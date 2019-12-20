Проекты американских космических кораблей по доставке экипажей на МКС

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2019 года в 14:36 мск США осуществили запуск с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Atlas V с новым космическим кораблем Starliner.

ТАСС — о проектах американских пилотируемых кораблей, разработанных для ротации экипажей на МКС.

США после завершения программы Space Shuttle

В 2004 году, после катастрофы шаттла Columbia, власти США приняли принципиальное решение закрыть программу Space Shuttle. К тому времени шаттлы были единственным пилотируемым кораблем американского производства, поэтому после прекращения их полетов в 2011 году США вынуждены для доставки своих астронавтов на МКС покупать места на российских "Союзах". Всего по состоянию на июль 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приобрело 70 мест на российских "Союзах" на общую сумму $3,9 млрд для доставки на космическую станцию астронавтов NASA и стран-партнеров. В настоящее время одно место обходится американской стороне примерно в $80 млн.

"Созвездие" и "Орион"

В рамках объявленной в 2004 году новой программы по освоению космоса президент США Джодж Буш - младший предполагал, что уже в 2008 году. Америка создаст новый универсальный пилотируемый корабль, который впоследствии позволит не только летать к МКС, но и исследовать Луну и Марс. Планировалось, что он сможет доставлять экипажи на МКС уже в 2014 году. В 2005 году в рамках этой программы, получившей название Constellation ("Созвездие"), корпорацией Lockheed Martin была разработана концепция пилотируемого космического корабля CEV. В целом он являлся увеличенной версией американских пилотируемых кораблей Apollo, использовавшихся для полетов на Луну, а затем к станции Skylab до 1973 года.

В 2010 году администрация нового президента США Барака Обамы приняла решение закрыть программу "Созвездие", поскольку уже тогда было ясно, что CEV не удастся запустить ранее 2017 года.

15 апреля 2010 года, выступая в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал, Барак Обама заявил, что для доставки астронавтов к МКС власти США планируют начать работать с частными компаниями, чтобы конкуренция между ними позволила сделать такие полеты "проще и дешевле".

От планов создания универсального пилотируемого корабля отказались. Полеты на низкую околоземную орбиту, в том числе на МКС, было предложено коммерциализировать, передав право разработки кораблей частным американским компаниям. НАСА же поручили разработку пилотируемого корабля для полетов на Луну и Марс. Наработки по программе "Созвездие" и CEV легли в основу корабля Orion, который совершил свой первый полет 5 декабря 2014 года.

В 2017 году администрация президента Дональда Трампа в целом сохранила разделение американской космической программы на "коммерческую" и межпланетную. Межпланетная программа в 2017 году получила название Artemis ("Артемида") и предполагает полеты к Луне на кораблях Orion и строительство лунной орбитальной станции. Первый пилотируемый полет Orion намечен на конец 2022 года.

Коммерческая программа по полетам к МКС

В 2010 году NASA инициировало программу по развитию коммерческих пилотируемых кораблей для доставки астронавтов (Commercial Crew Program, CCP). На ее первом этапе было предусмотрено стимулирование частными компаниями работ по созданию технологий, необходимых для осуществления пилотируемых полетов. В феврале 2010 года из 36 претендентов были отобраны пять компаний, среди которых были крупные корпорации, которые раньше сотрудничали с NASA: Boeing, Paragon Space Development, Sierra Nevada, ULA. Пятой стала Blue Origin основателя компании Amazon Джеффа Безоса. В 2011 году была также отобрана SpaceX бизнесмена Илона Маска. По данным отчета генерального инспектора NASA по пилотируемым полетам Пола Мартина, на август 2019 года из выделенных на программу $8,5 млрд было освоено $5,5 млрд.

В сентябре 2014 года NASA объявило победителями по разработке пилотируемых кораблей Boeing с проектом Starliner и SpaceX с проектом Crew Dragon и заключило с ними контракты на доставку экипажей на МКС (на осуществление до шести полетов каждой компанией). Сумма контракта Boeing составила $4,2 млрд, SpaceX - $2,6 млрд. К настоящему моменту с учетом всех соглашений и контрактов Boeing выделено $4,8 млрд, SpaceX - $3,1 млрд.

По выдвинутым NASA условиям, новые корабли должны вмещать экипаж до четырех человек и около 100 кг грузов. Кроме того, они должны обладать возможностью оставаться пристыкованным к МКС не менее полугода и в случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию астронавтов на Землю. По данным Пола Мартина, средняя расчетная стоимость одного места в Starliner составляет около $90 млн, в Crew Dragon - приблизительно $55 млн.

Первый тестовый полет Crew Dragon с манекеном на борту состоялся 2-8 марта 2019 года, корабль находился в составе МКС с 3 марта. Тестовые полеты Crew Dragon и Starliner с экипажами на борту запланированы на 2020 год. В настоящее время к миссиям на коммерческих пилотируемых кораблях готовятся девять американских астронавтов.