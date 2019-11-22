История создания партии "Единая Россия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 ноября 2019 года в Москве состоится XIX съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия". На нем будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период, проанализированы итоги последнего избирательного цикла 2018-2019 годов, приняты кадровые решения, а также дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Как ожидается, съезд посетит президент РФ Владимир Путин.

История

"Единая Россия" была образована на базе партии "Единство", общественно-политической организации "Отечество" и движения "Вся Россия". Ее созданию предшествовало успешное участие этих политических объединений в думских выборах 1999 года, по итогам которых в нижнюю палату парламента прошли избирательный блок "Межрегиональное движение - Единство" ("Медведь") во главе с главой МЧС Сергеем Шойгу и блок "Отечество - Вся Россия" во главе с бывшим премьер-министром РФ Евгением Примаковым.

В мае 2000 года "Единство" было преобразовано в партию, в которую вошли также члены движения бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина "Наш дом - Россия". Лидером партии стал Сергей Шойгу, политсовет возглавил руководитель фракции "Единство" в Госдуме Борис Грызлов.

12 апреля 2001 года "Единство" и "Отечество" заявили о намерении создать единую партию. Первым этапом объединения стало образование в сентябре того же года Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество", к которой присоединилось движение "Вся Россия".

1 декабря 2001 года союз был преобразован во Всероссийскую политическую партию "Единство и Отечество" - Единая Россия". Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 31 января 2003 года. С 24 декабря 2003 года партия носит современное название. Действует в соответствии с уставом от 1 декабря 2001 года.

"Единая Россия" является крупнейшей в РФ политической партией. Поддерживает политику президента и правительства РФ. Идеология основана на принципах центризма и консерватизма. "Единая Россия" выступает за укрепление суверенитета страны, повышение ее обороноспособности, патриотическое воспитание молодежи, развитие конкурентоспособной экономики, наращивание инвестиций и инноваций, развитие демократии и институтов гражданского общества и др. На XVIII съезде партии 7-8 декабря 2018 года в ее устав были приняты изменения, которые закрепили базовые ценности партии, среди которых - благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России.

Председателем партии является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Высший совет возглавляет Борис Грызлов, пост секретаря генерального совета "Единой России" занимает вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Структура, руководящие органы

В структуру "Единой России" входят региональные, местные и первичные отделения. Региональные создаются в каждом из 85 субъектов РФ, местные - в городском округе или муниципальном районе, первичные - в городском или сельском поселении. В настоящее время действуют около 83 тыс. первичных и 3 тыс. местных отделений. Численность партии превышает 2 млн человек.

Руководящие и центральные органы "Единой России" - съезд, генеральный и высший советы, председатель партии, центральный исполнительный комитет (ЦИК) и центральная контрольная комиссия. Срок полномочий этих органов составляет пять лет.

В региональных отделениях действуют советы сторонников партии, учрежденные "с целью конструктивного взаимодействия с гражданами страны". Они объединяют людей, которые поддерживают цели и задачи "Единой России", но не занимаются политической деятельностью. Центральный совет сторонников возглавляют депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и общественный деятель Евгения Лазарева.

Молодежное крыло партии - "Молодая гвардия Единой России", ее членами являются около 170 тыс. человек, председатель координационного совета - Денис Давыдов (с 2014 года)

Съезд

Съезд "Единой России" решает все вопросы внутрипартийной жизни, в том числе о создании или ликвидации структурных подразделений, ее центральных и руководящих органов, определяет основные направления деятельности политического объединения, утверждает устав и программные документы. Съезд принимает решения по участию партии в выборах различного уровня, в том числе выдвигает и отзывает кандидатов на пост президента России и в депутаты Государственной думы, избирает председателя партии, главу и членов высшего совета, состав генерального совета и центральной контрольной комиссии, а также принимает решения о досрочном прекращении их полномочий.

Очередной съезд созывается генеральным советом партии или его президиумом, как правило, один раз в год. Внеочередной съезд может быть созван по решению руководящих органов "Единой России" или по предложению более одной трети ее региональных отделений.

Съезд считается правомочным, если в его работе участвуют представители региональных отделений партии, образованных не менее чем в половине субъектов РФ. Решения принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов.

Работа съездов длится от одного до двух дней. Всего с 2001 года, с момента учреждения партии, состоялось 18 съездов: 15 из них прошли в Москве, по одному - в Красноярске (2005), Екатеринбурге (2006) и Санкт-Петербурге (2009).

