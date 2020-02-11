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Международный день женщин и девочек в науке. История и значение

По данным ЮНЕСКО, в середине 2018 года доля женщин-исследователей составляла 28,8% от числа всех исследователей в мире
Описание
© AP Photo/John Raoux

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science).

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Этот День был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года (70/212). В ней Генассамблея призвала правительства стран мира, неправительственные организации и академические институты создавать благоприятные возможности для получения образования и ведения научной деятельности девочками и женщинами. Учреждение новой даты стало очередным шагом по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (принята на саммите ООН в сентябре 2015 года), неотъемлемыми элементами которой являются наука и гендерное равенство.

Инициатором этого Дня выступил Международный союз электросвязи, который призвал принять меры для популяризации индустрии информационно-коммуникационных технологий среди женщин и девочек. Упоминание девочек в названии праздника обусловлено тем, что участие мальчиков в научных кружках и сообществах традиционно значительно выше. Организаторами проведения Дня выступают ЮНЕСКО и структура "ООН-Женщины" в сотрудничестве с учреждениями и партнерами из гражданского общества.

За последние годы мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Однако они продолжают сталкиваться с ограничениями в этой сфере. Так, несмотря на то, что среди обладателей степени бакалавра и магистра в мире женщины составляют 53%, на уровне докторов наук их доля не дотягивает до паритетного показателя и составляет 43%. Такие данные приводятся в докладе ЮНЕСКО за 2017 год, посвященном осуществлению Глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития.

В середине 2018 года, согласно ЮНЕСКО, доля женщин-исследователей составляла 28,8% от числа всех исследователей в мире. Регионами с наиболее высокой долей женщин-исследователей являются Центральная Азия (48,1%), Латинская Америка и Карибский бассейн (45,4%), арабские государства (39,8%), Центральная и Восточная Европа (39,5%). При этом преимущественно "женскими" остаются области образования, здравоохранения, социальных и гуманитарных наук. В сфере естественных наук, математике, инжиниринге, промышленности и строительстве доля женщин мала. Лишь 3% нобелевских премий в сфере науки были когда-либо получены женщинами.

В России, согласно сайту Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, в 1995 году доля женщин-исследователей составляла 48,4%, а в 2016 году она сократилась до 40% (148, 3 тыс.).

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