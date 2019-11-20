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История вопроса о российско-эстонской границе

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России, комментируя заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса
Российско-эстонская граница Telia/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Российско-эстонская граница
© Telia/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС-ДОСЬЕ: 20 ноября 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России. Таким образом он прокомментировал заявление спикера Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике часть земель в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

История

Эстония, входившая с XVIII века в состав Российской империи, провозгласила независимость в феврале 1918 года. В ноябре того же года между Советской Россией и Эстонией начались военные действия (в Эстонии они получили название "Освободительная война", в советской историографии рассматривались как часть Гражданской войны и военной интервенции в СССР). Они окончились подписанием 2 февраля 1920 года в Тарту (Эстония) мирного договора. Согласно ему, советское правительство "добровольно и навсегда" отказалось от Эстонии. Кроме того, Россия уступила 2,3 тыс. кв. км своей территории, оккупированных Эстонией в ходе этого военного конфликта (в наше время это территории на восточном берегу реки Нарва Кингисеппского района Ленинградской области и в Печорском районе Псковской области). Однако после того, как республика в 1940 году вошла в состав СССР, эти земли стали частью РСФСР.

После того, как в 1991 году Эстония получила независимость (признана 6 сентября 1991 года Государственным Советом СССР), она провозгласила себя правопреемницей государства, существовавшего до 1940 года. В связи с этим были сформулированы соответствующие территориальные претензии к РФ. В статье 122 конституции Эстонии, действующей с 1992 года, указывается, что "сухопутная граница страны установлена Тартуским мирным договором и другими межгосударственными договорами". По мнению Эстонии, Тартуский договор остается действительным, поскольку формально он не был денонсирован. Россия же считает, что этот документ утратил силу и государственной границей является линия, разделявшая Эстонскую ССР и РСФСР.

Вопрос о российско-эстонской границе

Переговоры по заключению соглашения о межгосударственной границе между Эстонией и Россией начались в апреле 1992 года. Первоначально Эстония настаивала на признании Тартуского договора действующим. В 1996 года страны согласились, что российско-эстонский пограничный договор должен содержать только техническое описание границы без ссылок на Тартуский мир. Документы о границе (Договор о российско-эстонской госгранице и Договор о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах) были парафированы в марте 1999 года. В мае 2005 года они были подписаны обеими сторонами. Однако в июне того же года парламент Эстонии ратифицировал их, включив в текст ратификационного закона ссылки на Тартуский договор, а также на Декларацию о восстановлении конституционной государственной власти от 7 октября 1992 года, в которой, в частности, содержатся утверждения об "агрессии Советского Союза против Эстонии" в 1940 году. 22 июня 2005 года МИД РФ заявил, что в такой форме ратификация договоров о границе со стороны России "становится невозможной". 1 сентября 2005 года Россия отозвала свою подпись под договорами.

В октябре 2012 года по инициативе главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве начались новые консультации по договору о госгранице. 18 февраля 2014 года в Москве документы о сухопутной и морской границе были подписаны главами МИД РФ и Эстонии Сергеем Лавровым и Урмасом Паэтом. В марте и октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин и правительство Эстонии внесли документы на ратификацию в Госдуму и эстонский парламент.

Эстонское коалиционное правительство (сформировано в апреле 2019 года), в которое вошла Консервативная народная партия, считающая, что граница между РФ и Эстонией должна проходить в соответствии с Тартуским договором, не включило в свои планы ратификацию документов.

Теги
ЭстонияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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