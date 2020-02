Праймериз Республиканской партии. Основные кандидаты и их программы

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы (праймериз). Среди кандидатов от Республиканской партии, согласно опросам журнала The Economist (данные на 29 января), уверенно лидирует Дональд Трамп. За него готовы проголосовать 89% респондентов. За ним следуют радиоведущий Джо Уолш (3%), экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд (2%) и бизнесмен Роки де ла Фуенте (1%). ТАСС подготовил материал об этих кандидатах и их программах.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (Donald Trump; род. 1946) - президент США с 2017 года.

Среди своих основных успехов на посту главы государства Трамп отмечает стабильный экономический рост страны (2-3% в год), называя экономику США "предметом зависти для всего мира", а также укрепление вооруженных сил (при нем принят самый большой оборонный бюджет - $738 млрд), антироссийские санкции и поставки сжиженного газа в страны Европы для снижения их энергозависимости от России.

В ходе нынешней избирательной кампании Трамп обещает продолжить курс на ограничение приема мигрантов и беженцев, увеличить использование ископаемого топлива и расширить разведку и добычу нефти в стране. Президент выступает за окончательную отмену программы обязательного медицинского страхования Obamacare (ее пересмотр начат в 2017 году), отвергает влияние антропогенного фактора на глобальное потепление, но готов вступить в экологические соглашения, если они не будут сдерживать экономический рост США. Выступает против ограничений на ношение оружия. Считает, что такие вопросы, как легализация употребления марихуаны в медицинских или в рекреационных целях, должны находится в ведении штатов (в настоящее время на федеральном уровне употребление марихуаны запрещено).

Во внешней политике президент призывал твердо отстаивать экономические интересы США. Он обещает продолжить переговоры по торговым спорам с Китаем и добиваться их разрешения на выгодных для США условиях. Выступает за дальнейшее давление на Иран и КНДР в связи с развитием их ядерных программ, а также за пересмотр отношений с Кубой, восстановленных при его предшественнике Бараке Обаме. Обещает вывести войска из Афганистана. Считает, что необходимо иметь с Россией нормальные торговые отношения.

Лозунг кампании - "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!).

В рейтинге Forbes за 2019 год с состоянием $3,1 млрд занимает 275-е место среди богатейших американцев.

Джо Уолш

Джо Уолш (Joe Walsh; род. 1961) - специалист в области публичной политики, в 2011-2012 годах был членом Палаты представителей США от штата Иллинойс. С 2013 года вел The Joe Walsh Show на чикагской радиостанции WIND (транслировалось также на Нью-Йоркскую агломерацию, с 2017 года до сентября 2019 года - на всю страну). С мая 2018 года работает на федеральном новостном телеканале Newsmax TV.

Во время президентской кампании 2016 года поддерживал кандидатуру Дональда Трампа, однако впоследствии выступал с резкой критикой в его адрес и поддерживал расследование спецпрокурора Мюллера. Уолш известен своей эксцентричностью, неоднократно обвинялся в расизме за высказывания на радио и публикации в Twitter.

Он выступает за свободную торговлю, в частности против введения администрацией Трампа пошлин на импорт из КНР. Высказывается за сокращение налогов, пересмотр медицинской программы Obamacare. Обещает более жесткую политику по отношению к нелегальным иммигрантам. Однако собирается, в случае победы на президентских выборах, выделить больше средств для рассмотрения дел о предоставлении убежища беженцам. Считает, что аборты должны быть запрещены, даже при угрозе жизни матери (ранее поддерживал право на аборт). Уолш отстаивает право на владение оружием, высказывается против введенного Трампом запрета на военную службу трансгендерам, однако решительно заявляет о своей неприязни к ЛГБТ-сообществу. Уолш не отрицает влияние деятельности человека на изменение климата, при этом считает, что Парижское соглашение по климату не отвечает экономическим интересам США. Призывает Израиль аннексировать Палестину. Считает, что Дональд Трамп излишне лоялен к России.

Лозунг его кампании - "Будь храбрым" (Be Brave).

Уильям Уэлд

Уильям Уэлд (William Weld, род. 1945) - юрист, в 1981-1986 годах был прокурором штата Массачусетс, в 1986-1988 годах - помощником генерального прокурора США. В 1991-1997 годах - губернатор штата Массачусетс. В 1996 году баллотировался в Сенат, в 2006 году - на пост губернатора Нью-Йорка, в 2016 году участвовал в президентских выборах как кандидат в вице-президенты от Либертарианской партии.

Программа Уэлда ориентирована на решение внутренних проблем. Он предлагает урезать расходы и налоги, ввести льготы для граждан с низкими доходами. Поддерживает право на аборт и защиту прав секс-меньшинств. Сравнивает вводимые Трампом ограничения в отношении мигрантов с политикой нацистской Германии. Высказывается против выхода США из Парижского соглашения по климату и разрыва "ядерной сделки" с Ираном, призывает вернуть все американские войска домой. Выдвигая свою кандидатуру, Уильям Уэлд заявил: "Пришло время вернуться к принципам Линкольна: равенство, достоинство и возможности для всех".

Лозунг его кампании - "Америка заслуживает лучшего" (America Deserves Better).

Роки де ла Фуенте

Роки де ла Фуенте (Roque De La Fuente, род. 1954) - американец мексиканского происхождения. Бизнесмен, начал предпринимательскую деятельность с продажи автомобилей, позже открыл пункты обмена валюты в США и Мексике и основал три банка. В президентской кампании 2016 года участвовал в праймериз Демократической партии, затем баллотировался в президенты как кандидат от двух партий - собственной "Дельта" и Партии реформ. В 2016 году выдвигался от Демократической партии в Сенат, а в 2017 году - от Республиканской партии - на пост мэра Нью-Йорка.

Де ла Фуенте предлагает содействовать созданию более привлекательной среды для ведения бизнеса, в частности, снизить корпоративный налог. Заявляет о необходимости улучшить обслуживание в сфере здравоохранения. Он сторонник внедрения альтернативных источников энергии. Поддерживает права секс-меньшинств, право на аборт, службу женщин в вооруженных силах. Выступает против планов Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

Лозунг кампании - "Вместе мы сильнее" (Together we are stronger).