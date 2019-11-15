История обменов лиц, осужденных за шпионаж

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 ноября 2019 года Россия и Литва обменялись помилованными гражданами своих стран, ранее осужденными за шпионаж. Литва передала россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, а Россия - Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса. Также Россия передала представителям Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга. Обмен агентами является обычной практикой в разведках мира, однако, как правило, не предается широкой огласке.

Первый громкий обмен произошел 10 февраля 1962 года, когда советского разведчика Вильяма Фишера (более известен как Рудольф Абель), арестованного 21 июня 1957 года в Нью-Йорке, обменяли на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, чей разведывательный самолет был сбит над Уралом 1 мая 1960 года. Обмен произошел на границе Западного Берлина и ГДР на мосту "Глиникер-брюкке", который впоследствии получил известность как "мост шпионов". Также было принято решение освободить двух американцев: студента Фредерика Прайора, арестованного в ГДР в августе 1961 года по обвинению в нелегальном проникновении на территорию страны, и туриста Марвина Макинена, арестованного в Киеве в июле 1961 года по подозрению в шпионаже.

11 октября 1963 года американский священник Вальтер Чишек, арестованный в 1941 году по обвинению в шпионаже и после 15 лет исправительных работ живший в Норильске без права выезда, был обменен на двух советских агентов - бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру, арестованных в США в июле того же года. По некоторым данным, вместе с Чишеком американской стороне был передан Марвин Макинен.

22 апреля 1964 года на границе Западного Берлина с ГДР состоялся обмен советского разведчика Конона Молодого на сотрудника британской MI-6 Гревилла Винна. Нелегал Конон Молодый был арестован в Британии 7 января 1961 года и получил 25 лет тюрьмы. Гревилл Винн, арестованный в 1962 году и осужденный на восемь лет, был связным сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского.

В июле 1969 года арестованный в июле 1967 года в ЮАР полицией безопасности советский нелегал Юрий Логинов был выдан в СССР в обмен на 11 агентов западногерманской разведки.

В октябре 1969 года СССР и Великобритания обменяли советских разведчиков американского происхождения Морриса и Леонтину Терезу Коэн (псевдонимы - Питер и Хелен Крогер) на арестованного в СССР агента британских спецслужб Джералда Брука. Моррис был радистом Конона Молодого. В 1961 году Моррис и его супруга были арестованы в Великобритании и приговорены к 25 и 20 годам тюрьмы, соответственно. Брук был арестован в СССР в 1965 году и осужден на пять лет.

27 апреля 1979 года советские власти выпустили из тюрьмы и отправили в США пятерых диссидентов - Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Георгия Винса - в обмен на двух советских разведчиков - Валдика Энгера и Рудольфа Черняева, действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН. Они были задержаны в мае 1978 года и приговорены к 50 годам лишения свободы каждый.

В мае 1982 года был произведен обмен советского разведчика Алексея Козлова на 10 разведчиков ФРГ, арестованных в ГДР и СССР, и одного генерала армии ЮАР, захваченного в плен в Анголе. Алексей Козлов был арестован в ЮАР в 1979 году.

12 июня 1985 года на "Глиникер-брюкке" произошел обмен 23 арестованных в различных странах Восточного блока агентов ЦРУ на четырех советских разведчиков. Это был самый массовый из известных обменов.

11 февраля 1986 года на том же мосту состоялся обмен, в котором участвовали девять человек. По договоренности между СССР и США в обмен на арестованных в Нью-Йорке сотрудников чехословацкой разведки супругов Карла и Ханну Кёхер, советского разведчика Евгения Землякова, поляка Ежи Качмарека и немца Детлефа Шарфенорта из СССР были отпущены диссидент Натан Щаранский вместе с двумя гражданами ФРГ и гражданином Чехословакии, которые сотрудничали с американской разведкой.

28 сентября - 5 октября 1986 года в обмен на арестованного 22 августа того же года в США сотрудника представительства СССР в ООН Геннадия Захарова американской стороне были переданы глава московского корпункта журнала U.S. News and World Report Николас Данилофф, арестованный по подозрению в шпионаже, и основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.

9 июля 2010 года из США в РФ были депортированы 10 человек, которые были арестованы 27 июня по обвинению в шпионаже в пользу России. Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Переверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков, Вики Пелаес, Анна Чапман и Михаил Семенко были обменены на граждан РФ, отбывающих наказание за шпионаж в пользу западных спецслужб - Геннадия Василенко (осужден в 2006 году), Александра Запорожского (2003), Сергея Скрипаля (2006) и Игоря Сутягина (2004).