Праймериз Демократической партии. Основные кандидаты и их программы

ТАСС-ДОСЬЕ: 3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы (праймериз). Согласно последним опросам The Wall Street Journal и телеканала NBC (данные на 31 января), наибольшие шансы среди кандидатов от Демократической партии имеют сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден, они могут рассчитывать на поддержку практически равного числа избирателей - 27% и 26% соответственно. За ними следуют сенатор Элизабет Уоррен (15%) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (9%). ТАСС подготовил материал об этих кандидатах и их программах.

Берни Сандерс

Берни Сандерс (полное имя Бернард Сандерс, Bernard Sanders; род. 1941) - по образованию политолог. Придерживается левых взглядов, в студенческие годы участвовал в акциях против войны во Вьетнаме и за гражданские права чернокожего населения. Сторонник скандинавской модели социал-демократии. В 1981-1989 годах был мэром Берлингтона, крупнейшего города штата Вермонт. В 1991-2006 годах - независимый член Палаты представителей, с 2006 года - независимый сенатор (от штата Вермонт). Во время президентских праймериз 2016 года баллотировался от Демократической партии, но уступил Хиллари Клинтон. В ходе нынешней избирательной кампании также выдвигается от демократов.

Берни Сандерс называет США страной социального неравенства и призывает к сокращению разрыва между богатыми и бедными, резко выступает против расовой дискриминации и полицейского насилия. Выражая интересы среднего класса и неимущих людей, малого и среднего бизнеса, критикует чрезмерное влияние корпораций и банков на политическую жизнь. Предлагает перейти к бесплатной медицине и образованию, ввести прогрессивную шкалу налогов для крупнейших компаний, увеличить пенсионный фонд, повысить минимальную заработную плату (с $7,25 до $15 в час), создать дополнительные рабочие места для молодежи и людей с ограниченными возможностями. Поддерживает однополые браки, легализацию марихуаны (в настоящее время на федеральном уровне употребление марихуаны запрещено), а также право женщин на аборты, выступая против ужесточения законодательства в этой области в ряде штатов (аборты разрешены на общенациональном уровне, но ограничения на аборт варьируются от штата к штату), высказывается за смягчение иммиграционной политики. Глобальной угрозой называет изменение климата, в связи с этим призывает к реформированию энергетической системы США и переходу к "зеленым" технологиям.

Главными инструментами внешней политики Сандерс считает дипломатию, торговлю, экономическую помощь, выступает против увеличения военного бюджета. Критикует президента Дональда Трампа за выход из "ядерной сделки" с Ираном и ухудшение отношений с Кубой. По вопросам ближневосточного урегулирования считает себя сторонником Израиля, но в то же время призывает "относиться к палестинскому народу с уважением, которого он заслуживает". В отношениях с Россией Сандерс выступает за жесткое экономическое и дипломатическое давление совместно с союзниками США.

Лозунг его кампании - "Не я. Мы." (Not me. Us.).

По данным журнала Forbes на 2019 год, его состояние оценивается в $2,5 млн.

Джо Байден

Джо Байден (полное имя Джозеф Байден, Joseph Biden; род. 1942) - историк, политолог, юрист. В 1973-2009 годах был сенатором, в 2009-2017 годах - вице-президентом США при Бараке Обаме. В 2001 году выступал против выхода США из Договора по ПРО от 1972 года; в 2003 году голосовал за начало военной операции в Ираке (впоследствии признал это ошибкой). Будучи вице-президентом фактически курировал внешнеполитический курс администрации Обамы, был одним из активных участников процесса заключения договора с Россией по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Джо Байден обещает своим избирателям вернуться к программе обязательного медицинского страхования, принятой администрацией Барака Обамы в 2014 году (известна как Obamacare, ее пересмотр начал Дональд Трамп), ограничить повышение цен на лекарства. Он намерен вернуть прежнюю максимальную ставку налога на доход граждан в 39,6% (в настоящее время 37%) и обеспечить налоговые льготы для американского среднего класса. Его программа предусматривает "гуманную иммиграционную политику", в частности облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных иммигрантов. Он выступает против ограничений на въезд граждан из исламских стран, введенных Трампом в 2017 году, предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. Байден поддерживает право на аборт, службу трансгендеров в армии США (запрещена Трампом в 2019 году) и однополые браки.

Его внешнеполитическая программа предусматривает расширение помощи Украине и сохранение давления на Россию. Он обещает вывести американские войска из Афганистана, добиться полной денуклеаризации Северной Кореи. Является противником выхода США из Парижского соглашения по климату. Критикует позицию Трампа по Ирану, в частности выход США из "ядерной сделки".

Лозунг его кампании - "Наши лучшие дни еще впереди" (Our best days still lie ahead).

На 2019 год журнал Forbes оценивает состояние Байдена в $9 млн.

Элизабет Уоррен

Элизабет Уоррен (полное имя Элизабет Энн Уоррен, Elizabeth Ann Warren; род. 1949) - по образованию юрист, специалист в области финансового права, сенатор от штата Массачусетс с 2013 года. Во время кризиса 2007-2008 годов инициировала создание Бюро по финансовой защите потребителей. Бывший советник президента Барака Обамы по вопросам реформирования деятельности финансовых институтов. Считается представителем прогрессивного крыла Демократической партии США.

Своим избирателям она обещает повышение минимальной заработной платы (до $15 в час), полностью субсидировать медицинское страхование для всех американцев, а для покрытия затрат на здравоохранение предлагает ввести новый налог - на богатство (в размере 6% на состояния свыше $1 млрд). Выступает за введение федеральной гарантии занятости, льгот для представителей нацменьшинств и женщин, а также за право женщин на искусственное прерывание беременности. Уоррен предлагает пересмотреть иммиграционное законодательство с целью получения налогов, уплачиваемых новыми резидентами, получившими американское гражданство. Кроме того, высказывается за легализацию марихуаны, считая, что это сократит употребление более тяжелых наркотиков. Является сторонником ужесточения контроля над огнестрельным оружием, снижения военных расходов и уменьшения численности вооруженных сил.

Выступает за вывод войск из Афганистана, санкционное давление на КНДР и Иран. Поддерживает право Израиля на обеспечение своей безопасности. В отношении России Уоррен предлагает продолжить политику санкций.

Один из лозунгов избирательной кампании - "Мечтай о большем, борись изо всех сил" (Dream Big, Fight Hard).

По данным Forbes на 2019 год, ее состояние составляет $12 млн.

Майкл Блумберг

Майкл Блумберг (Michael Bloomberg; род 1942) - бизнесмен, основатель и владелец информационного агентства Bloomberg, в 2002-2013 годах - мэр Нью-Йорка (баллотировался от Республиканской, хотя ранее всегда поддерживал Демократическую).

Его программа предполагает ужесточение контроля за оборотом оружия и упрощение иммиграционной политики для привлечения дополнительных людских ресурсов. В области здравоохранения он предлагает облегчить "доступ американцев к недорогому медицинскому обслуживанию" за счет расширения программы Medicare (в настоящее время она действует для людей пожилого возрасти и инвалидов) и возвращения к программе страхования Obamacare. В сфере налогообложения обещает поднять налог на прибыль (с нынешних 37% до 39,6%) и корпоративный налог (повысить с 21% до 28%), а также ввести новый подоходный налог в 5% для тех, кто зарабатывает более $5 млн в год. Поддерживает право на аборт, однополые браки, выступает против запрета на службу транссексуалов в армии. Приоритетом своей политики Блумберг намерен сделать экологию - вернуться к Парижскому соглашению по климату и сократить использование угля.

Во внешней политике он выступает за развитие более глубоких экономических связей с Китаем и критикует торговую политику Трампа, призывает сократить американское военное присутствие за рубежом. Блумберг присоединился к президентской гонке только в конце ноября 2019 года, и его внешнеполитическая программа еще не обнародована.

Один из лозунгов кампании - "Восстановить Америку" (Rebuild America).

Состояние Блумберга на 2019 год Forbes оценивает в $54,6 млрд - девятое место среди богатейших людей мира и восьмое - среди американцев.