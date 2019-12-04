Получение водительских удостоверений в разных странах. Правила подготовки и порядок выдачи

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря стало известно, что ГИБДД России готовит ряд нормативно-правовых актов и с октября следующего года планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках.

ТАСС подготовил материал о правилах подготовки и проведения экзаменов на получение водительских удостоверений в ряде стран.

Австралия

Минимальный возраст для управления автомобилем в Австралии составляет 17 или 18 лет в зависимости от штата. Будущий водитель должен пройти проверку зрения и тест на знание теоретической части. Затем ему нужно наездить с инструктором не менее 75 часов, из которых 15 - в ночное время, и сдать компьютерный тест на восприятие опасности. Практический экзамен, в который входят езда по городу и демонстрация пяти маневров на низкой скорости (заезд на холм, разворот, поворот и два вида парковки), длится 45 минут. В случае провала на экзамене, пересдача возможна через 14 дней. Если водитель успешно справился с испытаниями, то он получает временные права. Затраты на их получение варьируются в зависимости от штата (в среднем они обходятся в $130). При условии езды без нарушений постоянные права выдаются через 12 месяцев автоматически.

Аргентина

Получить водительские права в Аргентине можно с 17 лет. Для этого нужно пройти тест на физическое и психическое здоровье, пройти курс теоретического и практического обучения, затем сдать экзамены. Тест на знание теории состоит из 30 вопросов (необходимо дать не менее 80% правильных ответов), на выполнение отводится 45 минут. Далее водитель должен пройти практический экзамен, в ходе которого проверяется его умение маневрировать (эта часть экзамена проводится на специальной площадке), водить в городе и парковаться. Стоимость оформления водительских прав не превышает $30.

Бразилия

Для получения постоянного водительского удостоверения в Бразилии соискатель должен быть старше 18 лет. Необходимыми условиями являются медицинское и психологическое освидетельствование. Желающий получить права должен посетить 45 теоретических занятий, по итогам которых проводится тест из 30 вопросов (должно быть больше 70% правильных ответов). Затем водителю нужно пройти не менее 25 практических занятий, четыре часа в ночное время суток и еще пять часов на автосимуляторе. После этого проводится практический экзамен в городе продолжительностью 30 минут, во время которого необходимо продемонстрировать умение трогаться на подъемах и спусках, параллельную парковку и заезд в бокс. Получение прав обойдется в сумму от $198 до $373. Все попытки пересдачи оплачиваются отдельно.

Германия

В Германии водительское удостоверение можно получить при достижении 18 лет (с 17 лет - при условии поездок с сопровождающим лицом). Для допуска к экзаменам нужно предоставить ряд документов, в том числе подтверждения об окончании автошколы (стоимость обучения там - €1 тыс.-€2 тыс.) и о прохождении курса по оказанию первой медицинской помощи. Чтобы пройти теоретический экзамен, необходимо заплатить взнос в размере €22,49. Испытание, состоящее из 50 вопросов, считается успешно пройденным, если дано не менее 80% правильных ответов. В противном случае экзамен разрешено пересдать только через две недели, вновь заплатив взнос. Практический экзамен можно сдать в течение года после теоретического. Предварительно необходимо совершить поездки на автомобиле с инструктором (минимум 12 часов). Экзамен включает поездку по городу, по автобану и ночную поездку. Длительность каждой экзаменационной поездки также зависит от категории удостоверения - от 45 до 75 минут. Размер взноса зависит от категории прав, в среднем - €90 (уплачивается при каждой пересдаче).

Индия

В Индии водительские права можно получить в 16 или 18 лет в зависимости от транспортного средства. Сначала необходимо сдать теоретический тест на знание правил дорожного движения (состоит из 15 вопросов), после чего выдается удостоверение ученика. Через месяц проводится практический экзамен по вождению. Он включает контролируемую остановку, поворот на перекрестке, параллельную парковку, маневрирование задним ходом. После его сдачи водители получают постоянное удостоверение. Затраты на получение водительских прав в Индии составляют около 200-300 рупий (около $2,7 - $4,2).