Генеральный совет

Генеральный совет руководит деятельностью "Единой России" в период между ее съездами. Он обеспечивает выполнение всех партийных решений, разрабатывает проекты предвыборных программ и иных документов, рекомендации по основным направлениям политической стратегии, руководит политической деятельностью "Единой России", выступает с заявлениями по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни страны, представляет партию в отношениях с органами власти, общественными объединениями и др.

В генсовет входят только члены партии - не более 170 человек (точный количественный состав определяет съезд), которые избираются на съезде тайным голосованием. При этом состав совета подлежит ежегодной ротации не менее чем на 15%, согласно уставу. Руководство генсоветом возложено на его секретаря и президиум в составе не более 27 человек. Секретарь избирается генеральным советом партии из числа его членов на альтернативной основе (не менее двух кандидатур) тайным голосованием.

На съезде 22-23 декабря 2017 года ротация генсовета составила 23%. Из действующего состава было выведено 38 человек, введено - 39. В президиум избраны 35 человек.

С 2001 года в "Единой России" сменились четыре руководителя совета: Александр Беспалов (2001-2003), Валерий Богомолов (2003-2005), Вячеслав Володин (2005-2010) и Сергей Неверов (2010-2017). В 2017 году секретарем генсовета стал Андрей Турчак, бывший губернатор Псковской области.

Центральный исполнительный комитет

Центральный исполнительный комитет обеспечивает выполнение решений руководящих органов, реализует текущую политику партии, обеспечивает проведение избирательных кампаний, подготовку съездов и др. Формирование состава ЦИК, а также назначение его руководителя возложено на президиум генсовета "Единой России".

В разные годы комитет возглавляли Александр Беспалов (2001-2003), Юрий Волков (2003-2005), Андрей Воробьев (2005-2012), Константин Мазуревский (2012), Дмитрий Травкин (2012-2013), Виктор Кидяев (2013-2014), Максим Руднев (2014-2016; 2017, врио), Владимир Бурматов (2016-2017). В 2018 г. на пост главы ЦИК утвержден бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов.

Высший совет

Высший совет "Единой России" определяет стратегию ее развития, содействует выполнению программы и устава, "укреплению авторитета и росту влияния партии в российском обществе". Избирается из числа "выдающихся общественных и политических деятелей Российской Федерации, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене", в том числе не являющихся членами "Единой России". Выборы высшего совет, как и его председателя, проходят путем открытого голосования на съезде партии. Количественный и персональный состав совета определяет съезд. Действующий состав высшего совета был избран 22 января 2017 года, в него вошли 90 человек. На съезде 22-23 декабря 2017 года в результате ротации состав совета увеличен до 100 человек.

Председатель высшего совета осуществляет общее политическое руководство деятельностью "Единой России", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, заверяет решение съезда о выдвижении кандидата на должность президента РФ и др. С 2002 года пост председателя высшего совета партии занимает Борис Грызлов.

Обеспечение оперативного рассмотрения и согласования вопросов, входящих в компетенцию высшего совета, возложено на его бюро, в состав которого входят председатель высшего совета, секретарь генсовета партии, руководитель парламентской фракции "Единой России" и др.

Председатель партии

Пост председателя партии был учрежден 27 ноября 2004 года решением V съезда. Председатель партии представляет ее во взаимоотношениях с российскими, международными и зарубежными государственными и негосударственными органами и организациями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации. Он открывает съезд "Единой России" и председательствует на заседаниях ее руководящих органов, предлагает кандидатуры для избрания или назначения на должности в генсовете, высшем совете и др.

Председатель избирается открытым голосованием на съезде партии, для избрания кандидату необходимо набрать две трети голосов делегатов. Согласно уставу, на эту должность может быть избран гражданин РФ, не являющийся членом "Единой России" (соответствующие поправки приняты в апреле 2008 года).

В 2004-2008 годах "Единую Россию" возглавлял Борис Грызлов (одновременно - руководитель высшего совета партии), в 2008-2012 годах - Владимир Путин, который на тот момент занимал пост председателя правительства РФ (членом "Единой России" при этом не являлся). В мае 2012 года главой партии стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который вступил в "Единую Россию".

