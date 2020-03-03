"Супервторник" в США. Кандидаты, программы и правила проведения

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2020 года в США проходит "супервторник". В этом году первичные президентские выборы организуются одновременно в 14 штатах, на территории которых проживает около 40% населения страны. Как проходят предварительные выборы в США и что такое "супервторник" - в материале ТАСС.

Праймериз и "супервторники"

Предварительные президентские выборы в США (праймериз) - это внутрипартийные выборы, которые проводятся по штатам в первой половине выборного года и фактически определяют кандидатов в президенты от каждой партии. Кроме того, в ходе праймериз выбирают делегатов на общенациональные партийные съезды, где они избирают единого кандидата для участия в выборах на пост президента страны.

"Супервторники" проводятся в США уже почти 40 лет. Этот феномен появился в 1980-е годы, когда несколько небольших штатов с целью повысить свое влияние на исход президентских выборов стали организовывать праймериз в один день. Обычно они устраиваются в первый вторник февраля или марта. Вместе с выборами в Айове и Нью-Гэмпшире, где традиционно стартует избирательная кампания, эти выборы имеют важное значение, поскольку после них отсеиваются претенденты, имеющие низкий уровень поддержки, и определяются наиболее сильные участники президентской гонки.

Рекордом в истории праймериз стал 2008 год, когда в "супервторник" голосование проводилось одновременно в 24 штатах. В 2012 году в выборах участвовали жители 10 штатов, в 2016 году - 11-ти.

Так как в ходе нынешней президентской кампании в Республиканской партии нет серьезных соперников Дональда Трампа, в этот "супервторник" внимание приковано в основном к демократам.

Кандидаты от Демократической партии

Основная борьба 3 марта развернется между Берни Сандерсом, Джо Байденом, Элизабет Уоррен и Майклом Блумбергом. Два других кандидата - Пит Буттиджич и Эми Клобушар - объявили о выходе из гонки и призвали избирателей поддержать Байдена.

Берни Сандерс (род. 1941) - по образованию политолог, сенатор с 2006 года. В 2016 году уже участвовал в президентских выборах, однако проиграл праймериз Хиллари Клинтон. Придерживается левых взглядов. Называет США страной социального неравенства, предлагает перейти к бесплатной медицине и образованию (в частности, списать долги за обучение студентам), повысить минимальную заработную плату (с $7,25 до $15 в час), легализовать употребление марихуаны, увеличить налоги для корпораций и граждан с доходом выше $250 тыс. в год и смягчить иммиграционные законы. Поддерживает право на аборт и однополые браки. Главными инструментами внешней политики считает дипломатию и торговлю. Критикует политику Дональда Трампа на иранском, кубинском и ближневосточном направлениях, обещает перенести американское посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив, однако называет себя сторонником еврейского государства. Считает, что на Россию необходимо оказывать экономическое и дипломатическое давление из-за ее позиции по Украине.

Джо Байден (род. 1942) - по образованию историк, политолог и юрист. В 2009-2017 годах - вице-президент США в администрации Барака Обамы. Обещает вернуться к программе обязательного медицинского страхования Obamacare, обеспечить налоговые льготы для американского среднего класса, смягчить иммиграционную политику, повысить налоги. Поддерживает право на аборт, службу трансгендеров в армии и однополые браки. Его внешнеполитическая программа предусматривает расширение помощи Украине и сохранение давления на Россию. Он обещает добиться полной денуклеаризации КНДР. Выступает против решения Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Элизабет Уоррен (род. 1949) - по образованию юрист, сенатор от штата Массачусетс с 2013 года. Обещает увеличить минимальную заработную плату, обеспечить медицинскими страховками всех американцев, а также ввести новый налог на богатство в размере 6% на состояния свыше $1 млрд. Выступает за введение федеральной гарантии занятости, льгот для представителей нацменьшинств и женщин, смягчение иммиграционной политики, легализацию марихуаны. Призывает к ужесточению контроля над огнестрельным оружием. Уоррен обещает продолжить санкционное давление на КНДР, Иран и Россию.

Майкл Блумберг (род. 1942) - бизнесмен, мэр Нью-Йорка в 2002-2013 годах (на этот пост он баллотировался от Республиканской партии). Предлагает ужесточить контроль за оборотом оружия, смягчить иммиграционную политику, расширить государственную программу медицинского страхования Medicare, которая сейчас действует для лиц пожилого возраста и инвалидов, на другие слои населения, а также повысить налоги и ввести новый подоходный налог в 5% для тех, кто зарабатывает более $5 млн в год. Поддерживает право на аборт, однополые браки, выступает против запрета на службу транссексуалов в армии. Блумберг намерен вернуться к Парижскому соглашению по климату и сократить использование угля. Критикуя торговую политику Трампа, он выступает за развитие более тесных экономических связей с Китаем. Призывает сократить американское военное присутствие за рубежом.

Кандидаты от Республиканской партии

Дональд Трамп (род. 1946) - бизнесмен, президент США с 2017 года. Обещает продолжить курс на ограничение приема мигрантов и беженцев, увеличить использование ископаемого топлива и расширить разведку и добычу нефти в стране. Выступает за окончательную отмену программы обязательного медицинского страхования Obamacare, против ограничений на ношение оружия и отвергает влияние антропогенного фактора на глобальное потепление. Считает, что такие вопросы, как легализация употребления марихуаны в медицинских или в рекреационных целях, должны находится в ведении штатов. Во внешней политике обещает продолжить переговоры по торговым спорам с Китаем, выступает за дальнейшее давление на Иран и КНДР. Считает, что необходимо иметь с Россией "нормальные торговые отношения".

Уильям Уэлд (род. 1945) - по образованию юрист, губернатор штата Массачусетс в 1991-1997 годах. Предлагает урезать расходы и налоги, ввести льготы для граждан с низкими доходами. Поддерживает право на аборт и выступает в защиту прав секс-меньшинств. Сравнивает вводимые Трампом ограничения в отношении мигрантов с политикой нацистской Германии. Высказывается против выхода США из Парижского соглашения по климату и разрыва "ядерной сделки" с Ираном, призывает вернуть все американские войска домой.

Роки де ла Фуенте (род. 1954) - бизнесмен. Предлагает содействовать созданию более привлекательной среды для ведения бизнеса, в частности, снизить корпоративный налог. Заявляет о необходимости улучшить обслуживание в сфере здравоохранения. Он сторонник внедрения альтернативных источников энергии. Поддерживает права секс-меньшинств, право на аборт, службу женщин в вооруженных силах. Выступает против планов Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.