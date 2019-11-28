Случаи уголовного преследования чиновников Ростовской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2019 года стало известно о задержании министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Она подозревается в превышении должностных полномочий, дело возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса РФ. ТАСС подготовил справку о задержаниях и уголовных делах в отношении высокопоставленных госслужащих и работников силовых структур Ростовской области в 2019 году.

12 февраля сотрудники Следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора области Алексея Полянского, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Накануне он был освобожден от должности губернатором региона Василием Голубевым. Вместе с Полянским были задержаны главные архитекторы Ростова-на-Дону и Мартыновского района области Роман Илюгин и Александр Корчига. 13 февраля Полянский был арестован, 22 июля переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По версии следствия, Полянский незаконно выдавал разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, нарушив таким образом права более 60 участников долевого строительства. Сумма похищенных денежных средств составила порядка 39 млн 545 тыс. рублей. Ранее, в 2018 году, главный архитектор уже привлекался к уголовной ответственности по подозрению в превышении полномочий. В сентябре 2018 года он был осужден на 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Однако приговор еще не вступил в силу в связи с его обжалованием защитой Полянского.

12 февраля Денис Станиславов, мэр областного города Шахты в 2011-2015 годах, был задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). 14 февраля он был арестован и помещен в СИЗО. По версии следствия, глава города без проведения торгов предоставил одному из застройщиков участок, на который не была разграничена госсобственность. Позднее Станиславова обвинили еще и в том, что он вынудил местного бизнесмена за свой счет установить в городе постаменты для двух памятников - императору Александру II и авиаконструктору Владимиру Лотареву. 5 сентября Шахтинский суд признал бывшего мэра виновным лишь в превышении должностных полномочий при установке памятников. Станиславов был оштрафован на 300 тыс. рублей, однако суд учел срок, который он провел в СИЗО, и снизил сумму штрафа до 100 тыс. Бывший мэр был освобожден из-под стражи в зале суда.

28 марта был задержан бывший министр территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области Николай Безуглов. Он возглавлял ведомство с 2014 по 2018 год. В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Обвинения также были предъявлены директору строительной компании "Ростовоблстройзаказчик" Сергею Мищенко. По версии следствия, в ходе благоустройства территории стадиона подозреваемые незаконно заменили дорогостоящие строительные материалы на более дешевые, в результате чего бюджету региона был нанесен ущерб в размере 223 млн рублей. 29 марта Безуглов был арестован по решению суда. В апреле экс-министр заявил о желании сотрудничать со следствием, после чего суд изменили ему меру пресечения на домашний арест.

21 мая в рамках дела о превышении полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена" был задержан заместитель губернатора области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Сергей Сидаш. Чиновнику были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. 22 мая суд заключил Сидаша под стражу, в июле его перевели под домашний арест. Свою вину он не признает.

24 мая по подозрению в превышении должностных полномочий была задержана и. о. руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирина Александрова. Ей были предъявлены обвинения в хищении 21 млн рублей путем необоснованного возмещения НДС. По версии следствия, Александрова незаконно подписала документы о возврате налога фирме "Дис", принадлежащей экс-мэру города Шахты Денису Станиславову. После задержания подозреваемую доставили в СИЗО. Однако 20 июля суд, "после дачи признательных показаний", изменил ей меру пресечения на домашний арест. Расследование продолжается.

15 октября сотрудниками Следственного комитета задержан глава администрации города Новочеркасск Ростовской области Игорь Зюзин. Ему были предъявлены обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее, в 2013-2017 годах, Зюзин занимал должность мэра города Зверево Ростовской области. По версии следствия, в 2017 году он по предварительному сговору с бывшим заместителем главы городской администрации Зверева Альбиной Порошиной получил от директора одной из местных коммерческих организаций взятку на сумму более 2,6 млн рублей. 16 октября 2019 года Игорь Зюзин был арестован, 25 октября был уволен с поста мэра Новочеркасска по собственному желанию.

13 ноября задержан начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев, подозреваемый в разглашении сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283 УК РФ). В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о заключении Даххаева под стражу. Следствие ведется в закрытом режиме.