Канада

В Канаде водительские лицензии выдают власти провинций. Заявитель должен быть старше 16 лет (в провинции Альберта - старше 14 лет). Предварительно он должен пройти проверку на зрение, а также письменный тест на знания правил дорожного движения и знаков. После этого ему выдается лицензия G1, которая позволяет водить автомобиль только в сопровождении опытного водителя и в определенное время суток (с 5:00 до 0:00). Для приобретения полной лицензии G необходимо пройти два уровня обучения (G1 и G2, с интервалом 12 месяцев). На весь процесс отводится пять лет, если срок был превышен, необходимо начинать заново. Экзамены сдают в специальных центрах, подготовка к сдаче практического теста на вождение проходит на автодромах или непосредственно на дороге (под руководством опытного водителя с полной лицензией и стажем вождения четыре года). В средний срок от начала обучения до получения водительских прав составляет 20 месяцев. Стоимость обучения в канадской автошколе варьируется от 200 до 800 долларов. Оформление водительского удостоверения стоит около 160 долларов.

США

В США правила получения водительского удостоверения различаются в зависимости от штата. Они включают письменный экзамен на знание правил дорожного движения, практический тест на вождение и проверку зрения. В большинстве штатов заявители младше 18 лет и взрослые, ранее не имевшие опыта вождения, должны сначала получить удостоверение ученика (минимальный возраст для получения удостоверения ученика - 14-16 лет в зависимости от штата). По прошествии определенного срока (обычно от полугода до года) удостоверение ученика можно сменить на постоянное. Для получения постоянного удостоверения в большинстве штатов надо сдать письменный тест и практический экзамен на вождение. В некоторых штатах они сдаются одновременно. Затраты на получение водительских прав варьируются в зависимости от штата, в среднем сумма составляет $100-$200.

Турция

В Турции водительское удостоверение на право пользования автомобилем выдается гражданину не моложе 18 лет. Для получения водительских прав кандидату необходимо получить сертификат об окончании автошколы и успешно сдать экзамены: теоретическую и практическую часть (в 2019 году стоимость составляет 110 турецких лир или $19). После этого он должен предоставить (можно в электронной форме) документ удостоверения личности, медицинскую справку, справку о несудимости и квитанцию об оплате экзамена.

Франция

Во Франции права на вождение автомобиля разрешается получать с 18 лет (с 16 лет можно управлять в присутствии опытного водителя). Необходимым предварительным условием прохождения экзаменационных испытаний является минимум в 20 часов практики вождения в автошколе (готовность к сдаче экзамена определяет только инструктор). Экзамен по теории принимает специалист из дорожной полиции. Он длится 30 минут и состоит из 40 вопросов по девяти темам, среди которых проезд перекрестков, остановка и парковка, уличное движение, дорожные знаки. Каждое из заданий содержит четыре варианта ответа. Допускается совершить пять ошибок. В случае успешной сдачи теории в течение пяти лет необходимо сдать практическую часть экзамена (30 минут вождения по городу в присутствии инспектора полиции и специального государственного служащего). На это дается пять попыток. Если все они окажутся неудачными, необходимо проходить обучение заново. Обучение теории, практике в автошколе и сдача самого экзамена обходится примерно в €1200-€1700.

Япония

В Японии минимальный возраст для получения лицензии на право управления автомобилем составляет 18 лет. Все японские центры выдачи водительских прав находятся в ведении Национального полицейского управления. Водительские удостоверения делятся на три типа - обычное, специальное (для водителей такси, автобусов, коммерческих перевозок и т. д.) и временное (ученическое). Желающему получить права необходимо пройти обучение в автошколе, проверить зрение и слух, а также сдать письменный тест и практический экзамен. Теоретический экзамен состоит из 100 вопросов, он считается успешно пройденным при условии не менее 90 правильных ответов. На сдачу отводится 120 минут. Затем проводится экзамен по вождению на автодроме, который представляет собой полную имитацию города, со всеми знаками, перекрестками, светофорами, ж/д переездами и т. д. Стоимость обучения составляет около $3 тыс.