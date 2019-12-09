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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Что говорили о "нормандском формате" участники переговоров на высшем уровне

9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки"
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Париже состоится встреча глав стран "нормандской четверки" - России, Германии, Украины и Франции, в ходе которой будут обсуждаться вопросы урегулирования украинского кризиса. Подобные мероприятия на уровне лидеров государств и министров иностранных дел четырех стран проводятся с 2014 года.

ТАСС подготовил подборку высказываний лидеров России, Германии, Украины и Франции о "нормандском формате".

Владимир Путин, президент РФ

"Нормандский формат" — он действительно не демонстрирует такой сверхэффективности, и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет <...> Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось
в ходе большой пресс-конференции в Москве, 23 декабря 2016 года
Но вообще, кроме "нормандского формата", другого механизма [урегулирования конфликта в Донбассе] нет, поэтому мы, имею в виду Россию, за его сохранение. Повторяю еще раз: ничего другого нет и не предвидится
на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилиа, 14 ноября 2019 года

Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах

"Нормандский формат" сегодня является единственным важным инструментом для обеспечения деэскалации конфликта и вывода российских войск за территорию Украины
на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Украина - ЕС в Киеве, 13 июля 2017 года
У нас есть механизм прямых переговоров [с Россией] - "нормандский формат", и я не думаю, что сейчас есть какой-то другой механизм"
в ходе XIV форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, 15 сентября 2017 года

Владимир Зеленский, президент Украины с 2019 года

"Нормандский формат" и стол этих переговоров — это не бизнес-кейс. Для этого на этом заседании [не надо] искать для себя дивиденды, которые могут быть заработаны той или иной страной на крови, — я думаю, что все это осознают, что это очень серьезный шаг, это такой хук. Причем это такой удар, причем не по правилам бокса. Это удар в спину. Поэтому я надеюсь и верю, что такого не будет
во время пресс-марафона в Киеве, 10 октября 2019 года
Нам нужен мир на наших условиях? Для этого у страны должна быть сильная позиция. Она возможна при сохранении санкций. Именно поэтому сегодня так важны минский процесс и встреча в "нормандском формате". Она должна состояться. И мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза
на Форуме единства в Мариуполе, 30 октября 2019 года

Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Минские договоренности остаются базой для мира
комментарий по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" Париже, 2 октября 2015 года
Мы верим, что "нормандский формат" — это правильный путь, и мы будем его придерживаться, несмотря на существующие препятствия
на переговорах с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, 30 января 2017 года

Франсуа Олланд, президент Франции в 2012-2017 годах

Минский процесс мирного урегулирования остается единственной альтернативой новой эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. "Нормандский формат" в Минске позволил прийти к соглашению. Сегодня мы должны сделать все, чтобы реализовать это соглашение, иначе вновь будет насилие, иначе может возобновиться даже война
выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, 20 сентября 2016 года

Эмманюэль Макрон, президент Франции с 2017 года

Существует мнение, что минские соглашения — не лучший формат. Но я не видел лучших предложений, то есть предложения были, но я их не понял <...> Мы нацелены на продолжение минского процесса. Мы поддерживаем активное сотрудничество именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Именно такие действия я предлагаю и всем другим сторонам
на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Париже, 26 июня 2017 года
Франция и Германия продолжат вместе прилагать все усилия, чтобы реализовать минские соглашения в "нормандском формате", тогда как в Донбассе продолжает еще гибнуть множество людей... Угроза у нашего порога, война идет на нашем континенте. Вот почему мы не можем жалеть сил на то, чтобы поддерживать диалог с Россией, но не будем ограничивать при этом наши требования, чтобы разрешить кризис на Украине
на ежегодном совещании французских послов Париже, 29 августа 2017 года

 

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Саммит "нормандской четверки" в Париже
Минские соглашения. История и выполнение
9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки", на котором будут обсуждаться вопросы урегулирования украинского кризиса и реализация минских соглашений
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