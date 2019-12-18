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"Звездные войны". От "Новой надежды" до фильмов Disney

Девятый эпизод саги, получивший название "Скайуокер. Восход", выходит в российский прокат 19 декабря
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Disney
Описание
Кадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
© Disney

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря в российский прокат выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

"Звездные войны" - серия популярных фантастических кинофильмов, а также анимационные сериалы, телефильмы, книги, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х годах американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все они относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-Джедаев и ситхов - адептов "темной стороны Силы".

Начало истории

Первый кинофильм был снят самим Лукасом. Картина вышла на экраны США 25 мая 1977 года и удерживала титул самой кассовой ($775 млн) вплоть до выпуска фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982 год, $792 млн). Популярность ленты кинокритики объясняли ее инновационными спецэффектами и высоким развлекательным потенциалом, отмечая, что фильм следовал классическим канонам голливудского приключенческого кино.

Картина послужила отправной точкой для нескольких трилогий фильмов, выход которых не совпадал с хронологией развития сюжета. Позднее первая картина получила расширенное название "Эпизод IV: Новая надежда".

Последующие картины

История "Новой надежды" была продолжена в двух других частях так называемой классической трилогии - "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980, режиссер Ирвин Кершнер) и "Эпизод VI: Возвращение Джедая" (1983, режиссер Ричард Маркуанд). В конце 1990-х - первой половине 2000-х годов Джордж Лукас выступил режиссером, сценаристом и продюсером трилогии приквелов - "Эпизод I: Скрытая угроза" (1999), "Эпизод II: Атака клонов" (2002) и "Эпизод III: "Месть ситхов" (2005). Все фильмы цикла, становившиеся рекордсменами проката, оказали значительное влияние на развитие индустрии визуальных эффектов и компьютерной графики в кино.

Больше, чем кино

Начиная со второй половины 1970-х годов владельцам авторских прав на серию значительную прибыль приносит также выпуск всевозможных тематических товаров. В эту категорию входит литература (за 40 лет было выпущено более 350 книг, к "расширению" придуманной Джорджем Лукасом вселенной были привлечены свыше 70 авторов), телесериалы ("Дроиды" и "Эвоки", 1985-1986), анимационные сериалы ("Войны клонов", 2003-2005, 2008-2014; "Повстанцы", 2014-2018; "Сопротивление", 2018-2019, и другие), альбомы саундтреков, видеоигры, конструкторы Lego Star Wars, коллекционные статуэтки персонажей, посуда с символикой фильмов и многое другое.

Согласно подсчетам американской компании Statistic Brain Research Institute, издания Fortune и сайта Box Office Mojo, в 2017 году совокупная прибыль, которую "Звездные войны" принесли правообладателям, достигла $43,4 млрд. Из этой суммы кассовые сборы фильмов составили только $7,5 млрд, свыше $12 млрд пришлось на продажи игрушек, а оставшуюся часть принесли продажи книг, фильмов на видеокассетах и дисках, игр, саундтреков и других товаров, а также лицензионные отчисления.

Переход в собственность The Walt Disney Company и ежегодные премьеры

В октябре 2012 года основанную Джорджем Лукасом компанию Lucasfilm, владеющую правами на "Звездные войны", приобрел конгломерат The Walt Disney Company. Сумма сделки составила $4,05 млрд. Вскоре было объявлено о планах по съемкам новой кинотрилогии. Ее первая серия, "Эпизод VII: Пробуждение Силы" (режиссер Джей Джей Абрамс), вышла на экраны 14 декабря 2015 года и по состоянию на 2019 год входит в число пяти кинофильмов, собравших в мировом прокате более $2 млрд (касса картины составила $2,68 млрд).

В 2015 году представители The Walt Disney Company объявили, что компания собирается выпускать по одному новому фильму в цикле "Звездные войны" ежегодно. 14 декабря 2017 года состоялась премьера следующей части киносаги, "Эпизод VIII: Последние джедаи" (режиссер Райан Джонсон). Девятый "номерной" фильм - "Звездные войны: Скайуокер. Восход" - вновь поставил Джей Джей Абрамс.

Кроме того, был запущен в производство отдельный киносериал-антология "Звездные войны: истории", первыми частями которого стали ленты "Изгой-один" (2016, режиссер Гарет Эдвардс) и "Хан Соло" (2018, режиссер Рон Говард). В 2019 году в онлайн-кинотеатре Disney+ начал выходить сериал "Звездные войны: Мандалорец".

Также The Walt Disney Company объявила, что в 2022 году состоится премьерный показ первого кинофильма следующей, уже четвертой трилогии "Звездных войн". Две остальных картины выйдут в 2024 и 2026 годах соответственно. Их названия пока держатся в секрете.

Награды

Фильмы 1977-1983 годов удостоены в общей сложности девяти премий американской киноакадемии "Оскар" (за спецэффекты, музыкальное сопровождение, работу костюмеров, звукорежиссуру, работу художника-постановщика и др.) и четырех премий Британской академии кино и телевидения BAFTA. Эти картины регулярно попадают в составляемые критиками перечни "лучших фильмов всех времен", киноведы относят их к числу важных явлений современной массовой культуры. Фильмы второй трилогии также номинировались на "Оскар" и BAFTA, но лауреатами не стали. В 2016 году премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты получила открывающая третью трилогию картина "Пробуждение Силы". Анимационный сериал "Войны клонов" в 2004-2014 годах семь раз удостаивался наград американской телевизионной премии Emmy в различных номинациях.

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