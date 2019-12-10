Нобелевские премии. Порядок присуждения и вручения

ТАСС-ДОСЬЕ: 10 декабря 2019 года в Стокгольме (Швеция) пройдет церемония вручения Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, литературе, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля, а в Осло (Норвегия) - Нобелевской премии мира. ТАСС подготовил материал, содержащий статистические данные о премиях, сведения об истории их учреждения, порядке присуждения и вручения.

Учреждение премий

Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также премия мира учреждены изобретателем и промышленником Альфредом Бернхардом Нобелем (1833-1896). В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий.

Эти награды присуждаются с 1901 года. В 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летия основал собственную "Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля". Она присуждается с 1969 года вместе с нобелевскими премиями, но финансируется Госбанком Швеции.

Общий административный орган премий - Нобелевский фонд, созданный в 1900 году (расположен в Стокгольме). Денежная часть премии в 2019 году (как и в 2017-2018 годах) составила 9 млн шведских крон (примерно $1,1 млн). Если лауреат не смог получить деньги через год после объявления его имени, они остаются в распоряжении Фонда.

Помимо денежного чека, лауреату вручают диплом и золотую медаль. За оформление дипломов отвечает учреждение, присуждающее премию. Текст дипломов стандартный, а внешний вид меняется, так как его разрабатывают разные художники.

На лицевой стороне медалей всех премий изображен портрет Альфреда Нобеля (медали премий мира и экономики отличаются от других некоторыми деталями). Рисунок на оборотной стороне медали каждой премии индивидуальный. Медали изготавливаются из 18-каратного золота вручную на монетных дворах Швеции и Норвегии.

Присуждение премий

Премию в области медицины и физиологии присуждает Каролинский институт; по физике, химии и экономике - Шведская королевская академия наук; по литературе - Шведская академия (все - в Стокгольме). В каждой из этих организаций существуют Нобелевские комитеты, которые помогают выбрать лауреата. Как правило, премиями по медицине, физике, химии отмечаются ученые за открытия, сделанные много лет назад. Литераторов также чаще всего награждают не за конкретное произведение последнего года, а за совокупность работ.

Премию мира, по решению Альфреда Нобеля, присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти членов, назначаемых парламентом из числа общественных и политических деятелей. Сам Нобель никогда не объяснял причину такого выбора, по одной из версий, таким образом он хотел разделить обязанности, связанные с премиями, между двумя субъектами шведско-норвежской унии, существовавшей с 1814 по 1905 год.

Каждая премия не может быть присуждена более чем трем лицам. Если награждаются два или три лауреата за одно научное открытие, то сумма вознаграждения делится поровну. Может быть принято решение отметить два открытия. В этом случае, если одно из них принадлежит двум ученым, то они получают по 1/4 премии. Как правило, премии присуждаются одному и тому же лицу один раз. Лишить лауреата премии невозможно.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам, имена номинантов не разглашают в течение 50 лет, однако нередко организации, выдвинувшие претендента, сами раскрывают информацию.

Были случаи, когда премии не присуждались, так как не удавалось найти достойного кандидата (например, в годы Первой и Второй мировых войн претендентов выдвигалось меньше, тем самым выбор был затруднен). 4 мая 2018 года Шведская академия приняла решение присудить Нобелевскую премию по литературе за текущий и следующий год одновременно в 2019 году. Этот шаг был предпринят из-за скандала, связанного, в частности, с выявленными случаями разглашения некоторыми академиками сведений о лауреатах до их объявления. В результате "репутация Нобелевской премии по литературе пострадала", а доверие самому учреждению "было подорвано".

Посмертное присуждение премий

Известны случаи посмертного присуждения Нобелевских премий. В 1931 году премией по литературе посмертно был награжден Эрик Карлфельдт (Швеция; умер в апреле 1931 года), а в 1961 году премией мира - генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961 года в авиакатастрофе. В обосновании указывалось, что при его руководстве "ООН превратилась в эффективную и конструктивную международную организацию, способную вдохнуть жизнь в принципы и цели, провозглашенные в Уставе ООН". В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение. В 2011 году в числе лауреатов премии по медицине оказался канадский профессор Ральф Штайнман, который умер 30 сентября 2011 года. Нобелевский фонд оставил его в списках лауреатов, поскольку о его кончине стало известно уже после принятия решения о присуждении премии.

Вручение премий

Вручение премий лауреатам происходит 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме и Осло. Премию мира вручает в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. С 1990 года церемония проходит в зале мэрии столицы Норвегии. В ходе церемонии лауреат произносит речь.

Остальные премии вручает в Стокгольме король Швеции. С 1926 года торжественная церемония проходит в Концертном зале Стокгольма. Накануне вручения премий выступают лауреаты. В 1900-е года выступления были краткими, впоследствии правила изменились, и сегодня речь представляет собой лекцию с изложением научных, художественных и идейных принципов ученого.

Факты о лауреатах

В 1901-2019 годах премии присуждались 597 раз. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями дважды, в списке 919 человек и 24 организации. Среди награжденных 53 женщины. В числе лауреатов 26 российских и советских ученых, а также получивших образование в нашей стране и впоследствии принявших другое гражданство, и литераторов, пишущих на русском языке.

Средний возраст награжденных - 60 лет. Самой молодой обладательницей награды в 2014 году стала 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи, отмеченная премией мира. Старейший лауреат - 97-летний американский ученый Джон Гудинаф, отмеченный премией по химии в 2019 году.

Несколько человек получили по две премии: Мария Кюри была награждена премиями по физике (1903) и по химии (1911); Лайнус Полинг был удостоен премии по химии (1954) и премии мира (1962); Джон Бардин дважды получил премию по физике - в 1956 и 1972 годах; Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем премии по химии - в 1958 и в 1980 годах. Международный комитет Красного Креста был награжден премией мира в 1917, в 1944 и в 1963 годах, а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - в 1954 и в 1981 годах.

Среди нобелевских лауреатов немало родственников, включая пять семейных пар: Мария и Пьер Кюри (1903, физика); Ирэн Жолио-Кюри и Фредерик Жолио (1935, химия); Герти и Карл Кори (1947, физиология и медицина); Гуннар Мюрдаль (1974, экономика) и Альва Мюрдаль (1982, премия мира); Май-Бритт и Эдвард Мозер (2014, физиология и медицина). Шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья, в том числе физики Нильс и Оге Бор (1922 и 1975 года). Кроме того, премию получали братья Ян Тинберген (1969, экономика) и Николаас Тинберген (1973, медицина).

По традиции лауреаты направляют денежную часть премии на развитие науки или благотворительные программы. Однако на сайте Нобелевских премий приводятся факты использования этих финансовых средств в других целях. Например, Альберт Эйнштейн, получивший награду по физике в 1921 году, перечислил ее денежную часть на содержание своей первой жены Милевы Марич и двух сыновей. Иван Бунин премию по литературе 1933 года потратил на многочисленные увеселительные мероприятия и на пособия русским эмигрантам во Франции. Лауреаты премии по химии 1993 года американец Филипп Шарп и британец Ричард Робертс использовали средства на покупку старинного дома и строительство крикетной площадки соответственно. Британский биохимик Пол Нерс, награжденный в 2001 году, вложил финансы в модернизацию своего мотоцикла. Турецкий писатель Орхан Памук, удостоенный награды в 2006 году, открыл в Стамбуле Музей невинности, в котором представлены предметы быта 1950-2000 годов, приобретенные им большей частью в антикварных лавках города.

Отказы от премий

Некоторые лауреаты отказались от премий. Среди них - немецкие ученые Рихард Кун (1938 год, химия), Адольф Бутенандт и Герхард Домагк (1939 год, химия и физиология и медицина), которые были вынуждены пойти на такой шаг, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Все трое смогли получить дипломы и медали после Второй мировой войны. В 1958 году от премии по литературе под давлением властей отказался Борис Пастернак (премия была присуждена "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы"). В СССР посчитали его роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, "идеологически вредным". Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года. От премии по литературе отказался также французский романист и философ Жан-Поль Сартр (1964). В официальном письме Нобелевскому комитету свое решение Сартр мотивировал "личными причинами". Вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо отказался от премии мира. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял награду, поскольку в стране продолжались военные действия.

Лауреаты Нобелевских премий 2019 года

Премией в области физиологии и медицины награждены американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф за исследования реакции живых клеток на кислород. Премией по физике отмечены канадско-американский ученый Джеймс Пиблз за теоретические исследования в области физической космологии, а также швейцарские астрофизики Мишель Майор и Дидье Кело за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа. Премию по химии получили ученые из США, Великобритании и Японии - Джон Гудинаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино - за разработку литиевых батарей. В области литературы лауреатами премии стали польская писательница Ольга Токарчук "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни" (за 2018 год) и австрийский автор Петер Хандке "за влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого опыта" (за 2019 год). Премия по экономике была присуждена американо-индийскому ученому Абхиджиту Банерджи, француженке Эстер Дюфло и американцу Майклу Кремеру "за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности".

Премии мира был удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.