Центральная контрольная комиссия

Центральная контрольная комиссия (ЦКРК) осуществляет надзор за соблюдением норм устава партии, исполнением решений ее центральных органов, а также контролирует финансовую и хозяйственную деятельность "Единой России". В ее состав входят 15 человек, которых избирает съезд партии. С момента образования "Единой России" сменилось пять руководителей контрольного органа: Юрий Родионов (2001-2003), Олег Ковалев (2003-2008), Сергей Попов (2008-2012), Владимир Пехтин (2012-2013), Нина Кудашева (2013-2016). В 2016 году комиссию возглавила Ирина Яровая, занимавшая на тот момент пост председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, ныне - вице-спикер Госдумы РФ VII созыва.

Комиссия по этике

7 декабря 2018 года на XVIII съезде было принято решение о создании федеральной партийной комиссии по этике, которая будет разбирать наиболее резонансные случаи, наносящие ущерб имиджу партии. В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных решений (объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета), которые обязательны к исполнению.

Комиссия по этике стала вторым, наряду с ЦКРК, центральным контрольным органом партии. Ее состав - 12 человек - избирается съездом открытым голосованием. Пост председателя занимает депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Представительство в органах власти

Партия дважды - в 2007 и 2011 годах - выдвигала кандидатов на президентские выборы, и оба раза они занимали высший государственный пост. 2 марта 2008 года президентом РФ был избран первый вице-премьер Дмитрий Медведев (70,28%), 4 марта 2012 года - Владимир Путин (63,6%). В 2017 году партия заявила, что поддержит на очередных выборах действующего главу государства. Владимир Путин участвовал в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца, по итогам голосования 18 марта 2018 года набрал 76,69%.

"Единая Россия" с 2003 года представлена в Государственной думе РФ, имеет самую многочисленную фракцию. По итогам выборов 2003 и 2007 годоа партия обеспечивала себе конституционное большинство в парламенте (2/3 и более от численности депутатского корпуса, т. е. от 450). По итогам выборов в Госдуму VII созыва в 2016 году за список "Единой России" проголосовали 54,20% избирателей, по одномандатным округам были избраны 203 кандидата. В новом составе Думы партия получила 343 мандата - абсолютный рекорд за всю историю нижней палаты парламента, и вновь обеспечила себе конституционное большинство (343 мандата из 450 по итогам выборов). С 2011 года список кандидатов на думские выборы формируется по итогам праймериз (в 2011 году прошли при участии ОНФ). "Единая Россия" является первой политической организацией в РФ, использующей подобную процедуру в ходе избирательных кампаний.

На региональных и местных выборах "Единая Россия" также стабильно занимает лидирующие позиции. Так, в единый день голосования в 2018 году партия в целом получила 21 тыс. 905 мандатов и выборных должностей (74,02% от общего числа избранных в единый день голосования), в 2019 году - 35 тыс. 148 (76,2%).

Финансирование

Согласно финансовому отчету, предоставленному "Единой Россией" в Центризбирком РФ, в 2018 году на ее счета поступило 7,2 млрд руб. (в 2017 году - 5,5 млрд). Из них 4,3 млрд (60%) было направлено из федерального бюджета в рамках программы госфинансирования партий. 2,3 млрд (32%) поступило в виде пожертвований, из которых почти 96% (2,2 млрд) - от юридических лиц. Еще 225 млн были получены от вступительных и членских взносов, остальные средства - за счет доходов от предпринимательской деятельности и гражданско-правовых сделок.

Общая сумма средств на счетах партии (с учетом остатка за 2017 год) составила на начало отчетного периода 8,6 млрд руб. Из них на свою деятельность "Единая Россия" израсходовала 7 млрд. Большинство средств было направлено на содержание региональных отделений (36,76%; 2,6 млрд) и руководящих органов (13,6%; 955 млн) партии. На пропагандистскую деятельность было израсходовано 739 млн руб., на организацию публичных мероприятий - 614 млн. Остальные средства были перечислены в избирательные фонды, на проведение съездов, благотворительную, международную деятельность и др.

Символика

Эмблема партии представляет собой изображение развевающегося триколора над силуэтом медведя, развернутого правым боком к зрителю (выполнен в белом и синем цвете). Под медведем расположена надпись ЕДИНАЯ РОССИЯ (в белом или синем цвете). Флаг партии - прямоугольное полотнище синего цвета, в центре которого располагается изображение эмблемы "Единой России".