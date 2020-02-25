История уголовного дела экс-директора ФСИН Александра Реймера

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Александра Реймера, осужденного за мошенничество.

История его уголовного дела - в материале ТАСС.

Возбуждение уголовного дела

29 марта 2013 года Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС). Чиновники подозревались в совершении мошенничества в крупном размере при закупке на бюджетные средства электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом (система электронного мониторинга подконтрольных лиц). Фигурантами дела стали бывший глава ФСИН России Александр Реймер (возглавлял службу в 2009-2012 годах), его заместитель Николай Криволапов, директор ЦИТОС Виктор Определенов и Николай Мартынов, глава самарской научно-производственной фирмы "Мета", занимавшейся изготовлением устройств.

Дело о хищениях при закупке электронных браслетов

Уголовное дело было возбуждено по итогам следственной проверки, которая началась 26 февраля 2013 года. Было установлено, что руководители ФСИН учредили ФГУП "ЦИТОС", с которым без проведения открытого аукциона заключили пять контрактов на производство электронных браслетов. Общая сумма договоров составила 3,3 млрд руб.

ЦИТОС не имел необходимого оборудования и помещений для размещения производственных мощностей. Поэтому изготовление браслетов было организовано на самарском предприятии "Мета". Однако "Мета" не располагала возможностями для полноценного запуска производства, вследствие чего электронные устройства собирались из комплектующих сторонних фирм. Цены на электронные системы утверждал лично глава ФСИН.

Следствие установило, что большинство электронных браслетов не содержали блоки, отвечающие за обработку сигналов ГЛОНАСС, что не позволяло использовать устройства по назначению. Кроме того, браслеты поставлялись по значительно завышенным ценам (при стоимости в 19 тыс. руб. - по 108 и 128 тыс.). Из закупленных 23,9 тыс. комплектов на конец 2012 года использовалось лишь немногим более 9 тыс.

В результате мошеннических действий на счетах "Меты", по данным прокуратуры, оказалось более 2 млрд руб., из них 1,2 млрд было похищено. Кроме того, более 140 млн руб. получил лично Реймер от Мартынова "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". Общая сумма ущерба была оценена в 2,7 млрд руб.

Арест и следствие

31 марта 2015 года Александру Реймеру, Николаю Криволапову и Виктору Определенову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Мошенничество, совершенное в составе организованной группы, либо в особо крупном размере"). В тот же день Пресненский суд Москвы вынес решение об их аресте. Свою вину обвиняемые не признали. Реймер и Определенов были помещены в СИЗО, Криволапов - под домашний арест.

Накануне, 30 марта 2015 года, суд арестовал Николая Мартынова, который согласился на сотрудничество со следствием. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В июле того же года он был переведен под домашний арест.

6 мая 2015 года Пресненский суд арестовал банковские счета и имущество экс-главы ФСИН Александра Реймера общей стоимостью более 15 млн руб.

24 сентября 2015 года Реймеру было предъявлено еще одно обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Однако позднее прокуратура от него отказалась.

18 февраля 2016 года Следственный комитет России завершил расследование. 17 марта 2016 года ФСИН подала иск о взыскании около 3 млрд руб. с Реймера и других фигурантов уголовного дела.

Судебные слушания, приговор

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил производителя электронных браслетов Николая Мартынова к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Ему также был назначен штраф в 500 тыс. руб.

12 августа 2016 года столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении остальных фигурантов и направила уголовное дело в суд. Александру Реймеру, Николаю Криволапову и Виктору Определенову предъявлены окончательные обвинения по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Кроме того, Криволапов, в доме которого были обнаружены 16 незаконно приобретенных патронов к наградному огнестрельному оружию, обвинялся по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов").

Предварительные слушания в закрытом режиме начались 23 августа 2016 года в Замоскворецком суде Москвы. 30 августа суд приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе заседания Реймер, Криволапов и Определенов отказались признавать свою вину.

22 мая 2017 года госсобвинение просило суд приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима, штрафу в один миллион рублей, а также лишить его специальных званий и государственных наград. Бывшему заместителю главы ФСИН Николаю Криволапову предложили назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., директору ЦИТОС Виктору Определенову - семи лет колонии общего режима.

14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Александра Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы, штрафу 800 тыс. руб. и лишению звания генерал-полковника внутренней службы. При этом госнаград Реймера не лишили. Обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ с него были сняты. Двое других фигурантов дела Николай Криволапов и Виктор Определенов получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден.

22 ноября 2017 года Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе ФСИН, отменив наказание в виде штрафа.

22 августа 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании свыше 2,2 млрд руб. с бывшего директора службы Александра Реймера и других осужденных по делу о мошенничестве.