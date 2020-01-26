Биография Всеволода Чаплина

Протоиерей Всеволод Чаплин умер в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Он родился 31 марта 1968 года в Москве в семье в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина.

В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию.

Кандидат богословия. Защитил диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера.

В 1985-1990 годах - сотрудник Издательского отдела Московского патриархата Русской православной церкви (МП РПЦ).

С 1990 по 2009 год работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) МП РПЦ. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 годах - заместитель председателя ОВЦС.

В 1990-2000 годах являлся членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ); был сомодератором комиссии "Церковь и общество" КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.

В 1999 году был возведен в сан протоиерея.

С 2009 года был настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года являлся членом Высшего Церковного совета РПЦ.

До 24 декабря 2015 года был представителем Русской православной церкви в Межрелигиозном совете России.

В феврале 2016 года стало известно, что Всеволод Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Был председателем Экспертного совета "Экономика и этика" при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Был членом Синодальной библейско-богословской комиссии.

Был заместителем главы Всемирного русского народного собора.

Преподавал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва), был доцентом.

Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Был членом Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений.

Был автором и ведущим программ "Комментарий недели" (ТВ "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (ТВ "Спас").

Был награжден орденом Дружбы (2009), Почетной грамотой президента РФ Дмитрия Медведева (2011; "за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами").

Был отмечен церковными орденами: святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени (2010, 1996), святителя Иннокентия Московского II степени (2005), преподобного Сергия Радонежского III степени (2013).

Имел орден Российского Императорского дома св. Анны II степени и ряд общественных наград.

Был членом Академии российской словесности и членом Союза писателей России.