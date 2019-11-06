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Дело Александра Винника

Что известно о деле Александра Винника

Россиянина задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Он обвиняется в отмывании денег и махинациях с криптовалютой
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 ноября 2019 года в Греции состоится заседание Верховного суда по гражданским и уголовным делам, на котором должно быть рассмотрено ходатайство адвокатов российского гражданина Александра Винника. Он был задержан в Греции по запросу США в 2017 году. 

Арест и подозрения в правонарушениях

Гражданин РФ, уроженец Кургана Александр Винник, отдыхавший с семьей на греческом полуострове Халкидики, был арестован там по запросу США 25 июля 2017 года. В США его обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Согласно заявлению Минюста США, в 2011 году он основал онлайн-биржу BTC-e, которая осуществляла обмен биткойнов и других криптовалют на доллары, рубли и евро. Одновременно с задержанием Винника сотрудники ФБР изъяли оборудование расположенного в США дата-центра биржи, в связи с чем она прекратила работу. При этом представители сайта биржи заявили, что Винник не был его основателем или сотрудником, по словам самого задержанного, он являлся "техническим специалистом" и давал "консультации клиентам биржи" (в январе 2016 года по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга этот сайт был включен в реестр запрещенных в РФ).

По утверждению американских правоохранительных органов, Винник был причастен ко взлому в 2011-2014 годах аналогичной биржи - японской Mt. Gox - в результате чего были похищены несколько сотен тысяч биткойнов (по курсу на лето 2017 года эта сумма была эквивалентна почти $2 млрд). Эти средства он легализировал с помощью BTC-e. Виннику также инкриминируется хищение персональных данных пользователей его онлайн-биржи. Кроме того, якобы с помощью BTC-e отмывали деньги преступные группировки, в том числе наркоторговцы. По оценкам американской стороны, оборот биржи составлял от $4 млрд до $9 млрд.

Запросы на экстрадицию, иск США

Изначально экстрадиции Винника добивались США. 4 октября 2017 года суд города Салоники удовлетворил этот запрос, однако адвокаты Винника подали апелляцию. 13 декабря Верховный гражданский и уголовный суд Греции (Ареопаг) оставил в силе это решение.

19 сентября 2017 года стало известно, что запрос на экстрадицию Винника направила и Россия. По версии Генпрокуратуры РФ, Винник "под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тыс. рублей" у неназванной организации. 11 октября суд города Салоники удовлетворил и этот запрос. 30 июля 2018 года суд в Салониках вынес положительное решение по второму запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника (по обвинению в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на сумму в 750 млн рублей). 4 сентября Ареопаг подтвердил это постановление (решение опубликовано 14 сентября).

13 июля 2018 года суд в Салониках принял решение об экстрадиции Винника во Францию по так называемому европейскому ордеру для проведения "следственных действий" (по правилам, в случае выдачи Винник после допроса должен быть возвращен в Грецию). Франция обвинила россиянина в том, что он в 2016-2018 годах " и "в другой период" занимался на территории страны вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки". Адвокаты обжаловали это решение в Ареопаге. Заседание по апелляции состоялось 3 декабря, 19 декабря было объявлено, что постановление о выдаче Винника во Францию оставлено в силе.

Таким образом, к настоящему времени имеется четыре постановления об экстрадиции Винника

Теги
СШАГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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