{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премия "Золотая малина". Номинации и рекорды

8 февраля пройдет 40-я церемония объявления лауреатов ежегодной премии, отмечающей худшие работы в области кино
Сандра Буллок во время церемонии объявления лауреатов премии "Золотая малина", 2010 год AP Photo/Dan Steinberg
Описание
Сандра Буллок во время церемонии объявления лауреатов премии "Золотая малина", 2010 год
© AP Photo/Dan Steinberg

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2020 года в США пройдет 40-я церемония объявления лауреатов ежегодной премии "Золотая малина", отмечающей худшие работы в области кино.

История

Премия "Золотая малина" (англ. Golden Raspberry Award, сокр. Razzie Award), была учреждена американским публицистом, специализирующимся в области кино и телевидения, - Джоном Уилсоном в 1980 году. Название происходит от сленгового значения слова raspberry ("пренебрежительное фырканье"). "Золотая малина" была задумана как пародия на "Оскар" (ее часто называют "антиоскаром"), в связи с чем объявление лауреатов традиционно проводится за день до вручения главной премии американского кинематографа. Первая раздача "малин" состоялась 31 марта 1981 года в гостиной дома Уилсона в Лос-Анджелесе. Через год событие уже широко освещалось в СМИ. В 2020 году церемония впервые будет транслироваться по телевидению. Ее покажет канал Comedy Dynamics Network.

Номинации, награда

По аналогии с "Оскаром" "Золотой малиной" отмечаются работы режиссеров, актеров, сыгравших главные и второстепенные роли, сценаристов и др. В настоящее время награда присуждается в 10 номинациях, в том числе "худший фильм", "худший актер/актриса", "худший актер/актриса второго плана", "худший режиссер", "худший сценарий". Помимо основных номинаций существуют специальные. Так, на церемониях 1990, 2000 и 2010 годах вручались премии худшим актерам и фильмам прошедшего десятилетия. В 2017 году дополнительной номинацией была "Так ужасно, что понравилось" (The Razzie Nominee So Rotten You Loved It).

Кандидатов на получение "малины" выбирает фонд "Золотая малина" (Golden Raspberry Award Foundation; его участником может стать каждый, кто зарегистрируется на сайте премии и внесет $40). В процессе онлайн-голосования номинантов отбирают из фильмов, вышедших на экраны США и Канады в течение года и демонстрировавшихся в кинозалах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка минимум неделю.

Награда представляет собой пластиковую малину, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость - менее $5. Как правило победители не приходят за премией, на это отважились только режиссер Пол Верховен, актер Том Грин и актрисы Хэлли Берри и Сандра Буллок. Все они восприняли свое награждение с иронией.

Рекорды

Обладателем наибольшего числа "малин" (10, включая призы в номинациях "худший актер XX века" и "лучшее восстановление репутации") является Сильвестр Сталлоне. На втором месте Мадонна, на счету которой восемь "ягод".

Самым худшим фильмом в истории признана комедия "Такие разные близнецы" (10 наград), где Адам Сэндлер, сыгравший двух близнецов разного пола, получил "малину" и как худший актер, и как худшая актриса. На втором месте - приключенческая драма "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2", получившая семь наград.

В один год выиграть "Золотую малину" и "Оскар" за два разных фильма удалось только композитору Алану Менкену (1993), сценаристу и режиссеру Брайану Хелгеленду (1998) и актрисе Сандре Буллок (2010). Два актера - Джеймс Коко и Эми Ирвинг - одновременно номинировались на две премии за один и тот же фильм.

"Золотая малина" - 2019

Лауреатом премии в номинации "худший актер" стал президент США Дональд Трамп, который появился в документальных лентах "Смерть нации" (Death of a Nation, 2018) и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9, 2018). "Золотая малина" за худший актерский дуэт досталась опять же Трампу и "его неизменной мелочности". В номинации "худшая актриса" лауреатом стала Мелисса Маккарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых". Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс & Ватсон") и старший советник Трампа - Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9") соответственно. Худшим фильмом признана лента "Холмс & Ватсон". Она же победила в номинации "худший ремейк или сиквел года", а худшим режиссером был назван постановщик этой картины Этан Коэн.

"Золотая малина" - 2020

Номинанты на премию стали известны 12 января 2020 года. Среди тех, кто может получить "Золотую малину" в категориях "худший актер" и "худшая актриса" - Джерард Батлер, Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко, Меган Фокс, Деми Мур и Энн Хэтэуэй.

В категории "худший фильм" номинированы "Кошки", "Годзилла: Король монстров", "Зеровилль", "Море соблазна", "Стекло", "Похороны Мэдэи", "Призраки Шэрон Тейт", "Репродукция", "Рэмбо: Последняя кровь", "Фанатик" и "Хеллбой".

Официальный сайт премии razzies.com.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Биография депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Он погиб 7 февраля в результате крушения вертолета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС