{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

История международного арбитражного спора "Газпрома" и "Нафтогаза Украины"

21 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания и "Нафтогаз Украины" готовят соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания и "Нафтогаз Украины" готовят соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. ТАСС рассказывает об истории арбитражного спора между российской и украинской газовыми компаниями.

Предыстория арбитражного спора

Действующие в настоящее время договоры о поставках и транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" были подписаны 19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В соответствии с договоренностями, за основу цены на газ для Украины бралась базовая "европейская" цена (на тот момент - $450 за 1 тыс. куб. м) со скидкой в 20%. Однако впоследствии российская сторона устанавливала различные скидки: например, в 2010 году - 20% под гарантии в счет оплаты пребывания Черноморского флота в Севастополе, а в конце 2013 года - дополнительный скидочный коэффициент. В первом квартале 2014 года цена составляла $268,5 за 1 тыс. куб. м.

Согласно соглашениям, газ поставляется со стандартным в международной практике условием "бери или плати": за недобор топлива, по соглашению, Украина должна была выплачивать штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом. Украина также должна была с 2010 года покупать не менее 52 млрд куб. м российского газа в год. Ставка на транзит через украинскую территорию была установлена на уровне $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Однако в соглашении была оговорена специальная формула роста транзитной ставки, в итоге к 2013 году она достигла $3,4.

Действие соглашений о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу истекают 1 января 2020 года.

Конфликт 2014 года и отмена скидок

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, что привело к значительному ухудшению российско-украинских отношений. Новые власти стали задерживать перечисление "Газпрому" платы за поставки газа. Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией был денонсирован договор о базировании Черноморского флота. Из-за этого с 3 апреля 2014 года все скидки на газ для Украины были отменены - цена выросла до базовой европейской ($485 на тот момент). Новые украинские власти не признали отмену скидок и заявили, что "справедливой" является цена, установленная на уровне первого квартала 2014 года - $268,5 за 1 тыс. куб. м.

Несмотря на неуплату, Россия продолжала поставки газа Украине. К 16 июня 2014 года, когда Россия ввела предоплату за новые поставки, задолженность за 12 млрд куб. м, по российскому расчету, достигла $4 млрд 458 млн.

Подача иска

16 июня 2014 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма российской стороной был подан иск в связи с ненадлежащим исполнением "Нафтогазом Украины" контракта 2009 года. В тот же день украинская компания направила встречный иск в Стокгольмский арбитраж с требованием от "Газпрома" $6 млрд, которые, по мнению украинской стороны, были переплачены ею с 2010 года из-за несправедливо высоких тарифов.

29 июля 2014 года оба эти иска были объединены в одно дело.

В конце 2014 года задолженность "Нафтогаза" была урегулирована (украинская сторона заплатила "Газпрому" $4,6 млрд). Однако разбирательство в Стокгольмском арбитраже продолжилось, в нем появились новые требования. В октябре 2014 года "Нафтогаз" захотел пересмотра самого контракта 2009 года, заявив, что переплачивал за газ с мая 2011 года. Также украинская компания заявила, что "Газпром" в 2009-2014 годах якобы поставлял меньше газа на транзит через Украину, чем было предусмотрено контрактом.

В мае 2015 года "Газпром" потребовал через Стокгольмский арбитраж от "Нафтогаза Украины" выплаты штрафа за недобор газа с 2012 года.

С ноября 2015 года Киев перестал закупать российский газ, заменив его реверсными поставками топлива из Европы.

К 2017 году общая сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" составляла $37 млрд (также называлась цифра 47,1 млрд рублей), а "Нафтогаза" к "Газпрому" - $27 млрд.

Вердикты

Слушания по спору были завершены 11 октября 2017 года.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж огласил первое решение: по вопросу о поставках газа на Украину. "Нафтогаз" был обязан выплатить "Газпрому" $2 млрд 19 млн вместо затребованных $37 млрд. Также арбитраж снизил обязательные годовые закупки по принципу "бери или плати" с 52 до 4 млрд куб. м в год. Суд отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена за топливо, полученное украинской компанией во втором квартале 2014 г. (с 485 до 352 долларов за 1 тыс. куб. м).

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по вопросу о транзите через Украину, потребовав от "Газпрома" выплатить $4 млрд 673 млн, сохранив при этом тарифы на транзит.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку был произведен зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд долларов. В российской компании заявили о несогласии с этим решением.

В марте 2018 года "Газпром" обжаловал оба решения арбитража, а в мае 2018 года подал ходатайство о полном отмене решения по транзитному контракту. В "Газпроме" заявили, что значительная часть этого решения в обход регламента арбитража была написана не рассматривавшим дело арбитром, а посторонним лицом. 27 ноября 2019 года Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года. В суде сообщили, что решения по еще двум жалобам между сторонами будут приняты в 2020 году.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома".

Новые иски "Газпрома" и "Нафтогаза"

20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа через территорию Украины "с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон".

6 июля 2018 года "Нафтогаз" сообщил, что подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Компания оценила свои требования в $11,58 млрд без учета процентов.

6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" в одно производство. Слушания по новым искам были назначены на апрель - май 2021 года.

В начале ноября 2019 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что в новых исковых требованиях против "Газпрома" "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму $12,248 млрд. Основную часть из этой суммы составило требование обязать "Газпром" выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации "Нафтогазу" за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Соглашение об урегулировании взаимных претензий

21 декабря 2019 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания и "Нафтогаз Украины" готовят соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Оно предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. По сообщению представителя российского холдинга, выплата "Газпрома" "Нафтогазу Украины" составит около $2,9 млрд, она должна быть произведена не позднее 29 декабря 2019 года.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Оборонный бюджет США. История и статистика
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере $738 млрд. В абсолютных цифрах это самая крупная сумма, выделенная на военные нужды в истории Штатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС