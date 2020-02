Премия "Золотая малина". Номинации и рекорды

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2020 года в США пройдет 40-я церемония объявления лауреатов ежегодной премии "Золотая малина", отмечающей худшие работы в области кино.

История

Премия "Золотая малина" (англ. Golden Raspberry Award, сокр. Razzie Award), была учреждена американским публицистом, специализирующимся в области кино и телевидения, - Джоном Уилсоном в 1980 году. Название происходит от сленгового значения слова raspberry ("пренебрежительное фырканье"). "Золотая малина" была задумана как пародия на "Оскар" (ее часто называют "антиоскаром"), в связи с чем объявление лауреатов традиционно проводится за день до вручения главной премии американского кинематографа. Первая раздача "малин" состоялась 31 марта 1981 года в гостиной дома Уилсона в Лос-Анджелесе. Через год событие уже широко освещалось в СМИ. В 2020 году церемония впервые будет транслироваться по телевидению. Ее покажет канал Comedy Dynamics Network.

Номинации, награда

По аналогии с "Оскаром" "Золотой малиной" отмечаются работы режиссеров, актеров, сыгравших главные и второстепенные роли, сценаристов и др. В настоящее время награда присуждается в 10 номинациях, в том числе "худший фильм", "худший актер/актриса", "худший актер/актриса второго плана", "худший режиссер", "худший сценарий". Помимо основных номинаций существуют специальные. Так, на церемониях 1990, 2000 и 2010 годах вручались премии худшим актерам и фильмам прошедшего десятилетия. В 2017 году дополнительной номинацией была "Так ужасно, что понравилось" (The Razzie Nominee So Rotten You Loved It).

Кандидатов на получение "малины" выбирает фонд "Золотая малина" (Golden Raspberry Award Foundation; его участником может стать каждый, кто зарегистрируется на сайте премии и внесет $40). В процессе онлайн-голосования номинантов отбирают из фильмов, вышедших на экраны США и Канады в течение года и демонстрировавшихся в кинозалах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка минимум неделю.

Награда представляет собой пластиковую малину, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость - менее $5. Как правило победители не приходят за премией, на это отважились только режиссер Пол Верховен, актер Том Грин и актрисы Хэлли Берри и Сандра Буллок. Все они восприняли свое награждение с иронией.

Рекорды

Обладателем наибольшего числа "малин" (10, включая призы в номинациях "худший актер XX века" и "лучшее восстановление репутации") является Сильвестр Сталлоне. На втором месте Мадонна, на счету которой восемь "ягод".

Самым худшим фильмом в истории признана комедия "Такие разные близнецы" (10 наград), где Адам Сэндлер, сыгравший двух близнецов разного пола, получил "малину" и как худший актер, и как худшая актриса. На втором месте - приключенческая драма "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2", получившая семь наград.

В один год выиграть "Золотую малину" и "Оскар" за два разных фильма удалось только композитору Алану Менкену (1993), сценаристу и режиссеру Брайану Хелгеленду (1998) и актрисе Сандре Буллок (2010). Два актера - Джеймс Коко и Эми Ирвинг - одновременно номинировались на две премии за один и тот же фильм.

"Золотая малина" - 2019

Лауреатом премии в номинации "худший актер" стал президент США Дональд Трамп, который появился в документальных лентах "Смерть нации" (Death of a Nation, 2018) и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9, 2018). "Золотая малина" за худший актерский дуэт досталась опять же Трампу и "его неизменной мелочности". В номинации "худшая актриса" лауреатом стала Мелисса Маккарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых". Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс & Ватсон") и старший советник Трампа - Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9") соответственно. Худшим фильмом признана лента "Холмс & Ватсон". Она же победила в номинации "худший ремейк или сиквел года", а худшим режиссером был назван постановщик этой картины Этан Коэн.

"Золотая малина" - 2020

Номинанты на премию стали известны 12 января 2020 года. Среди тех, кто может получить "Золотую малину" в категориях "худший актер" и "худшая актриса" - Джерард Батлер, Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Джеймс Франко, Меган Фокс, Деми Мур и Энн Хэтэуэй.

В категории "худший фильм" номинированы "Кошки", "Годзилла: Король монстров", "Зеровилль", "Море соблазна", "Стекло", "Похороны Мэдэи", "Призраки Шэрон Тейт", "Репродукция", "Рэмбо: Последняя кровь", "Фанатик" и "Хеллбой".

Официальный сайт премии razzies.com.