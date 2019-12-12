Как решался вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года Верховная рада Украины пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых.

Конфликт в Донбассе

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович. Жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Одним из требований протестующих стала конституционная реформа, предполагающая федерализацию страны. В Донбассе было сформировано народное ополчение. В апреле и.о. президента Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке "антитеррористической операции". Столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополченцев к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации (всего по данным ООН, за время конфликта погибли около 13 тыс. человек, около 30 тыс. получили ранения).

В мае того же года на территории Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении регионов, по итогам которых были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев отказался признавать результаты плебисцитов.

Минские соглашения

Для урегулирования конфликта была образована Контактная группа в составе представителей России, ОБСЕ и Украины. Благодаря ее работе в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года стороны достигли договоренностей о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня (т. н. минские соглашения). Важным пунктом соглашений стало требование проведение Украиной реформы по децентрализации власти, в том числе принятие закона об особом статусе в составе страны отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений, особый статус Донбасса предусматривает право на языковое самоопределение жителей региона, создание народной милиции и амнистию всем участникам вооруженного конфликта.

Закон о статусе Донбасса

16 сентября 2014 года парламент Украины принял закон об особом статусе Донбасса - "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (вступил в силу 18 октября 2014 года). Неподконтрольным Киеву территориям был предоставлен "особый статус" сроком на три года (в 2018 году действие закона было продлено до 31 декабря 2019 года), включая право "свободного пользования русским языком" и создания отрядов народной милиции. Власти Украины также гарантировали свободу от уголовного и административного преследования участникам конфликта на востоке страны. Тем же документом предусматривалось проведение выборов в местные органы самоуправления Донбасса 7 декабря 2014 года.

Однако власти ДНР и ЛНР заявили, что принятый документ противоречит итогам прошедших референдумов о независимости, и назначили местные выборы на 2 ноября 2014 года. По результатам голосования главой ДНР был избран Александр Захарченко, главой ЛНР - Игорь Плотницкий. Официальный Киев итоги выборов не признал.

В марте 2015 года Рада приняла постановление, которым ДНР и ЛНР признавались "временно оккупированными территориями" до вывода всех "незаконных вооруженных формирований" и установления "полного контроля Украины над государственной границей". Введение закона об особом статусе в действие фактически было блокировано.

Формула Штайнмайера и закон о реинтеграции Донбасса

Неисполнение украинскими властями минских соглашений привело к появлению новой инициативы об установлении статуса Донбасса. Ее автором стал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне - федеральный президент Германии). В 2015 году министр предложил предоставить ЛНР и ДНР особый статус на временной основе - в день выборов в местные органы власти на территории провозглашенных республик, сразу после их окончания. При этом выборы должны проводиться под контролем ОБСЕ и в соответствии с украинским законодательством. Только после признания легитимности выборов и формирования новой местной власти непризнанные республики могут получить особый статус в составе Украины на постоянной основе.

Инициатива получила одобрение лидеров России, Германии, Франции и Украины в ходе встреч "нормандской четверки" в 2015 и 2016 годах в Париже и Берлине. Однако впоследствии Киев выдвинул дополнительные условия: полное прекращение огня, разведение сил по всей линии соприкосновения, предварительное восстановление контроля Украины на всем протяжении границы с Россией, ввод миротворческих сил. Поскольку некоторые из этих требований противоречили минским соглашениям, процесс урегулирования был практически полностью остановлен. В 2018 году Украина приняла новый закон - о реинтеграции Донбасса, который закрепил правовое положение неподконтрольных Киеву районов как "временно оккупированных территорий". Из текста документа были изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Возобновление переговоров об особом статусе

После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса об особом статусе Донбасса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" подтвердили, что одобрение "формулы Штайнмайера" позволит начать реализацию политической части минских соглашений.

1 октября 2019 года в Минске на очередном заседании Контактной группы инициатива Штайнмайера была подписана всеми сторонами, в том числе делегацией Украины. Она содержит всего два пункта: закон об особом статусе Донбасса вступает в силу на временной основе сразу же после проведения там местных выборов, на постоянной основе особый статус регион получает после признания выборов состоявшимися "в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинскими законодательством". Никаких дополнительных условий, ранее выдвигаемых украинской стороной, в документе не оговаривается. Выступивший в этот же день на брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "формулу Штайнмайера" предстоит "имплементировать" в новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разработан парламентом вместе с общественностью. При этом Зеленский подчеркнул, что местные выборы в регионе могут быть проведены только после того, как Украина получит контроль над всей госграницей с РФ.

В свою очередь российская сторона считает, что "формула" уже является компромиссом к минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе.

Одобрение инициативы Штайнмайера привело к акциям протеста оппозиции в Киеве, которые прошли под лозунгами "Нет капитуляции".

По итогам встречи лидеров "нормандской четверки", прошедшей в Париже 9 декабря 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса от 16 сентября 2014 года будет продлен еще на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для региона.