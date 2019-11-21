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Какие судебные процессы проводились в отношении российских хакеров в США

21 ноября в США ожидается вынесение приговора гражданину РФ Станиславу Лисову, обвиняемому в кибермошенничестве
Станислав Лисов AP
Описание
Станислав Лисов
© AP

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 ноября 2019 года в США ожидается вынесение приговора гражданину РФ Станиславу Лисову, обвиняемому в кибермошенничестве. 

Что известно о деле Лисова и других процессах в отношении российских хакеров в США - в материале ТАСС.

Дело Станислава Лисова

Программист из Таганрога Станислав Лисов был задержан 19 января 2017 года в Барселоне испанскими правоохранительными органами по запросу Интерпола.

19 января 2018 года он был депортирован в США, где ему предъявили обвинения в киберпреступлениях, по совокупности которых ему грозило до 35 лет лишения свободы. В частности, американские власти подозревают Лисова (известен под никами Black и Blackf) в разработке вируса NeverQuest, который дает доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения банковских реквизитов и информации о финансовых транзакциях. По версии следствия, с помощью NeverQuest с банковских счетов пользователей было списано $855 тыс. Кроме того, Лисов пытался провести другие незаконные финансовые операции на $4,4 млн.

В феврале 2019 года программист пошел на сделку с американским правосудием. Как сообщил его адвокат Аркадий Бух, после "продолжительного переговорного процесса" с прокурорами Лисов признался в сговоре с целью распространения вредоносного программного обеспечения.

8 ноября 2019 года прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берман направил в суд обращение, в котором просит приговорить Лисова к пяти годам лишения свободы. По словам адвоката, защита подготовила материалы, которые "говорят в пользу того, что россиянин не заслуживает тюремного заключения".

В настоящее время программист находится в изоляторе тюрьмы Нью-Йорка.

Сроки оглашения приговора уже дважды переносились. Ожидалось, что он будет озвучен 27 июня, позже называлась дата 25 октября.

Дела в отношении российских хакеров

Первым российским хакером, понесшим наказание за взлом американских компьютерных сетей, стал математик из Санкт-Петербурга Владимир Левин. Его задержали в августе 1995 года в Великобритании, а в сентябре 1997 года он был выдан в США. В 1994 году ему удалось, находясь в России, проникнуть в компьютерную сеть банка Citibank и осуществить примерно 40 трансфертов на общую сумму свыше $10 млн. В феврале 1998 года Левина приговорили к трем годам лишения свободы.

В августе 2007 года в США был арестован Игорь Клопов. По версии следствия, он возглавлял группу, которая взламывала кредитные базы американских граждан, входящих в список Forbes-400. Таким образом было похищено $1,5 млн. В 2008 году Клопов был осужден на десять с половиной лет.

В 2010 году в США был задержан Никита Кузьмин, обвинявшийся в распространении вируса Gozi, который поразил более 1 млн компьютеров и нанес ущерб на сумму не менее $50 млн. 2 мая 2016 года суд обязал Кузьмина выплатить $6,9 млн и приговорил его к 37 месяцам заключения. Освобожден в зале суда, так как уже провел этот срок под стражей.

27 марта 2011 года в Цюрихе (Швейцария) был арестован и 16 января 2012 года экстрадирован в США Владимир Здоровенин. Его обвинили во взломе счетов американских банков, хищении персональных данных их клиентов и причинении ущерба в несколько сот тысяч долларов. 5 января 2013 года был приговорен к трем годам тюрьмы.

В марте 2012 года в США был задержан Александр Костюков. Его обвиняли в организации преступной группы, занимавшейся кражей информации о банковских картах. По данным следствия, хакеры украли примерно $50 млн. 10 декабря 2015 года суд приговорил Костюкова к девяти годам лишения свободы и выплате штрафа в $50 млн.

В июне 2012 года в Нидерландах были арестованы Дмитрий Смилянец и Владимир Дринкман. Смилянец был экстрадирован в США в 2013 году, Дринкман - в январе 2015 года. Они обвинялись в организации взлома компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. Общий ущерб оценивался примерно в $312 млн. 14 февраля 2018 года суд приговорил Дринкмана к 12 годам тюрьмы, Смилянца - к четырем годам и трем месяцам.

В мае 2013 года в Коста-Рике был задержан Максим Чухарев. В апреле 2014 года его экстрадировали в США. Чухарев отвечал за обслуживание технической инфраструктуры компании Liberty Reserve (анонимная электронная платежная система), замешанной в отмывании денег. В январе 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы.

В июне 2013 года в Доминиканской Республике был арестован и затем экстрадирован в США Александр Панин. Его обвинили в создании компьютерного вируса SpyEye, с помощью которого было похищено более $70 млн. 20 сентября 2015 года суд приговорил его к девяти с половиной годам тюрьмы.

17 августа 2013 года в аэропорту Барселоны (Испания) был задержан Дмитрий Белороссов. 15 мая 2014 года он был экстрадирован в США. По данным следствия, в 2011-2013 годах сеть хакеров, куда входил Белороссов, похитила данные свыше 160 млн кредитных карт и нанесла десяткам крупнейших финансовых учреждений ущерб, превышающий $500 млн. 29 сентября 2015 года его приговорили к четырем с половиной годам заключения.

3 июля 2014 года в Испании был арестован Вадим Поляков, в 2015 году его экстрадировали в США. По версии прокуратуры, он руководил хакерами, которые взломали сайт StubHub по продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия в Северной Америке и заполучили в результате мошеннической схемы примерно $1,6 млн. 6 июля 2016 года Полякова приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в $90 тыс.

В августе 2015 года в Финляндии был задержан и в январе 2016 года передан в США Максим Сенах. По версии следствия, с помощью установки на десятки тысяч компьютерных серверов вредоносной программы Ebury хакер получил незаконный доход в миллионы долларов. 3 августа 2017 года суд приговорил его к 46 месяцам тюремного заключения.

5 июля 2014 года в Мале (Мальдивская Республика) американские спецслужбы похитили Романа Селезнева и в тот же день доставили его на остров Гуам (владение США в Тихом океане). В августе 2014 г. он был перевезен в тюрьму в Сиэтле (шт. Вашингтон). Суд признал его виновным во взломах баз данных около 200 американских компаний. 21 апреля 2017 г. он был приговорен к 27 годам заключения и выплате $170 млн. В июле 2017 г. против Селезнева были выдвинуты еще два обвинения в кибермошенничестве - в Неваде и Джорджии. В итоге он был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

В октябре 2014 года в Норвегии был арестован Марк Вартанян, в декабре 2016 года его экстрадировали в США. Россиянин обвинялся в распространении вредоносной программы Citadel с целью хищения банковской информации и денежных средств. Вирус нанес ущерб на сумму более 500 млн долларов. 19 июля 2017 года суд приговорил Вартаняна к пяти годам лишения свободы.

13 декабря 2015 года в Израиле был задержан Алексей Бурков, обвиняемый в управлении сайтом Cardplanet, где продавались украденные номера банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Ущерб составил $20 млн. 11 ноября Бурков был экстрадирован из Израиля в США, где ему грозит до 80 лет тюрьмы.

5 октября 2016 года в Праге (Чехия) был арестован Евгений Никулин, подозреваемый в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В начале 2018 года выдан в США.

7 апреля 2017 года в Барселоне (Испания) был задержан и 3 октября того же года выдан в США Петр Левашов. По утверждению американской стороны, он причастен к созданию сети компьютеров "Келихос", зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С ее помощью якобы осуществлялись несанкционированный сбор данных и рассылка спама. Вынесение приговора ожидается.

26 апреля 2017 года в Латвии был арестован и 28 июня того же года передан американской стороне Юрий Мартышев. Против него выдвинуты обвинения в хищении с помощью онлайн-сервиса Scan4you около 40 млн номеров кредитных и дебетовых карт. Общий ущерб оценивается в $20,5 млрд. Мартышев признал себя виновным по двум пунктам. 19 апреля 2019 года он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы.

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