Уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2019 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина. Он признан виновным в получении взятки в размере около 12 млн рублей. ТАСС подготовил материал об уголовных делах в отношении сотрудников Минобороны и офицеров российских вооруженных сил. С 2013 года фигурантами таких дел становились восемь высокопоставленных военных (включая Максима Куксина).

Дело главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Чиркина

13 сентября 2013 года Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело в отношении главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-майора Владимира Чиркина. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Получение взятки должностным лицом"). По данным следствия, в 2008 году Чиркин получил 450 тыс. рублей за выделение однокомнатной квартиры в городе Наро-Фоминск Московской области бывшему военнослужащему Кантемировской дивизии Владимиру Лопанову, которому квартира полагалась по закону. Свою вину генерал не признал. 2 декабря 2013 года Владимир Чиркин был освобожден от должности главкома Сухопутных войск. 14 августа 2015 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению звания. 23 декабря 2015 года Окружной военный суд Москвы переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения"), заменил экс-командующему тюремное заключение штрафом в 90 тыс. рублей и восстановил его в звании. 19 февраля 2016 года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) досрочно снял с Владимира Чиркина судимость, однако 11 октября того же года это решение было отменено Верховным судом РФ. Дело было отправлено на новое рассмотрение. 15 декабря 2016 года Московский военный окружной суд подтвердил приговор от 23 декабря 2015 года.

Дело бывшего замкомандующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина

19 октября 2013 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режим, а также лишил звания генерал-майора бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина. Он был осужден по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") за серию махинаций с жильем, проведенных в 1999-2010 годах. Также от генерала потребовали компенсировать ущерб Минобороны в размере 6,7 млн рублей. Шемякин не признал себя виновным. 24 декабря 2013 года Московский окружной военный суд смягчил ему наказание до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. 28 октября 2014 года Военная коллегия Верховного суда изменила наказание Валерию Шемякину на условное с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему было возвращено воинское звание генерал-майора.

Дело генерал-майора Валерия Сосницкого

29 октября 2013 года Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении генерал-майора Валерия Сосницкого. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Следствие установило, что, занимая должность заместителя командующего объединением ВВС и ПВО, генерал выпускал приказы о своем премировании за участие в утилизации боеприпасов. При этом в действительности такой работой он не занимался. Ущерб следствие оценило в 224 тыс. рублей. Эту сумму Сосницкий возместил Минобороны РФ. Суд признал его виновным по двум эпизодам хищений и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Дело экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

28 ноября 2013 года Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова (занимал должность в 2007-2012 годах) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК ("Халатность"). Как установило следствие, возглавляя ведомство, Сердюков поручил построить за счет бюджета автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный. На территории острова располагается база отдыха "Житное", которая принадлежала Валерию Пузикову, мужу сестры Анатолия Сердюкова. Кроме того, по приказу главы Минобороны для работ по благоустройству базы отдыха привлекались солдаты. По данным следствия, в результате действий бывшего министра государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Сердюков объяснял свои действия тем, что в обмен на помощь в строительстве дороги владельцы базы обещали обеспечить военнослужащих льготными путевками. Уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 года по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции РФ.

Дело полковника Валерия Линникова

21 октября 2014 года бывший начальник 41-го отдела капитального строительства (ОКС) главного командования Сухопутных войск РФ полковник Валерий Линников был осужден на четыре года лишения свободы. Кроме того, ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Следствием было установлено, что в 2006 году 41-й ОКС перечислил коммерческим организациям денежные средства на закупку 320 квартир для военнослужащих. Зная о том, что ряд компаний не передал военному ведомству 111 квартир на общую сумму более 340 млн рублей (в ценах 2006-2007 годах), Линников подписал с этими фирмами фиктивные акты приемки-передачи. Суд в полном объеме удовлетворил иск со стороны военного ведомства о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству. 27 января 2014 года Московский окружной военный суд рассмотрел жалобу защиты Валерия Линникова и оставил приговор в силе.

Дело замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Сергея Чваркова

31 октября 2018 года Московский гарнизонный военный суд арестовал генерала-лейтенанта Сергея Чваркова, заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе. Ему были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере. В период предварительного следствия (уголовное дело было возбуждено в апреле 2018 года) генерал обвинялся в хищении денежных средств в ходе реализации госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией и АО "НПО Русбитех". Предметом договора было оказание академии "специальных технических услуг" в период с 2015 по 2017 год. Однако в окончательной редакции обвинение было изменено: в настоящее время генералу имкриминируют хищение у семи подчиненных зарплаты на сумму 4,3 млн рублей. Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Сергей Чварков был отстранен от занимаемой должности. Свою вину он не признал. В октябре 2019 года материалы дела были переданы в суд.

Дело начальника главного управления Минобороны РФ по работе с личным составом Михаила Барышева

22 ноября 2018 года Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника главного управления Минобороны по работе с личным составом полковника Михаила Барышева (занимал должность с мая 2017 года по ноябрь 2018 года, ранее, в 2014-2017 годах, был начальником ЦСКА). Его подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 23,5 млн рублей. Первоначально обвинение было предъявлено по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), позднее - по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 286 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК. По версии следствия, будучи в 2016 году организатором Всемирных игр военнослужащих в Сочи, Барышев получал взятки от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, необходимых для организации соревнований. Также полковника обвиняют в хищении средств из фонда "Спортивные инициативы ЦСКА". Кроме того, следствие считает, что Барышев выплачивал своим подчиненным фиктивные премии, а затем требовал вернуть ему полученные деньги. По делу также проходят бывший замначальника ЦСКА Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов, которых обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Всего в деле не менее десяти фигурантов. Общий ущерб от их действий следствие оценивает в 31,5 млн рублей. Михаил Барышев свою вину не признал. 24 ноября 2019 года полковнику было предъявлено еще одно обвинение - в покушении на побег из-под стражи (ст. 313 УК РФ). Адвокат Михаила Барышева сообщил, что его подзащитный "реального побега совершить не мог и, конечно, не собирался", а свои действием "хотел обратить внимание руководства страны, Генпрокуратуры и СК РФ на умышленную фальсификацию дела".