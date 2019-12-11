Как журнал Time выбирает "Человека года"

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2019 года будет объявлен обладатель титула "Человек года - 2019" по версии редакции журнала Time.

О журнале

Time - американский еженедельный общественно-политический журнал. Основан в 1923 году, издавался в Нью-Йорке корпорацией Time Inc. В настоящее время принадлежит американскому миллиардеру, генеральному директору корпорации Salesforce Марку Бениоффу и его супруге. Помимо американского, выпускаются европейское (Time Europe, также распространяется на Ближнем Востоке и в Африке), азиатское (Time Asia) и тихоокеанское (Time South Pacific) издания журнала. Общий тираж по состоянию на 2019 год - около 2 млн экземпляров.

Титул "Человек года"

Традиционно в декабре редакция Time объявляет Человека года. Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет. Считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

Первым этот титул в 1927 году получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

Более 70 раз за 90-летнюю историю присвоения звания Человеком года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), папы римские Иоанн Павел II (1994) и Франциск (2013), Ангела Меркель (2015). Людьми года также признавались все американские президенты, начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Рузвельт стал единственным, кто удостаивался этого звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах. Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР/России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).

Звание присваивалось также группам людей, в частности, ученым США (1960), астронавтам космического корабля "Аполлон-8" (1968), миротворцам Ясиру Арафату, Фредерику де Клерку, Нельсону Манделе и Ицхаку Рабину (1993). В ряде случаев это собирательные образы, например, американский солдат (1950, 2003), интернет-пользователь (2006), протестующий человек (2011), борцы с вирусом Эбола (2014), участники кампании The Silence Breakers ("Нарушители молчания" - те, кто первыми в 2017 году рассказали о сексуальных домогательствах под хэштегом #MeToo).

В 1982 году Человеком года стал компьютер, в 1988 году - находящаяся в опасности планета Земля.

Единственным Человеком года, чья фотография не была размещена обложке журнала, был Адольф Гитлер (1938). В 2006 году, когда героем года стал интернет-пользователь (You), на обложке появилось изображение монитора с подписью "Да, ты. Ты контролируешь Век информации. Добро пожаловать в твой мир". Редакция объяснила свой выбор желанием "признать заслуги миллионов людей, которые создавали пользовательский контент для сайтов и социальных сетей".

Интернет-голосование

С 1998 года на сайте журнала (www.time.com) проводится альтернативное интернет-голосование, его результаты как правило не совпадают с выбором редакции. Так, в 2012 году, по мнению интернет-пользователей (рекордные 97,61% голосов), Человеком года стал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Однако редакция журнала присудила титул президенту США Бараку Обаме. В 2016 году победителем интернет-голосования стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, редакция журнала выбрала Дональда Трампа. В 2018 году в интернет-голосовании победила южнокорейская группа BTS (один из самых популярных корейских музыкальных коллективов в мире), обойдя других артистов, а также мировых лидеров и политиков. Выбор редакции пал на "хранителей" - работников СМИ, пострадавших в "войне за правду", среди них - убитый в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи.

Выбор редакции в 2019 году

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года", который был объявлен в эфире программы Today на телеканале NBC News 9 декабря, вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Помимо политиков в список попали глава Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, а также тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, и собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге.