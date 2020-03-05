Биография бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2020 года в Перу на 101-м году жизни умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр.

Он родился 19 января 1920 года в Лиме в семье, принадлежащей к старинному испанскому роду. Окончил юридический факультет государственного университета "Сан-Маркос" в Лиме и Папский католический университет Перу.

В МИД Перу

В 1940 году поступил на службу в Министерство иностранных дел. С 1944 года работал в представительствах за рубежом - был секретарем в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, советником и советником-посланником в Бразилии. Возглавлял посольства в Швейцарии (1964-1966), СССР и Польше (1969-1971, по совместительству), в Венесуэле (1977-1979).

В разные годы руководил работой юридического, административного, протокольного департаментов МИД, был директором департамента по политическим вопросам. В 1966 году был назначен генеральным секретарем МИД (в ранге замминистра иностранных дел), в 1981 году был юрисконсультом.

В ООН

В 1971-1975 годах Перес де Куэльяр был постоянным представителем Перу при ООН. Впоследствии генеральный секретарь Курт Вальдхайм (1972-1981) поручал ему выполнение ряда миссий: в 1975 году назначил своим специальным представителем на Кипре, в 1979 году - заместителем по специальным вопросам. В 1981 году Перес де Куэльяр выполнял также функции личного представителя генерального секретаря по урегулированию ситуации в Афганистане.

На посту генсека ООН (1982-1991)

В 1981 году после 16 туров голосования Перес де Куэльяр был избран генеральным секретарем ООН, став компромиссной фигурой, устроившей и СССР, и США, и страны третьего мира (СССР и США настаивали на кандидатуре Курта Вальдхайма, страны Африки и Азии - на кандидатуре Салима А. Салима из Танзании). Вступил в должность 1 января 1982 года. В 1986 году без голосования был утвержден на второй срок (до 31 декабря 1991 года). Незадолго до его окончания он отклонил предложение продлить мандат еще на два года.

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в 1989 году способствовал урегулированию пограничного спора между Гайаной и Венесуэлой, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, а также разработке в рамках ООН соглашений между Афганистаном и Пакистаном, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. В 1991 году Перес де Куэльяр участвовал в переговорах о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, а также о заключении соглашения об окончании гражданской войны в Сальвадоре.

Особое значение Перес де Куэльяр придавал операциям по поддержанию мира. Самой дорогостоящей из них на тот момент были Временные силы ООН в Ливане ($1,5 млрд). "Мир имеет свою цену, - говорил он, - однако издержки по установлению мира меркнут по сравнению с ценой разрушений, которые несет с собой война".

В 1983 году им была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, в рамках которой была разработана концепция устойчивого развития (баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды). Перес де Куэльяр выступал за разработку документов о запрещении испытаний ядерного оружия и предотвращении гонки вооружений в космосе, высказывался за налаживание конструктивного сотрудничества между государствами, был сторонником улучшения советско-американских отношений. У него практически не было конфликтов с членами ООН. О нем говорили как о человеке, который, по выражению британской Times, "не любит рубить с плеча".

Дальнейшая деятельность

В 1991 году, оставив пост административного руководителя ООН, Перес де Куэльяр занялся юридической практикой. Преподавал историю международных отношений в Военно-воздушной академии Перу и международное право в Дипломатической академии Перу.

В 1995 году участвовал в президентских выборах, но проиграл Альберто Фухимори, получив лишь 22% голосов. В 2000-2001 годы занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел Перу.

В 2002 году вошел в состав Мадридского клуба - независимой организации бывших президентов и премьер-министров, созданной для продвижения демократии.

В 2002-2004 годах был председателем конгресса Латинского союза - международной организации, объединявшей народы, говорящие на романских языках (существовала в 1954-2012 годах).

Звания, награды, личные сведения

Перес де Куэльяр был удостоен наград примерно 25 стран. Среди них премия принца Астурийского (Испания, 1987, за вклад в развитие иберо-американского сотрудничества), премия памяти Улофа Пальме (Швеция, 1989, за вклад в обеспечение международного взаимопонимания и всеобщей безопасности), премия Джавахарлала Неру (Индия, 1989, за вклад в достижение международного взаимопонимания) и российская медаль Пушкина (2009, за вклад в популяризацию русского языка и русской культуры в Республике Перу). Ему были присвоены степени почетного доктора ведущих университетов мира, в том числе Парижского университета (Сорбонна), Кембриджского университета, Московского государственного университета.

Перес де Куэльяр был женат дважды. В первом браке родились сын Франциско и дочь Агеда Кристина.