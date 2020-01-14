Послания президента России Федеральному собранию в цифрах

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием Федеральному собранию.

ТАСС проанализировал различные статистические параметры обращений президентов РФ с 2000 года: их продолжительность, объем текста, частоту употребления слов и другие.

Длительность

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин (здесь и далее время выступления округлено до целых минут). Самую короткую речь - 48 минут - он произносил дважды в 2004 и 2005 годах. В среднем выступление Владимира Путина занимало 1 час 7 минут, Дмитрия Медведева - 1 час 20 минут.

Объем текста

Самый объемный текст - 11428 слов - принадлежит Владимиру Путину (2018). Его первое выступление перед палатами парламента в 2000 году было и самым кратким - 5146 слов. Среднее количество слов в посланиях Владимира Путина - 7134, Дмитрия Медведева - 7888.

Число гостей

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет свыше 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты и др. В 2000 году на церемонии присутствовали около 980 человек. В 2019 году число приглашенных превысило тысячу человек, из них 761 журналист.

Число поручений

В 2005 году после выступления российского лидера перед Федеральным собранием впервые был опубликован перечень из 15 поручений правительству РФ по реализации президентского послания. В последующие два года распоряжения о реализации послания публиковалось правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров на регулярной основе дает глава государства. Наибольшее число поручений - 57 - было дано в 2013 году, наименьшее - в 2008 и 2018 годах (по семь). В 2019 году по итогам послания президент дал 13 поручений.

Ключевые слова

Слово "государство" - одно из наиболее часто используемых в президентских посланиях. Чаще всего - 97 раз - оно звучало в ходе первого выступления Владимира Путина в 2000 году (здесь и далее подсчитана частота употребления слов вместе с их производными).

Минимальное число упоминаний слова "государство" (восемь) пришлось на президентское послание 2016 года. "Россия" президент чаще всего произносил в 2018 году (107 раз). Реже всего это слово фигурировало в послании Дмитрия Медведева в 2010 году (33).

Термин "демократия" повторяли чаще всего Дмитрий Медведев в 2008 году (26) и Владимир Путин в 2005 году (23). В тексте выступлений Владимира Путина 2015 и 2019 годов он не встречался ни разу.

Максимальный акцент на экономических вопросах был сделан в 2003 году, слово "экономика" и его производные повторялись 61 раз. В 2015 году Владимир Путин использовал эти слова реже всего - 22 раза. Понятие "кризис" максимально часто фигурировало в речи Дмитрия Медведева в 2008 году (17 раз). В 2005, 2006, 2014, 2015 и 2019 годах оно в текстах выступлений не упоминалось.

"Безопасность" чаще всего - 11 раз - произнес в 2018 году Владимир Путин, десять раз употребил этот термин в 2008 и 2009 годах президент РФ Дмитрий Медведев. Всего дважды "безопасность" упоминается в тексте посланий Владимира Путина 2000 и 2015 годов.

Понятие "справедливость" максимально часто звучало в выступлениях Владимира Путина 2005 года (17 раз) и Дмитрия Медведева 2008 года (12 раз), в 2002 и 2003 годах это слово не употреблялось ни разу.