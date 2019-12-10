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Хронология крупных катастроф военно-транспортных самолетов с 2014 года

10 декабря самолет Hercules C130 чилийских ВВС потерпел крушение. На борту находились 38 человек
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире, 11 апреля 2018 года AP Photo/Anis Belghoul
Описание
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире, 11 апреля 2018 года
© AP Photo/Anis Belghoul

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря пресс-служба Военно-воздушных сил Чили объявила, что военно-транспортный самолет Hercules C130 чилийских ВВС потерпел крушение на пути из Пунта-Аренас (Чили) на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. На борту находились 38 человек - 17 членов экипажа и 21 пассажир. Ведется поисково-спасательная операция.

ТАСС подготовил хронологию крупных катастроф (десять и более погибших), которые произошли с военно-транспортными самолетами в мире с 2014 года. Всего зафиксировано десять таких ЧП, без учета крушения 10 декабря 2019 года.

11 февраля 2014 года в районе горного массива Джебель-Фортас в провинции Ум-эль-Буаги (Алжир) потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules (регистрационный номер 7T-WHM) алжирских ВВС, следовавший по маршруту Таманрассет - Уаргла - Константина. На борту находились 78 человек - военные и члены их семей. Спастись удалось только одному пассажиру, который получил серьезные травмы. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

17 января 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) разбился транспортный самолет Ан-26 ВВС Сирии (регистрационный номер YK-AND), перевозивший сирийских военнослужащих из Дамаска. На борту погибли 30 человек. По официальным данным, самолет разбился из-за сильного тумана.

30 июня 2015 года транспортный самолет Lockheed C-130B Hercules (бортовой номер A-1310) 32-й эскадрильи Военно-воздушных сил Индонезии, следовавший внутренним рейсом из Медана в Пенанг, потерпел крушение спустя две минуты после взлета, упав на жилые дома и автомобили. На борту погибли 12 членов экипажа и 101 пассажир - военнослужащие и члены их семей. Кроме того, погибли 22 человека на земле. Причиной катастрофы была техническая неисправность двигателя.

31 июля 2015 года транспортный самолет CASA CN-235M-200 (бортовой номер FAC1261) ВВС Колумбии, следовавший внутренним рейсом из Паланкеро в Валледупар, в сложных погодных условиях столкнулся с землей и разрушился близ города Агустин-Кодасси. Погибли находившиеся на борту 11 человек. Незадолго до катастрофы пилот сообщил диспетчеру о сбое в работе двигателя.

2 октября 2015 года транспортный самолет Lockheed C-130J Hercules (бортовой номер 08-3174) 774-й экспедиционной эскадрильи воздушных перевозок 455-го экспедиционного авиакрыла ВВС США потерпел крушение в аэропорту Джелалабада (Афганистан). Погибли 11 человек на борту и еще три человека, находившиеся в момент катастрофы на земле. В ходе расследования выяснилось, что самолет не был сбит, а упал из-за того, что его командир во время погрузки в аэропорту Джелалабада заблокировал штурвал посторонним предметом (футляром очков ночного видения). Сделал он это для того, чтобы опустить рули высоты, мешавшие грузчикам. Перед взлетом он забыл про заблокированный штурвал, и через 12 секунд после отрыва от земли самолет свалился в штопор.

15 марта 2016 года легкий транспортный самолет IAI Arava (бортовой номер E-206) ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки в восточной эквадорской провинции Пастаса. Погибли все находившиеся на борту 22 человека - три члена экипажа и 19 парашютистов.

18 декабря 2016 года самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Индонезии (бортовой номер A-1334), выполнявший внутренний полет из города Тимика (провинция Папуа) в Вамену, при подлете к пункту назначения врезался в гору и разрушился. Погибли все 13 человек, находившиеся на борту. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

7 июня 2017 года транспортный самолет Shaanxi Y-8 вооруженных сил Мьянмы, следовавший внутренним рейсом из города Мьей в Янгон, упал в Андаманское море в 30 км к западу от города Тавой. На борту находились 122 человека: 14 членов экипажа, 108 военнослужащих и членов их семей (гражданских лиц было около 70, из них 15 детей). Общее число тел, обнаруженных в море в ходе поисково-спасательной операции, составило 59. Все находившиеся на борту люди считаются погибшими. Катастрофа произошла в результате обледенения самолета после прохода через кучево-дождевые облака.

29 января 2018 года самолет Shaanxi Y-8GX-3 (бортовой номер 30513) Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) потерпел крушение, упав на сельскохозяйственное поле близ д. Чжэнчан (уезд Суйян, провинция Гуйчжоу, Южный Китай). Согласно сообщению ВВС НОАК, катастрофа произошла в ходе летной подготовки. По информации сайта Aviation Safety Network, на борту погибли 12 человек - пять членов экипажа и еще семеро военнослужащих.

11 апреля 2018 года в Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер 7T-WIV). Воздушное судно, принадлежавшее ВВС Алжира, выполняло полет с аэродрома военной базы в Буфарике (50 км к югу от столицы страны - Алжира) в населенном пункте Бешар на юго-западе страны. Через несколько минут после взлета Ил-76 рухнул на поле и сгорел. Жертвами катастрофы стали 257 человек - 247 пассажиров и десять членов экипажа. В числе погибших были около 30 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

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