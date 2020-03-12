Биография Героя Советского Союза летчика Александра Горовца

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения военного летчика Героя Советского Союза Александра Горовца.

Александр Константинович Горовец родился 12 марта (6 марта по старому стилю) 1915 года в деревне Мокшаны Сенненского уезда Могилевской губернии Российской империи (ныне - Сенненский район Витебской области Белоруссии) в крестьянской семье.

Окончил семь классов средней школы. Работал слесарем. В 1930-1931 годах учился в техникуме города Полоцк.

В 1932 году был призван в Красную армию. Окончив в 1935 году Ульяновскую авиационную школу пилотов, стал летчиком-инструктором в аэроклубе города Шахты Ростовской области (ныне - Шахтинский авиационно-технический спортивный клуб РОСТО имени Героя Советского Союза А. К. Горовца), затем - командиром звена. В 1939 году прошел курсы командиров авиационных звеньев в городе Кировоград. В декабре 1939 года был избран депутатом Шахтинского районного совета.

Великая Отечественная война

25 июня 1941 года Александр Горовец был мобилизован в армию. Служил командиром звена в 20-й военной авиационной школе летчиков первоначального обучения Северо-Кавказского фронта.

С июля 1942 года Горовец воевал на Северо-Кавказском фронте в составе 166-го истребительного авиационного полка (иап) 217-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии. В составе полка Александр Горовец принимал участие в боях на Кубани. Регулярно вылетал на штурмовки наземных частей противника.

27 февраля 1943 года командир звена 166-го иап лейтенант Александр Горовец за "совершенные 34 боевых вылета и уничтожение 36 автомашин, 22 повозок с боеприпасами, до двух взводов пехоты и выведение из строя одного паровоза противника, проявленную в боях храбрость и отвагу" был награжден орденом Красного Знамени.

1 мая 1943 года 166-й иап был переформирован в 88-й гвардейский иап.

В 1943 году Александр Горовец служил заместителем командира 1-й эскадрильи в 88-м гвардейском иап 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии. В составе полка он принимал участие в боях на Воронежском фронте. Летал на истребителях ЛаГГ-3 и Ла-5.

Бой 6 июля 1943 года

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, гвардии лейтенант Александр Горовец в составе эскадрильи самолетов Ла-5 вылетел на воздушное патрулирование в район Владимировка - Ольховатка.

Во время полета советские истребители столкнулись с группой из более чем 20 немецких пикирующих бомбардировщиков Junkers Ju 87 Stuka. Самолет Александра Горовца на аэродром не вернулся. По официальной версии, на машине Горовца отказала радиостанция, он оторвался от группы и вел бой в одиночку. Горовец сбил девять Ju 87, протаранив один из них, когда закончились боеприпасы. При возвращении на аэродром поврежденный самолет Александра Горовца был сбит истребителями противника. Обломки самолета оперативно обнаружить не удалось, летчик был признан погибшим. За воздушным боем с земли наблюдали пехотинцы. Основанием для подтверждения совершенного подвига стали обнаруженные ими обломки девяти немецких самолетов, из-за чего была принята версия, что всех их сбил Горовец. Горовец является единственным советским летчиком, одержавшим девять воздушных побед в одном бою. Среди пилотов союзников по антигитлеровской коалиции такой же результата только у американца Дэвида Маккэмпбелла, который 24 октября 1944 года сбил девять японских самолетов за один вылет.

Всего за время войны Александр Горовец совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 самолетов противника лично и шесть в группе.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с врагом, за доблесть и мужество, а также за сбитые в воздушном бою девять самолетов противника" заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского иап Александр Горовец посмертно был награжден званием Героя Советского Союза.

В том же году он был посмертно награжден орденом Ленина.

Останки Александра Горовца и обломки его самолета были обнаружены в ходе поисковых работ в октябре 1957 года. Установить его личность удалось по партийному билету и ордену Красного Знамени, которым летчик был награжден незадолго до гибели. Александр Горовец похоронен в районе деревни Зоринские дворы Ивнянского района Белгородской области. На месте гибели летчика в 1963 году установили его бюст.