннинский) родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Его отец - Александр Иванович Иванов-Аннинский - работал преподавателем обществоведения в Таганрогском техникуме, затем - в дирекции киностудии "Мосфильм". В 1941 году пропал без вести на фронте. Мать - Анна (Хана) Залмановна Александрова - была преподавателем химии в техникуме. В 1939 году пятилетний Лев Аннинский исполнил эпизодическую роль в фильме Татьяны Лукашевич "Подкидыш", снятой на "Мосфильме".

В 1956 году окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В том же году в университетской многотиражной газете вышла его первая публикация - рецензия на роман Владимира Дудинцева "Не хлебом единым".

В 1956-1957 годах Лев Аннинский работал в журнале "Советский Союз", в 1957-1960 годах - в "Литературной газете", в 1960-1967 годах - в журнале "Знамя".

В 1965 году был принят в Союз писателей СССР, в 1970 году - в Союз кинематографистов СССР.

В 1968-1972 годах работал в Институте конкретных социальных исследований Академии наук СССР. После этого сотрудничал с журналами "Дружба народов", "Литературное обозрение", "Родина" и др. В 1998 году являлся главным редактором журнала "Время и мы".

Лев Аннинский был известен как автор книг о литературе и кино. В их числе: "Ядро ореха. Критические очерки" (1965), "Как закалялась сталь" Николая Островского" (1971), "Тридцатые-семидесятые" (1977), "Лев Толстой и кинематограф" (1980), "Контакты" (1982), "Локти и крылья. Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы" (1989), "Отлетающий занавес" (1990), "Серебро и чернь. Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии Серебряного века" (1997), "Барды" (1999), "Русские плюс..." (2001), "Красный век" (2004), "Откровение и сокровение" (2015) и др. В общей сложности Лев Аннинский выпустил три десятка книг, опубликовал пять тысяч литературно-критических и публицистических статей в периодических изданиях.

Был автором и ведущим телевизионных циклов "Серебро и чернь" (2004), "Медные трубы" (2005), "Засадный полк" (2008), "Мальчики державы" (2010). Они выходили в эфир на канале "Культура".

Лев Аннинский вел преподавательскую деятельность в столичном Институте журналистики и литературного творчества, Московском международном университете.

Являлся членом Русского ПЕН-центра, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Входил в состав редакционного совета литературно-художественного журнала "Юность", жюри литературной премии "Ясная Поляна".

Лев Аннинский был награжден орденом "Знак Почета" (1990), отмечен премиями правительства РФ в области культуры за 2010 год и в области СМИ за 2015 год.

В 2004 году получил телевизионную премию ТЭФИ в номинации "Сценарист телевизионного документального фильма/сериала" (за цикл "Серебро и чернь"). Также был лауреатом ряда литературных премий.

Его супруга - Александра Николаевна (в девичестве Коробова), была филологом, поэтессой, скончалась в начале 2010-х годов. Дочери: Мария (1958-2019, переводчица), Екатерина (род. 1970, маркетолог) и Анастасия (род. 1974, дизайнер).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
История Военного университета Минобороны России
5 ноября одному из старейших военно-учебных заведений страны исполняется 100 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС