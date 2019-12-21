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Оборонный бюджет США. История и статистика

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере $738 млрд. В абсолютных цифрах это самая крупная сумма, выделенная на военные нужды в истории Штатов
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Yuri Gripas/ POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Yuri Gripas/ POOL

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере $738 млрд. В абсолютных цифрах это самая крупная сумма, выделенная на военные нужды в истории США.

Оборонный бюджет

Оборонный бюджет является частью федерального бюджета США (раздел "Национальная оборона") и включает не только бюджет Министерства обороны, но и расходы на военные нужды других ведомств, в том числе Министерства энергетики, разрабатывающего и производящего ядерные боеприпасы и ядерную технику военного назначения, и Министерства по делам ветеранов. Подавляющая часть расходов на национальную оборону проходит через бюджет Минобороны. Он состоит из двух частей. В базовую часть закладываются средства на вооружение и снаряжение вооруженных сил, зарплату военнослужащим, обучение и медицинское обслуживание персонала, социальные выплаты и прочее. Траты на зарубежные военные операции относятся к бюджету OCO (Overseas Contingency Operations), при этом часть средств на эти цели проводится еще и через бюджеты Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности.

Военные расходы во время Второй мировой и холодной войны

В начале XX века военные расходы США составляли приблизительно 1% от ВВП страны. Они резко увеличивались в периоды войн: в Первую мировую - до 20% ВВП, а в годы Второй мировой войны в среднем составляли 31,8% ВВП ежегодно. Максимума этот показатель достиг в 1945 году, когда на оборону было потрачено $93,7 млрд (41% ВВП и 79% расходной части госбюджета).

После окончания войны военные расходы США существенно сократились, но тем не менее оставались самыми высокими в мире. В их динамике наблюдались значительные колебания, связанные с военным и экономическим противостоянием двух мировых систем, изменениями в военной стратегии и политике США, участием в войне в Корее (1950-1953) и во Вьетнаме (1964-1975, ВС США были задействованы в ней по 1973 год), разработкой и производством новых видов вооружений. Так, если во второй половине 1940-х годов военные расходы США составляли приблизительно 4,7% ВВП ежегодно, в 1952-1954 годах они возросли до 14%. В 1960-е годы их среднегодовой уровень снизился до 8,4% от ВВП (при этом абсолютные цифры росли, в 1968 году - $94,3 млрд), в 1970-1980-е годы- до 5,7%.

В 1980-е годы президент Рональд Рейган взял курс на жесткое военно-политическое противостояние с СССР и объявил о начале реализации Стратегической оборонной инициативы (СОИ), предполагавшей размещение на земле и в космосе противоракетных систем для защиты от возможной атаки со стороны СССР. В связи с этим общие расходы на оборону возросли и в 1989 году достигли $343 млрд (6% от ВВП).

Военные расходы 1990-2010 годов

В 1991 году  впервые оборонный военный бюджет США был сокращен в абсолютном выражении и составил $288,9 млрд. В связи с окончанием холодной войны были приняты решения о сокращении ассигнований на СОИ и производство некоторых видов вооружений в соответствии с договором СНВ-1 (Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, подписан в июле 1991 года). В течение следующих 10 лет при президенте Билле Клинтоне расходы на оборону оставались примерно на уровне $270 млрд и лишь в 2000 году были увеличены до $288,8 млрд  (3% от ВВП).

За годы президентства Джорджа Буша - младшего ассигнования на военные нужды выросли вдвое. Уже в 2002 году в военный бюджет было заложено около $318 млрд  (3,2% от ВВП), в том числе более $20 млрд на покрытие незапланированных затрат Пентагона, связанных с ответами на теракты 11 сентября 2001 года. Дальнейший рост военных расходов был вызван начавшимися в 2001 и 2003 годах операциями в Афганистане и Ираке. В 2004 году Буш утвердил бюджет на оборону в объеме $401,3 млрд, в 2007 году - $532 млрд. В 2009 году на военные нужды выделялось $612 млрд (5,2% ВВП).

При Бараке Обаме в 2010 году был принят оборонный бюджет в размере $680 млрд (4,5% ВВП). Затем эта сумма постепенно уменьшалась: в 2012 году она составляла $662 млрд, в 2013 и 2014 годах - по $630 млрд, в 2015 году - $585 млрд (3,2% от ВВП). Причиной сокращения военных расходов стала необходимость уменьшения бюджетного дефицита. В эти годы были приостановлены некоторые программы создания военной техники и вооружений, началось сокращение численности вооруженных сил. В дальнейшем военные ассигнования вновь начали расти - в 2016 году до $607 млрд, в 2017 году - до $619 млрд (примерно 3,2% от ВВП).

Военные расходы при Дональде Трампе

С приходом в Белый дом Дональда Трампа военные расходы в 2018 году были увеличены до $700 млрд (3,6% от ВВП), бюджет Пентагона составил $589,5 млрд, из них $65,2 млрд предназначались на продолжение военных операции США за рубежом.

В 2019 году на военные нужды было выделено $716 млрд (3,1% ВВП). Министерство обороны получило $597 млрд, на закупки вооружения и военной техники было предусмотрено $144,3 млрд, на военные операции за рубежом - $67 млрд, $40 млрд были направлены на обновление ВВС, $65 млн - на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности.

В соответствии с подписанным 20 декабря 2019 года законом, из оборонного бюджета в размере $738 млрд в 2020 году на базовые нужды Пентагона будет выделено $635 млрд, $71,5 млрд пойдет на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах, $40 млн - на создание космических сил. Еще $31,5 млрд - это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Статистика

Согласно данным Минобороны РФ на декабрь 2018 года, военный бюджет США в 2017 году в 10,6 раза превышал военный бюджет России, в 2018 году - в 13,4 раза. В соответствии с Законом о федеральном бюджете на 2020 год, ассигнования по разделу "Национальная оборона" составят 3 056 223,9 млн рублей ( 2,4% от ВВП; $48,9 млрд), что в 15 раз меньше суммы, заложенной в бюджете США на 2020 год.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году доля США составляла 35% от всех военных расходов в мире, на втором месте - Китай (13%), на третьем - Саудовская Аравия (4%). Россия занимала четвертое место (3,8%). В 2018 году на США приходилось 36 % мировых военных расходов, за ними следовали Китай (14 %) и Саудовская Аравия (3,7%). Россия была на шестом месте (3,4 %).

Теги
СШАТрамп, Дональд
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